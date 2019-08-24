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Все про:ДТП (2465) Київ (6418) Притула Сергій (4)

 Притула підтвердив, що винуватиця ДТП, в якому постраждали жінка і дитина, - мати його дружини

За фактом ДТП у Києві, де постраждали жінка з сином, триває досудове слідство, далі буде суд.

Про це шоумен і волонтер Сергій Притула написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Останні кілька діб моє прізвище зачастило у новинних стрічках у зв’язку з ДТП за участю моєї тещі. Хочу прояснити пару моментів. І я особисто, і моя сім’я, максимально щиро співчуваємо родині, котра постраждала внаслідок недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "порішати" питання з суддями чи прокурорами. ... Для вас цей інцидент – це буденність, а для двох родин – трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і", - зазначив Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка, не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція

Він заявив, що його сім'я готова "посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу".

"Здоров'я дитини і мами - це основний пріоритет у цій ситуації", - зазначив Сергій Притула.

Притула підтвердив, що винуватиця ДТП, в якому постраждали жінка і дитина, - мати його дружини 01

Нагадаємо, 22 серпня в Дарницькому районі Києва водій позашляховика наїхав заднім ходом на жінку з 9-річним сином. У поліції заявили про затримання і повідомленні про підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. За повідомленнями в ЗМІ, за кермом перебувала теща Сергія Притули Лілія Сопельник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144589
 
