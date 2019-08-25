 На саміт до французького Біарріца прибули лідери всіх країн G7

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент Франції Емманюель Макрон перебуває в Біарріці з п'ятниці. У суботу він виступив із телевізійним зверненням, в якому пообіцяв переконати учасників G7 у тому, що напруженість у торговельних відносинах чинить негативний вплив на всі країни. Ця заява прозвучала після того, як США і Китай оголосили про плани посилити мита на продукцію один одного.
Також у п'ятницю до Франції прибув прем'єр Канади Джастін Трюдо. Для нього це остання міжнародна поїздка перед федеральними виборами в Канаді, призначеними на жовтень.
У суботу вранці на південний захід Франції прилетів прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Його візит на саміт відбувається на тлі кризи у відносинах між Японією і Південною Кореєю. Дипломатичні відносини між країнами досягли своєї нижчої точки в 1965 році, коли вони були встановлені, зазначають ЗМІ. Причиною сварки стала торговельна суперечка, Південна Корея на її тлі розірвала з Японією договір про обмін розвідданими.
Потім у Франції приземлився літак президента США Дональда Трампа. Для нього цей саміт відбувається за часів нових розбіжностей з союзниками з питань торгівлі, Росії та Ірану, зазначає агентство Associated Press. Незабаром після прибуття в Біарріц Трамп зустрівся за обідом з Макроном.
Ближче до вечора суботи в Біарріц прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Перед вильотом до Франції Джонсон заявив, що на саміті він має намір торкнутися теми глобальної системи вільної торгівлі, обговорити проблеми біологічного різноманіття, а також поліпшення якості освіти для дівчаток. Для Джонсона, який обійняв посаду прем'єра цього літа, це перший саміт G7.
Незабаром після Джонсона на саміт прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель. Незадовго до вильоту Меркель заявила, що очікує від саміту чіткого сигналу до боротьби з пожежами в Амазонії. Також Меркель очікує від саміту заклику до боротьби з насильством щодо жінок. Меркель, як і Трамп, встигла зустрітися з Макроном ще до офіційного старту саміту.
Останнім з лідерів країн G7 на саміт прибув прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Для Конте, який подав у відставку через політичну кризу в Італії, це, ймовірно, остання участь у саміті "групи семи".
На саміт також прибув голова Європейської ради Дональд Туск. Він встиг виступити з пресконференцією до початку саміту, впід час якої висловив жаль, що на заході не буде президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, з яким він "завжди відвідував саміти G7".
Юнкер раніше був госпіталізований в Люксембурзі після видалення жовчного міхура.
Гостями саміту G7 стануть прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Чилі Себастьян Піньєра, президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі і генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Офіційне відкриття триденного саміту G7 намічене на 19:30 за місцевим часом.
Саміт відбувається в курортному місті Біарріц, розташованому на узбережжі на південному заході Франції. До нього часто приїжджають серфери, також на узбережжі Біарріца розташоване відоме казино, а туристи нерідко відвідують місто заради гастрономічних турів.
Глави держав і урядів обговорять на зустрічі питання, пов'язані зі світовою економікою, торгівлею, міжнародною безпекою, оподаткуванням цифрових гігантів, а також ситуацію з гендерною рівністю.
На полях саміту відбудуться і двосторонні переговори лідерів країн.
Серед міжнародних тем, які, як очікуються, будуть у центрі обговорення - ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт, а також напруженість між Індією і Пакистаном з приводу Кашміру.
Безвідносно до морального боку її виступу, як на мене, не витягнула виступ і тупо обісралась. А тазік на голові - це, звичайно, епічно.
Gheorghe Bandu 🇪🇺 @BoSS_Modpe 3 часа назад
...ПреЗедент звично вхопився за серце, побачивши купу старих піаніно, помальованих кісточкою в національні кольори. Ок, тепер їх тільки на смітник.
Композитор Скорик зображає гру Гімна на цій довбешці, з ним ще 17 рандомних статистів Камера оператора ловить хлопчика, якій завтикав.Далі починається ******* хоррор.
Гімн обривається і вискакує дівка з тарілкою на голові і потоком безсвідомого. Але її ніхто не ловить, значить, так треба ПреЗедент помітно пожвавів, почав махати гривою і висовувати язика. Всі в ****, тєкст ніхто не слухає, але це точно не Гімн.
Далі ще більш незрозуміле. Починається рок-композиція з Тіною Кароль, яка в шикарному платті, СИДЯЧИ! на даху, виконує ТРЕТІЙ! куплет Гімну старої редакції!! СТОП, Алан Бадоєв, якщо вже ви згадали про старий текст, то де ДРУГИЙ куплет? Його ж не було! Чому? Відповідь у тексті.
