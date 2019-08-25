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 Політика України, Події
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Все про:обстріл (5446) Донбас (12832) операція Об'єднаних сил (1508)

 Найманці РФ 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, жоден український військовослужбовець не постраждав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"24 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню... За минулу добу втрат із нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 4 обстріли: неподалік Мар'їнки, Павлополя і двічі неподалік Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл поблизу Новолуганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил із боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано", - додали в штабі.

Читайте також: Найманці РФ 20 хвилин прицільно обстрілювали позиції ЗСУ під Павлополем

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144601
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля вже прокинувся ?
Прочитав кількість обстрілів в есемесах ?
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Вони ще сплять. Вдвох. А Лєнка на килимку біля ліжка.
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Війна іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
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Зеля вже прокинувся ?
Прочитав кількість обстрілів в есемесах ?
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Вони ще сплять. Вдвох. А Лєнка на килимку біля ліжка.
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Ні. Богдан зустрічав свято в Сен-Тропе.
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Да что вы на него нападаете? Вроде при многочисленных перемирьях при Порошенко не стреляли
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При многочисленных перемириях при Порошенко, ОБСЕ не фиксировало больше обстрелов, чем штаб ООС. Да и фортификационные сооружения мы не разбирали...
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втрат нема..жодного пораненого..ж...о..д...н..о..г..о..
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сепари ведуть прицільний вогонь згідно "мінських домовленностей" тільки по деревах...в повітря і як пощастить по воронах і горобцях
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