 
 Топ коментарі
 
Даже не знаю, почему Притула должен оправдываться. А главное, перед кем? Он достойный человек. Неужели кто-то считает, что он должен нести ответственность за свою тещу (да даже если бы и родная мать была виновницей)? Всегда его уважал. Не могу такого сказать ни про кого из того же 95 квартала.
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А с какого перепугу вы нас должны интересовать? Нам на вас и до 14-го было пофиг.. Ну были вы, ну и были... Ну сходили с ума там у себя, ну ваше дело.... Ни холодно, ни жарко... Бомжи тоже где то там на мусорке живут своей жизнью... Ну знаем, что живут... Их дело... И так было покуда вы не начали ломится к нам... Ну отстреливаем потихоньку... Ненавидеть? Кого? Презрение, не более... Вы нам от этого интересней не стали... Вашей жизнью мы от этого тоже интересоваться не стали... Как можно ненавидеть бродячую собаку, которая где то бегала, бегала, а потом подбежала и укусила? Может после этого еще и заинтересоваться ее жизнью... Для этого есть общества по защите животных... Это у них там гуманизм, кастрация и т.д.) Нам такой головняк не интересен... Сказал ваш бох вастамнет, ну нет, так нет...
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Молодець, що звернувся до всіх. Саме так треба робити публічним людям.
Добре, що хлопчик вижив, бо вчора писали, що дитинка померла. Одужання маленькому, а Сергію терпіння.
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24.08.2019 13:40
WSJ: США хотят предотвратить покупку Китаем завода «Мотор Сич»
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не ну в самом деле- почему не продались Боингу или Аэрбэгу или Эмбаеру..... последние вообще строит те же самолеты по классу, что и Антонов... Притула подтвердил, что виновница ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, - мать его жены - Цензор.НЕТ 8321
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24.08.2019
Корабль с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС.»
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он и не был опасен - это он с россии ноги сделал - подумал лучше уж так
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Спорим, когда пристыкуется об этом здесь не сообщат?
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Зачем мне Вас разорять? В этом году ни одного сообщения об успешном кацапском старте, чем этот лучше? Тем что там смешной Фёдор?
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услышим от тебя кацапа...\а оно нам надо Во-Во...?\
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Таким как Вы похоже ничего не надо и ничего не интересно. Кроме ненависти у Вас ничего нет...
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к вам кацапам только презрение и желание чтобы вы все сдохли...
а что ты хотел Во-Во...?
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о, исландеш, после долгих раздумий явил нам свой презренный лик. Де, почваро, пропадало?
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тебя ещё здесь винторогой свиноцабаки только не хватало...
теперь с Во-Во вас здесь двое свинорусов...)
твой предыдущий ник деактивировали - а вы всё лезете и лезете своим свиноруцким рылом на Цензор...
ты вновь селёдки мордва хочешь...?
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ты своим детским лепетом несуразен. Придумай что-то оригинальнее
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губы закатай кацап путиным...
вы рагули Мусохранские скучны як равлики...
иди на путина чмо кацапское...!
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зовсім вичах ти Эйяфьядлайёкюдль. Раніше такі потоки лави лив, тисячі хитрожопих постів, а тепер на пенсію пора. А дійсно, раніше ти якимсь жвавішим був. Може захворів?
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великий порохобот здувся на спами. Печаль
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А что есть у тебя, Во-Во? Ты со своей злобой уже до оскорблений опустился. А я ведь с тобой разговаривала вежливо. Кто ты после этого?
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Все может быть. Раньше с ним таких припадков, как сегодня, не было.
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Плевать я хотел на твою вежливость. Что у тебя есть кроме ненависти? Что тебя интересует кроме того убожества, которое ты считаешь тролингом лично меня? Ты просто враг, к тому же ничтожный и неинтересный, ни на что кроме 2-х слогов и пары плоских шуток не способный. Успехов в личной жизни я тебе уже пожелал. Не смей больше обращаться ко мне как приятелю.
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Плевать я хотела на тебя, хамло, прикидывавшееся годами культурным человеком. Это у тебя, кроме ненависти - ничего за душой, как и у всех вас. И именно из-за своей ненависти со своим тупым троллингом ты на этом сайте. Тебе же, как и всем вам, нравится ваши собственные издевки да подколки тупые. И именно из-за вашей ненависти ко всем и ко всему, на что вы не наложили свою лапу, вы жизни никому не даете. Именно из-за своей ненависти вы сегодня в Украине. И, знаешь, я к тебе не буду больше обращаться ни как к приятелю, ни как к врагу. /Наконец-то ты сбросил овечью шкуру и открыто признал, что ты - враг/ Так вот обращаться больше к тебе не имею намерения. Ты мне противен. Брезгую...
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Сергей а было ли столько ненависти к "россиянцам" до 14 года - может на это есть причины , подумай об этом
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Любой твой пост теперь на этом сайте,будет послан на ***,падаль😂🌷
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А с какого перепугу вы нас должны интересовать? Нам на вас и до 14-го было пофиг.. Ну были вы, ну и были... Ну сходили с ума там у себя, ну ваше дело.... Ни холодно, ни жарко... Бомжи тоже где то там на мусорке живут своей жизнью... Ну знаем, что живут... Их дело... И так было покуда вы не начали ломится к нам... Ну отстреливаем потихоньку... Ненавидеть? Кого? Презрение, не более... Вы нам от этого интересней не стали... Вашей жизнью мы от этого тоже интересоваться не стали... Как можно ненавидеть бродячую собаку, которая где то бегала, бегала, а потом подбежала и укусила? Может после этого еще и заинтересоваться ее жизнью... Для этого есть общества по защите животных... Это у них там гуманизм, кастрация и т.д.) Нам такой головняк не интересен... Сказал ваш бох вастамнет, ну нет, так нет...
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Ну хорошо хоть не тёща.
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Его жонка, дочка євонной тещи.
Кергуду?
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Похоже, если шутка не помечена рожицей, то современное поколение её уже не воспринимает...
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та ну Вас.!..хоть бы скобочки ставили, а то аж проснулись-встрепенулись все ))))
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Молодець, що звернувся до всіх. Саме так треба робити публічним людям.
Добре, що хлопчик вижив, бо вчора писали, що дитинка померла. Одужання маленькому, а Сергію терпіння.
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теща суперовая или дочьки с золотыми 3.14здами ...зацените одна шмонька замужем за вы...дком хомутынником другая за Сережой ...ну в акурат вам пример одна дочь живет с рыгом заклятым другая с патриотом как бы
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А почему как бы? У Притулы всегда была четкая жизненная позиция. Он точно не ватный: опускал кацапов, как мог, да и на отборе на Евровидение отличился (чего нельзя сказать о ватном жюри), к тому же своих личных денег на фронт много отдал. Кто еще из наших артистов может таким похвастаться?
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если эта семья будет готова принять подобную помощь". Источник: https://censor.net.ua/n3144589
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тіпа, откажеця від будь-яких притензій?
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Якась Аліна в 15ому році літала в Ялту через Москву, а сьогодні паплюжила гімн України на Майдані. Думаю, може Баканову набрати з приводу цієї... Аліни...

