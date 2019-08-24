 Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБ "Південне".
Уточнюється, що відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектований КБ "Південне" та виготовлений на Південмаші.
"Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4" - саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку", - йдеться в повідомленні.
Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали чудово, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне".
"Випробування визнано успішними!" - резюмують у КБ.
Рошен больше не делает канхфеты? Рошен делает ракеты?
28.07.19 Ukrainian Military Pages Roshen збудував ще один будинок для військових
Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.
Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.
Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.
На будівництво компанія витратила близько 30 млн грн. Раніше такий самий будинок корпорація «Roshen» збудувала і передала військовим під Броварами для сімей військовослужбовців, яких передислокували з Криму у 2014 році.
И, главное, как это приписать Зе', чтобы это выглядело зрадой
ротердам+ при преЗЕденті це перемога чи зрада
І так, нічого не чув, щодо приватизації КБ, зате от чув про продаж МоторСічі китайцям. І ось тутякраз треба, щоб американці захистили.
Слабо?
Я починаю.
Зассиха, ЗеЛупа, ВаЗЕлін
Фігляр, табурєтка, зелена сопля
*******
Обригон, Вафлогон, Долбогон
**********, ЗеліБоба, Членограй
Зелупенфюрер
Наверное лох, ни в чем не разбирается в отличии от вас.
вот он тупой... правда?
Но гептиловые ракеты он не делает. Пффф, какая досада
Этот Циклон же не какоето там принципиально новое изделие. Это старая модель которая уже давно производится и успешно запускается. Видимо произошли конструктивные изменения что потребовалась проверка как ведет себя измененный узел или новый материалл, или просто через столько лет решили перепроверить что с современным аналогом металла и насколько он отличается от совдеповского ГОСТа, горение топлива и т.п.
Вообще тут простым ******** радоваться надо только после успешного запуска, остальное не их ума дело.
Под этот ракетоноситель канадская фирма Maritime Launch Services Ltd. строит стартовую площадку, значит изделие в целом будет затребовано.
Там проблема в усилке радиосигналана МКС. Чтобы долго не трахаться. перестыкуют старый Союз на другой стыковочный узел. а потом заменят плату