Ось він, такий незручний куплет, який не можна виконувати малороським блазням:
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Тепер зрозуміло, панове, чому цей куплет замінили на репчік? Відповідь очевидна навіть для зебілів. Білий колір капітуляції, і ніяких спогадів про боротьбу за територіальну цілістність, щоб не дай Боже в Кремлі чогось не подумали. Міняємо бій кровавий на балаган. Фініш.
9 ч.
А це- капітан Денис Прокопенко.
Денис був єдиним,хто під час нагородження не віддав гідрантові честь.
Залишається тільки сподіватися,що останній не помститься за цей вчинок герою.
Про це він заявив на прес-конференції у Франції перед початком зустрічі лідерів країн G7.
"Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще буде запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7, аби почути думку нового президента", - заявив Туск, цитує УНІАН."Коли мова йде про те, запрошувати чи ні Росію за стіл, я б хотів сказати наступне. Перше - причина, через яку Росію не запросили у 2014 році, все ще зберігається. Більш того, є і свіжа причина - недавня провокація РФ в Азовському морі", - наводить слова Туска "Інтерфакс-Україна".
***** еще не позвали не?
Чи це не піна, а малафья кавказька?
Йшов би ти звідси нафуй, москалику.
А от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
в крiсло депа
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM
Ще оті вибори відмінянь - взагалі заживете.
Скільки коштує пармезан, мокша?
І вже всі бубочки ЗЕбіли - щирі-щирісінькі українці.
А щоб не дай бог не подумали, що цапури, кожен з означених акаунтів одягнув вишиванку. Здавалося б - який простір для антисемітизму зараз - але ні, досі сруть на Пороха. Добре налякав.
подготовка к ,,параду"
Він країни переплутав. У кацапів таке шоу зайшло б зі свистом. А якби ще і на лопаті жрачку роздавали то там би ще й реслінг був.
В Полтавській області на території літописного міста Гелон харківські археологи знайшли скіфське золото. Група дослідників відшукала коштовні прикраси, посуд та зброю, які більше двох тисячоліть пролежали в землі Більського городища. Це справжній подарунок археологам до професійного свята, яке в світі відзначають 15 серпня.
Стародавній грецький філософ називав його у літописах Гелоном, ********* називають Більським городищем. З восьмого століття до нашої ери тут жили скіфи - давні пращури українців. Серед 10 тисяч населення тут були селяни, ремісники, але найвпливовішими були воїни-вершники.
У жіночому похованні знайшли стародавній меч акінак. Одне з припущень, що тут у шостому столітті до нашої ери могла бути похована жінка-воїн. Є і жертовник, на якому приносили дари богам, посуд, кінська упряж. Та відомо точно, що жінка була із знаті, бо має прикраси з золота, виготовлене в Давній Греції.
У першу чергу досліджують невеликі кургани, бо з часом їх знищують оранкою.
Востаннє золото виявляли тут у 2017 році, та хоч вартість артефактів сягає кілька сотень тисяч або навіть мільйонів доларів, важливою є кожна знахідка, бо допомагає скласти історичну картину життя наших пращурів. ВІДЕО https://fakty.com.ua/ua/videos/akinak-zoloto-i-posud-shho-rozkopaly-u-skifskomu-misti-gelon-na-poltavshhyni/
Де подивитися кваліфікаційні вимоги та критерії, за якими саме цим митцям довірили імідж ЗСУ, та за який гонорар?
Чи цим можна, вони ж не баригі?
Розкопки проводять українські та польські науковці, а фінансує розкопки польська Академія наук.
Як повідомляє прес-служба міської ради, артефакт знайшли на території стародавнього трипільського поселення, відомого своїм гончарством ще за 5 тисячоліть до нашої ери. Кераміку виготовляли у спеціальних печах. Дві з них науковці знайшли нещодавно.Її функції археологи ще не розгадали, адже досі такі печі науці ще не зустрічалися.
Знайдена піч - невеликого розміру. Має незвичайну та унікальну конструкцію, кажуть вчені. Її функції археологи ще не розгадали, адже досі такі печі науці ще не зустрічалися. Нині артефакт детально вивчають.
«Проводилася фотофіксація, відеофіксація і плюс - є креслення самої печі. Тому ми сподіваємося, що вже після розкопок з допомогою спеціалістів відновимо її в тому вигляді, як її виявили», - каже науковий співробітник Кам'янець-Подільського музею старожитностей Петро Болтанюк.ВІДЕО https://www.volyn.com.ua/news/134191-ukrainski-arkheolohy-znaishly-honcharnu-pich-iakii-ponad-6-tysiach-rokiv