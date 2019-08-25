 На саміт до французького Біарріца прибули лідери всіх країн G7

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент Франції Емманюель Макрон перебуває в Біарріці з п'ятниці. У суботу він виступив із телевізійним зверненням, в якому пообіцяв переконати учасників G7 у тому, що напруженість у торговельних відносинах чинить негативний вплив на всі країни. Ця заява прозвучала після того, як США і Китай оголосили про плани посилити мита на продукцію один одного.

Також у п'ятницю до Франції прибув прем'єр Канади Джастін Трюдо. Для нього це остання міжнародна поїздка перед федеральними виборами в Канаді, призначеними на жовтень.

У суботу вранці на південний захід Франції прилетів прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Його візит на саміт відбувається на тлі кризи у відносинах між Японією і Південною Кореєю. Дипломатичні відносини між країнами досягли своєї нижчої точки в 1965 році, коли вони були встановлені, зазначають ЗМІ. Причиною сварки стала торговельна суперечка, Південна Корея на її тлі розірвала з Японією договір про обмін розвідданими.

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Потім у Франції приземлився літак президента США Дональда Трампа. Для нього цей саміт відбувається за часів нових розбіжностей з союзниками з питань торгівлі, Росії та Ірану, зазначає агентство Associated Press. Незабаром після прибуття в Біарріц Трамп зустрівся за обідом з Макроном.

Ближче до вечора суботи в Біарріц прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Перед вильотом до Франції Джонсон заявив, що на саміті він має намір торкнутися теми глобальної системи вільної торгівлі, обговорити проблеми біологічного різноманіття, а також поліпшення якості освіти для дівчаток. Для Джонсона, який обійняв посаду прем'єра цього літа, це перший саміт G7.

Незабаром після Джонсона на саміт прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель. Незадовго до вильоту Меркель заявила, що очікує від саміту чіткого сигналу до боротьби з пожежами в Амазонії. Також Меркель очікує від саміту заклику до боротьби з насильством щодо жінок. Меркель, як і Трамп, встигла зустрітися з Макроном ще до офіційного старту саміту.

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Останнім з лідерів країн G7 на саміт прибув прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Для Конте, який подав у відставку через політичну кризу в Італії, це, ймовірно, остання участь у саміті "групи семи".

На саміт також прибув голова Європейської ради Дональд Туск. Він встиг виступити з пресконференцією до початку саміту, впід час якої висловив жаль, що на заході не буде президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, з яким він "завжди відвідував саміти G7".

Юнкер раніше був госпіталізований в Люксембурзі після видалення жовчного міхура.

Гостями саміту G7 стануть прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Чилі Себастьян Піньєра, президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі і генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Офіційне відкриття триденного саміту G7 намічене на 19:30 за місцевим часом.

Саміт відбувається в курортному місті Біарріц, розташованому на узбережжі на південному заході Франції. До нього часто приїжджають серфери, також на узбережжі Біарріца розташоване відоме казино, а туристи нерідко відвідують місто заради гастрономічних турів.

Глави держав і урядів обговорять на зустрічі питання, пов'язані зі світовою економікою, торгівлею, міжнародною безпекою, оподаткуванням цифрових гігантів, а також ситуацію з гендерною рівністю.

На полях саміту відбудуться і двосторонні переговори лідерів країн.

Серед міжнародних тем, які, як очікуються, будуть у центрі обговорення - ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт, а також напруженість між Індією і Пакистаном з приводу Кашміру.