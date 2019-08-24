 Притула підтвердив, що винуватиця ДТП, в якому постраждали жінка і дитина, - мати його дружини

Про це шоумен і волонтер Сергій Притула написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Останні кілька діб моє прізвище зачастило у новинних стрічках у зв’язку з ДТП за участю моєї тещі. Хочу прояснити пару моментів. І я особисто, і моя сім’я, максимально щиро співчуваємо родині, котра постраждала внаслідок недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "порішати" питання з суддями чи прокурорами. ... Для вас цей інцидент – це буденність, а для двох родин – трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і", - зазначив Притула.
Він заявив, що його сім'я готова "посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу".
"Здоров'я дитини і мами - це основний пріоритет у цій ситуації", - зазначив Сергій Притула.
Нагадаємо, 22 серпня в Дарницькому районі Києва водій позашляховика наїхав заднім ходом на жінку з 9-річним сином. У поліції заявили про затримання і повідомленні про підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. За повідомленнями в ЗМІ, за кермом перебувала теща Сергія Притули Лілія Сопельник.
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Корабль с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС.»
а что ты хотел Во-Во...?
теперь с Во-Во вас здесь двое свинорусов...)
твой предыдущий ник деактивировали - а вы всё лезете и лезете своим свиноруцким рылом на Цензор...
ты вновь селёдки мордва хочешь...?
вы рагули Мусохранские скучны як равлики...
иди на путина чмо кацапское...!
Кергуду?
Добре, що хлопчик вижив, бо вчора писали, що дитинка померла. Одужання маленькому, а Сергію терпіння.
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тіпа, откажеця від будь-яких притензій?
И здесь для начала нужно определить, что же такое "журналистское расследование". Понимаете ли, экономистов учат экономике, юристов праву и т.п. А чему учат наших журнашлюх, которые считают себя экспертами во всех вопросах (Бутусова ввиду не имею, так как он хотя бы пытается разбираться и анализировать, а не клепать заказные статейки). Видел я Бигуса в какой -то передаче перед выборами на Г+Г. Тупое чмо, которое абсолютно не разбирается ни в экономике ни в праве. Так какие оно вообще расследования может проводить?
Запчасти достали, технику на ход поставили - это все, что зебилам положено знать. Кого для этого пришлось подкупать, знать совсем не обязательно. Есть предположение, что этих людей в Параше уже в тюрьмах сгноили. Так что по-твоему, кто-то должен был доставать запчасти по себестоимости из альтруистических побуждений? Для того, чтобы продавать нам запчасти кто-то в Параше жизнью рисковал. И само собой заметал следы. Поэтому поставки были не напрямую из Параши, а через другие страны и подставные фирмы. А это все люди и деньги. Как это отразить в документах? ФСБ эту схему накрыла. А Вы чему радуетесь, непонятно.
Ты сам-то бошкой своей подумай, где купить ту же шестерню на военную технику, которая производилась в Параше? Думаешь, так просто производство организовать? Просто, но уйдут на это годы, а потратить придется не 200 миллионов а на порядок больше. А техника нужна была уже тогда!
Слабо человеку платить среднюю зарплату или выше. Нет??? Сидите в тюрьме, за скоенное, не жалко, жлобов.
А зверху його теща з машиною, а знизу дитина з матірью.
Зверху ті, в кого бабла більше.
а шо тетка глухая по мозгу не подтвердил? - на такой скорости жопом вперед - етому нужно специально обучатся...
ето тебя бы на 10ку закрыли, а тут сама теща притулы!
а пострадавшиие от тещи? - та и хер бы с ними....
если я до сих пор не вижу в каком они состоянии, то дальше точно ничего не будет.
З Днем Незалежності, пан три - п`ятнадцять ! Не забудьте там за океаном відсвяткувати .
тока и правда не понимаю - все за тещу и тока за нее.
под ее колесами люди были - судя по видео - ета ******** теща их не просто ударила,
а переехала...
хотелось бы знать - с людьми шо?