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Все про:ракети (496) Південмаш (22) Південне (2)

 Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП

23 серпня вперше за час новітньої історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБ "Південне".

Уточнюється, що відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектований КБ "Південне" та виготовлений на Південмаші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні випробували деталі нової ракети-носія "Циклон-4"

"Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4" - саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку", - йдеться в повідомленні.

Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали чудово, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне".

"Випробування визнано успішними!" - резюмують у КБ.

Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144592
 
   
 Топ коментарі
 
Робот Фьодор закурив на орбіті))Привіт Ху"лу))
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Пей зеленку! Будешь ооочень задоволеный!
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давно пора - а где же достижения рошена? Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ - Цензор.НЕТ 5376 Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ - Цензор.НЕТ 5376
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А шо?!!!
Рошен больше не делает канхфеты? Рошен делает ракеты?
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гавно кстати конфеы - да и 100500 рехВорм гавно - ибо нету ))
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Пей зеленку! Будешь ооочень задоволеный!
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Никаких спасибо- тролль! Говорят тебе пей, а то супервайзер не поймет- зряплату урежет. Зеленка- ваше ВСЕ!
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конфет не ем, может лет 20 назад пробовал в Швейцарии, в гостях, было неудобно. но все кто приезжает из за границы, #уеют от качества именно Рошена. у них экспорт в десятки-десятки стран.
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"И даже миллион голосующих зеленых мух не убедят меня, что дерьмо вкуснее шоколада". Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП - Цензор.НЕТ 8467
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Поскольку у власти управленческая импотенция- ботам, вроде тебя, поставлена задача ближайшие 5 лет валить на папередников! Дурачкам виборцам читать надо же шо то. Окромя как квартал смотреть и пиво дудлить!
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та не. у свиновальца был заводик соевая свинонаковальня ( на рыбацком) он через нее народ Украины грабил.
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Рошену похрен ваша озабоченность Только вот Порох до сих пор в отличие от недонаполеона Зели помогает армии за свои, хотя уже не президент и это ему вроде как уже и не к чему.

28.07.19 Ukrainian Military Pages Roshen збудував ще один будинок для військових

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.
Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.
Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.

На будівництво компанія витратила близько 30 млн грн. Раніше такий самий будинок корпорація «Roshen» збудувала і передала військовим під Броварами для сімей військовослужбовців, яких передислокували з Криму у 2014 році.

Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП - Цензор.НЕТ 5021
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Итак, чья это заслуга: Пороха или Зе' - вот в чем вопрос? Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ - Цензор.НЕТ 6706
И, главное, как это приписать Зе', чтобы это выглядело зрадой
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при пороху ротердам+ була зрада зрадна

ротердам+ при преЗЕденті це перемога чи зрада
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вротердам остаося только у порохоботов и пса )))
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а в зеляфанів обпісяний фейс і підгорівший пердак Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП - Цензор.НЕТ 9439
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Ты хоть заявления своих зеленых "управленцев" читай! Пока что схемы дешевле Роттердама+ придумать не смогли, а по схеме Роттердам- дураков возить к нам уголь нет. Теперь будем везти уголь дороже или с параши... Ну не дебилы?
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А при убийце-Януковиче козломордые Ивановичи ступени разработали?
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Не переживайте, зараз запросто тут зраду зліплять х цієї новини.
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Ну не хотять люди строiть будки за 200долярiв на мiсяць, iздити на жигулях, цiлувати Петю в зад i через 50 рокiв догнати Польшу
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ни того и ни того, талантливые ученные+совковое наследие
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Такие разработки итог многолетней работы, клован точно там не при чём, скорей всего и Порох
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А при братских славянских православных объятиях с паРашей необходимость в такой разработке была?
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Ну Зе точно ні - двигун ракети за 2 місяці не зробиш... Щодо Пєті - неясно - двигун могли 3-5 років проектувати, а могли і 10-12...
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нащо ви заморочуєтесь? просто трольте ватанів типу суса або фанатів ЗЕ
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Ви обидва повні бовбо*оби, "при Пєтє" КБЮ трохи не приватизували і знищили, якби американці не захистили, нічого б вже не було живого. Та й зараз ще слабенько, КБ почувається непогано, а завод ледь жевріє.
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Завод ж ніби компоненти ракет Антарес американцям робить... Ну і трамваї)))

