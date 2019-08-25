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 Політика України
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Все про:День Незалежності (280) Франція (767) Довбенко (2) Богдан Андрій (138)

 Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе

Глава Офісу президента Андрій Богдан не був присутній на урочистих заходах 23 та 24 серпня, оскільки відзначав весілля друзів у Сен-Тропе у Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "LB.ua".

23 серпня власниця юридичної фірми LCF Ганна Огренчук і юрист Андрій Довбенко святкували весілля. Офіційно шлюб було укладено ще в грудні минулого року, але урочистості влаштували зараз. За словами джерел, Огренчук вагітна.

Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе 01

Огренчук і Богдан були в Асоціації правників України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський включив Огренчук до складу комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.

На сайті Андрія Довбенка зазначено адресу його офісу - КВЦ "Парковий". Саме там розміщувався штаб спочатку кандидата в президенти Володимира Зеленського, а потім і партії "Слуга народу".

Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144602
 
 
 Топ коментарі
 
Порадіємо за Слугу народу!
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"Зробимо їх разом "
Ха, ха...
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Нічого він не отримає. Пам'ятаєш як ми чекали що в кацапів холодильник переможе -таки телевізор?- Цього не сталося. Більше того - і у нас телевізор переміг. Дивним чином зникла корупція, зубожіння, війна. Народ славить свого Вождя і вдячний Зеленському за сите і мирне життя.
Скажу більше- навіть якщо українці знову їстимуть своїх дітей, як в Голодомор- поки не відімкнуть телебачення команді Зе нічого не загрожує.
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Совковые недобитки искренне верят что если ты не Петя Парашонка, у тебя нет права даже пукнуть вне коллектива это же пагубное влияние запада!
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Tы зациклен на Пете, в США найдутся специалисты тебе помочь, психиатрия там на высоком уровне. И ещё, в новости о Порохе ни слова. По теме есть что сказать?
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у кого есть деньги-ТОТ И НЕЗАВИСИМ, А НИЩИЙ НАРОД ВСЕГДА ЗАВИСИМ
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Богдану все можно, как и Коломойскому)))
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Це що ж виходить,я ,народ відзначила свято прогулянкою по парку,кавою з десертом,а мій слуга відпочив у Сен-Тропе?
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Супер! Ну молодець Богдан! Профі!
Забрав на себе весь негатив, що був адресований Зеленському, і вивіз його куди подалі.
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где визги зебилов про мальдивского вора? Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе - Цензор.НЕТ 6056
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Мальдивы нельзя а Сенттропе в самый раз, да зебилы))))
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