Притула підтвердив, що винуватиця ДТП, в якому постраждали жінка і дитина, - мати його дружини - Цензор.НЕТ 4966 Притула підтвердив, що винуватиця ДТП, в якому постраждали жінка і дитина, - мати його дружини - Цензор.НЕТ 7430
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Даже не знаю, почему Притула должен оправдываться. А главное, перед кем? Он достойный человек. Неужели кто-то считает, что он должен нести ответственность за свою тещу (да даже если бы и родная мать была виновницей)? Всегда его уважал. Не могу такого сказать ни про кого из того же 95 квартала.
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так той притула гешефт з тьощою ділить, то хай і отвєцтвєнность несе
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Что ты мелешь? Притула на фронт отдал больше, чем все наши артисты вместе взятые, включая твой любимый квартал. Этот человек реальный патриот в отличие от клоунов, которые поют псевдопатриотические песенки для умственно отсталого населения.
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А Порошенко за Гладковських повинен був виправдовуватись? І це при тому, що ПОП, призначаючи Олега Гладковського заступником у Турчинова, поставив йому завдання: підприємства Укроборонрому мають працювати у три зміни! І цього було досягнуто. А потім Гладковських звинуватили в корупції на підставі якихось файлів (і не виключено, що "лівих")...
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Нет, не должен, а он и не оправдывался. Но Зебилы раздули тему. Как думаете, Ахметов хотя бы знает, как зовут директоров его шахт, заводов? Я в этом сильно сомневаюсь. Ты можшь отвечать за своих людей, когда их до десятка в подчинении, но когда их тысячи (тем более не совсем подчиненных)...
И здесь для начала нужно определить, что же такое "журналистское расследование". Понимаете ли, экономистов учат экономике, юристов праву и т.п. А чему учат наших журнашлюх, которые считают себя экспертами во всех вопросах (Бутусова ввиду не имею, так как он хотя бы пытается разбираться и анализировать, а не клепать заказные статейки). Видел я Бигуса в какой -то передаче перед выборами на Г+Г. Тупое чмо, которое абсолютно не разбирается ни в экономике ни в праве. Так какие оно вообще расследования может проводить?
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Я з Вами згоден; і, власне, я поставив риторичне запитання.
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Свинарчук и Порох - компаньоны, которые весь навар делили пополам, поэтому и пожизненное они тоже должны разделить пополам! Аксиома, не требующая доказательств!
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ти зебіл, чмо паскудне-брехливе, і це аксіома.
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Каломойский та Зеленский то не тільки партнери, отже, що ви пропонуєте?
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а госденег 200 млн супер талантливому сыночку свынарчука тоже левых перевели ??? вопрос 2-почему кум за 2 года не смог замять дело???
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Там пусть следствие разбирается. Но... Ты мог найти запчасти для нашей техники дешевле? Так что тебе мешало это делать? Вон волонтеры правдами и неправдами покупали оптику, тепловизоры за бугром. При этом доставить это все через границу было реальной проблемой. Ни о каких промышленных поставках продукции военного назначения и речи быть не могло.
Запчасти достали, технику на ход поставили - это все, что зебилам положено знать. Кого для этого пришлось подкупать, знать совсем не обязательно. Есть предположение, что этих людей в Параше уже в тюрьмах сгноили. Так что по-твоему, кто-то должен был доставать запчасти по себестоимости из альтруистических побуждений? Для того, чтобы продавать нам запчасти кто-то в Параше жизнью рисковал. И само собой заметал следы. Поэтому поставки были не напрямую из Параши, а через другие страны и подставные фирмы. А это все люди и деньги. Как это отразить в документах? ФСБ эту схему накрыла. А Вы чему радуетесь, непонятно.

Ты сам-то бошкой своей подумай, где купить ту же шестерню на военную технику, которая производилась в Параше? Думаешь, так просто производство организовать? Просто, но уйдут на это годы, а потратить придется не 200 миллионов а на порядок больше. А техника нужна была уже тогда!
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Може він давно мріє щоби його тещу ізолювали?
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Не дано быть за рулём найдите водителя, вы же плять такие все крутые.
Слабо человеку платить среднюю зарплату или выше. Нет??? Сидите в тюрьме, за скоенное, не жалко, жлобов.
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такіх нє бєрут в тюрму - кровь голубая
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когда колхозницы с телег пересаживаются за авто, тогда и случаются маленькие трагедии
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Пусть сидит 5 лет, как и все такие же горе водители
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Коли притула вигадував назву для свого шоу, він ще не знав "хто зверху".
А зверху його теща з машиною, а знизу дитина з матірью.
Зверху ті, в кого бабла більше.
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мать его.....
а шо тетка глухая по мозгу не подтвердил? - на такой скорости жопом вперед - етому нужно специально обучатся...
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Мать ни мать, а всё равно её в тюрьму сажать.
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не думаю - браслет с 23х то 6ти утра...
ето тебя бы на 10ку закрыли, а тут сама теща притулы!
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в любом случае Цензор не отследит ситуацию и все другие новостные каналы тоже и все тихо сольется на нет...
а пострадавшиие от тещи? - та и хер бы с ними....
если я до сих пор не вижу в каком они состоянии, то дальше точно ничего не будет.
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Може поки бояться щось казати. Чи лікарі не дозволяють. Напевно травми дуже важкі.

З Днем Незалежності, пан три - п`ятнадцять ! Не забудьте там за океаном відсвяткувати .
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все буде.
тока и правда не понимаю - все за тещу и тока за нее.
под ее колесами люди были - судя по видео - ета ******** теща их не просто ударила,
а переехала...
хотелось бы знать - с людьми шо?
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Головне, що б дитина вижила. А там по процедурі, без виключень.
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от теща Притулы, меня меньше всего интересует...
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Как все на самом деле... Притула рознакомился с дочкой где то там, вверхах. На бомонде. Шампань и т.д. Хомутынник - тоже. Ну..на касиршах публичные люди не женятся. Ну нежданчик с тещей. Я думаю, отмазывать будут вдвойне. Прощай совесть. Мама с дочкой сами виноваты. Хочется ошибаться.
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