І так, нічого не чув, щодо приватизації КБ, зате от чув про продаж МоторСічі китайцям. І ось тутякраз треба, щоб американці захистили.
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Потому американцы выводили свои спутники со ступенями разработки Украины, что завод чуть дышит?
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Попроси администратора форума с тобой сыграть!
Слабо? Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ - Цензор.НЕТ 570
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Alex Magic, давай зіграємо в гру. Кожен називає в реплаі 3 прізвиська Зеленського.
Я починаю.
Зассиха, ЗеЛупа, ВаЗЕлін
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Активнее-активнее!
Фігляр, табурєтка, зелена сопля Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП - Цензор.НЕТ 1896
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Макака. Сцикло. Гнусава мензурка.

**********, ЗеліБоба, Членограй

Зелупенфюрер Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП - Цензор.НЕТ 7682
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Слышал вчера, слышал. И сразу понял, что какой-то движок относительно маломощный. Когда при совке испытывали первые ступени баллистических ракет, у меня рюмки в серванте звенели и двигались - полигон, т.н. "обьект 100", всего в полутора километрах, даже ближе. Ну, слава Богу, пошло дело. И, слава Богу, не гептил, ну вы поняли.
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но я би вам порадив весь свій маєток з дозиметром обійти, ато коваврний пєця ще захоче преЗЕденту перемогу зіпсувати...
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Это вы у себя за поребриком дозиметр при себе держите.
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на ракету нужна головка с мирным ядером
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Kotoraja s mirnim jaderom nechaino skosmosa upadjot na kreml i bunker putina Xy*la Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП - Цензор.НЕТ 4355 Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП - Цензор.НЕТ 3708
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ваше направление мыслей правильное. Первая ступень стартовая, она подбрасывает ракету вторая - маршевая, она выводит раету на орбиту а третья корректировочная просто доводит ракету на цель. первая и вторая ступени у нас отработаны, и при снабжении изделия нормальной боеголовкой ракета может доставлять подарки в самые отсталые и глухие уголки сраной намордовии.
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Ты тупой идиот. Циклон-4 - ракета для мирного космоса. Межконтинентальной баллистической она даже в теории не может стать.
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То есть взлететь правильно она может, а правильно упасть нет?)))
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Первая и вторая ее ступень существуют только на бумаге и вообще никогда не испытывалась
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Навіщо ходити, я і так усе знаю. На підприємстві, яке вже вщент знищене, і де я працював, радиаційний фон був завжди підвищений. До речі ота єдина в кацапів станція протиракетного захисту в Пушкіно великою частиною вироблена була саме на цьому заводі, я сам, нажаль, приклав до цього руки. А тепер там дружбан Пєті мерзота Дзендзерський розташував підприємство по утилізаціі акумуляторів, вже усі околиці засрав свинцем.
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вся индустриальная база Украина это пережитки совка, ее никто не пустит на рынок развитых стран, тем более в космос. никому не нужны украинские турбины, самолеты, двигатели МСич, ракеты, ступени, и др техника. все уже занято! останется развивать то, что дано Всевышним. Украина аграрная страна, поэтому с/х и туризм. ВСЕ!
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Та да, и что же Иллон Маск назвал Зенит-2 лучшим ракетоносителем после своих SpaceX.
Наверное лох, ни в чем не разбирается в отличии от вас.
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если бы с тобой можно было поспорить на подсрачник, то ты бы его получил, потому что Маск говорил просто-Зенит. он нах некому не нужен кроме рашки, потому что у них нет ракет среднего класса, а самим сделать нужно 5-7 лет. ты даже можешь изобрести айфон, но покупать будут китайский.
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Союз -5 летит через полгода. По нагрузке - копия Зенита
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Трындёж. Союз-5 существует только в чертежах. До старта ещё пара лет как минимум.
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Есть уже в металле частично. Там унифицированные с обычным Союзом блоки. Самое позднее - 2021 без нагрузки. В 2022-м полет с Федерацией
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Лет 20 назад "Циклон-4" купил бы Китай. Сейчас эта гептиловая ракета бесполезна как в гражданке, так и в военке.
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ага, маску это расскажи.
вот он тупой... правда?
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Маск умница, поэтому и держится на плаву, имея миллиард $ в год убытков от "Теслы".
Но гептиловые ракеты он не делает. Пффф, какая досада
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Не пойму восторга у комментаторов этой новости. Вернее понимаю что они ничего не понимают и на любой движ пытаются натянуть свои фантазии.
Этот Циклон же не какоето там принципиально новое изделие. Это старая модель которая уже давно производится и успешно запускается. Видимо произошли конструктивные изменения что потребовалась проверка как ведет себя измененный узел или новый материалл, или просто через столько лет решили перепроверить что с современным аналогом металла и насколько он отличается от совдеповского ГОСТа, горение топлива и т.п.
Вообще тут простым ******** радоваться надо только после успешного запуска, остальное не их ума дело.
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Если верить Википедии, последний "Циклон" запущен 10 лет назад.
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Циклон-4 не запускали никогда и уже никогда не запустят. Старт ракеты с гептилом не разрешит никто
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Если модель отработана то она работает, тогда проблемы лишь в техническом плане ( дефекты изготовления, некачественная сборка и контроль и т.п.), система управления, ну и просто случайности.
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О, да Вы в теме! Может расскажите местным неучам где применяется данная третья ступень?
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Нигде и никогда. Очередная лапша для манюпаса. Пилят эту легкую ракету ракету 25 лет. Намахали бразильцев. В результате огневые испытания только небольшой третьей ступени. Первые две когда?
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Восторг простой, Украина может не только пшеницу и семочки выращивать и экспортировать, но и высокотехнологические изделия.
Под этот ракетоноситель канадская фирма Maritime Launch Services Ltd. строит стартовую площадку, значит изделие в целом будет затребовано.
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Никогда Канада не даст разрешения на старт гептиловых ракет. Забудьте. Это такое же разводилово как с Бразилией.
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До Мацквы долетит? Нах. мне ваш космос. Хоть ядерными отходами загрузим пару тонн и разгрузим над кремлем
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В ответ на месте Киева будет ядерная воронка. Здравый размен?
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На месте Киева и так будет ядерная воронка если ***** захочет. А ***** захочет, если будет знать что в ответ ему за ето ничего не будет. Завтра скажет, или Киев сдается и пускает росийские танки на Крещатик или кину ядреную бомбу. Что тогда ты сепарок запоешь?
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Хотел бы, давно сказал. Не танки и катера ВСУ его держат, а позиция украинцев. Но она меняется. Если ***** будет стращать Киев ядерным пеплом, я удивлюсь. А если на следующих выборах победит Медведчук, удивлюсь, но не сильно.
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Не долетит. Вернее. сильно перелетит. Это легкая ракета для "мирного" космоса. Правда пилят ее уже третий десяток лет. И скорее всего не допилят уже никогда
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Одна ступень вообще никуда не улетит. Учите матчасть. Тем более. что испытывают сразу третью. Очень маленькую и с движком для работы в космосе
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Улетит. Но шмякнется через десяток км, если одна ступень, созданная для трехступенчатой ракеты
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Ракета Союз с роботом Фёдором просит посадки на Кремль!
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Ракета Союз успешно вывела корабль на орбиту и доставила Союз в 100 метрах к МКС
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100%
Там проблема в усилке радиосигналана МКС. Чтобы долго не трахаться. перестыкуют старый Союз на другой стыковочный узел. а потом заменят плату
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Это без преувеличения очень серьезный шаг!Проделана огромная работа. Большая благодарность проектировщикам конструкторского бюро и специалистам Южмаша!! Уверен, в ответ на данный факт, новые боевые мультики от сценаристов-мультипликаторов МО РФ не заставят себя ждать.
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Сколько же здесь идиотов... 30 лет работы и испытывают только самую ничтожную третью ступень. Первые две большие когда? Еще через сотню лет? Совсем забыл. они гептиловые. Гептил запрещен во всем мире.
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