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 Політика України, Спорт
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Все про:бокс (93) Росія (19451) Усик (27)

 Не хочу боксувати з цими хлопцями, бо це обов'язково переведуть у політичну площину, - Усик відмовився від боїв проти росіян

Український боксер Олександр Усик відмовився від бою проти росіянина Андрія Федосова, щоб не переводити ситуацію в "політичну площину".

Про це Усик повідомив у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Була інформація, що суперником стане Андрій Федосов. Ні. Він не буде моїм суперником. Чому? Ще перед цим обговорювали, що опонентом буде Олександр Повєткін ... Я говорив, що я не хочу боксувати з цими хлопцями, бо це обов'язково переведуть у політичну площину і будуть обзивати один одного грубими словами. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно", - сказав Усик.

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Він підкреслив, що нормально ставиться до російських спортсменів і їхніх родин і не хоче "бруду, який буде литися з обох сторін".

Раніше портал Boxing Scene повідомив, що Усик дебютує в суперважкій вазі в поєдинку проти росіянина Андрія Федосова замість камерунця Карлоса Такама. Наступний бій українця має відбутися 12 жовтня 2019 року в Чикаго.

Після того, як Усик вирішив перейти в суперважку вагу, він офіційно позбувся звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144586
 
   
 Топ коментарі
 
а чому б не натовкти пику кацапу?
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А Володя Кличко, у 2013, 6 разів відправив Повєткіна у нокдаун...
Ех, усик, зрозуміло, що Вусом , ти не станеш.
Ти не Кличко.
Ти, раб малоросійський.
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Нє перівадітє єто в палітічєскуйу плоскасть. Усік нармальна атносіцца к єтім рєбятам... Не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость, - Усик отказался от боев против россиян - Цензор.НЕТ 7710
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В усіка трєпєтноє отношеніє до московитів. Що не ясно?
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глупец, он всё ещё верит, что он и спорт вне политики.
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кацапня зломала мені життя,порушила мої міста,мою країну,вбила 13000 українців,а я маю поважати шмарклі співчувающих "ребятам".Оні хорошие.Їх там немає....
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А как танцевал гопачок на мирового значения ринге , пока не надо было делать выбор гражданский ... как флагом жовто-блакытным обгортался ... Вот за это можно и презреть такого чемпиона -а Крымскорассейский гражданин выездным будет?
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Чего-то все спортсмены какие-то непатриоты. С чего бы это.
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По 6 часов тренировок годами...Откуда мозги? Книг не читают десятилетиями...Шо артисты, шо спортсмены, шо проститутки, одного поля ягодки--деньги прежде всего...при любой власти
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Ты, судя по стилю изложения - интеллектуал? С книгой каждый вечер проводишь, изредка отвлекаясь на Цензор?
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тоже книжку последний раз видел в телевизоре?
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Важкі удари по макітрі даються узнаки, книжок вони не читають, історією власноЇї землі не цікавляться, української мови цураються... Типовий адепт рюзькава миру
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У меня такое складывается впечатление, что ты тоже крайне редко, книги в руки берёшь. Я не прав?
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з якого боку твій IQ наближається до 0, розумовий пігмею ?
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Если ты мне решил что то написать, то зачем спамишь, дурень?
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Может с того, что видят очень большую разницу в отношении к спортсменам?
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Твій духівник-сатаніст Онуфрій проти ? Ти, ватоголове, не хочеш боксувати з московитами бо вони - твої духовні брати "адіннарот, мишебратя"
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Мутный какой-то. Чтобы и сесть и съесть.. Не хочу боксувати з цими хлопцями, бо це обов'язково переведуть у політичну площину, - Усик відмовився від боїв проти росіян - Цензор.НЕТ 5545
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....Буду бить сильно ,но аккуратно !

Это же классика,никакой политики.Не по паспорту же. ?!
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Ринг это наверно единственное место где Украина может побить Россию. А он редиска отказывается.
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Как это единственное место??? Да ты кацап, ты себя выдал, сепар хренов.
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Вместо того, что бы ******* россиян, Усик предпочитает с ними дружить.
Братский народ, а ****.
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Для них Усик как обезьянка, которая должна побить кацапа, чтобы у них появился повод писать пару дней в интернете переможно-героические посты. А что делают с обезьянкой если она отказывается скакать на веревке? Правильно, берут палку.
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А можеш зробити те саме тільки вставити слово зебіл замість москаля?
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Это он зря. Будь я супертяжем по боксу и имея такую возможность бить москалей, била бы их с большим удовольствием. Любит Усик кацапов, вот и отказывается от боев, вместо того, чтобы показать украинскую силу и мощь в спорте.
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що з ними носяться, як писаними торбами? крім кулаків, у них ще щось є?
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Он думал так между капельками боев и пробегает с Украинским гражданством, крымским признанием рассеи , в украинской форме ... Клички тоже когда-то тусовщиками московскими были , но выбор сделали... Усик не боя испугался - он уже сделал свой гражданский выбор. И это его выбор. И решился он на это именно сейчас , почему-то , когдапрнзидент Украины не встретил на Майдане 30 тысяч своих защитников
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эпик баттл Роисся - Крымнаш не состоялся
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ну и пусть "переведут в плоскость". Ты ж спортсмЭн - выходи и бейся - или победи , или проиграй, кто бы что не гавкал. А такие заявы - унизительная демонстрация лояльности
врагам. Орки уже верещат в сетях - "хахол зассалллл!!!!"(с) Не будешь ты для этих рабоскотов "своим" никогда. Насколько верен афоризм сэра Винстона "Кто межде войной и позором выбирает позор - тот получает и войну. и позор "(с) Он уже получил держимордорскую паспортину ?
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потом можешь выйти и и обнять их как достойных соперников , не зависимо от их гражданства , не зависимо от кто победит... Поступок можно совершить всегда , если ты в душе УЖЕ НЕ СДАЛСЯ
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Усик зассать не может. Он мужик и боец. Но кроме того, он честный и порядочный человек.
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А чернокожих боксеров бить православному глубоковерующему Усику по кайфу ? Там политики апартеида нет ? Муть и недосказанность .
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не хотел рашистской плоскости политической,тоді отримуй укрїнську площину...Перемагати рашистів для нього "не хочу потому что, это политическая плоскость против рашизма"
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Ватный Дмитрий ********* - о России: "Рано или поздно придется с нами помириться". И еще, на ЧЕ по водным видам спорта в Киеве чаще всего звучал гимн России, медальный зачет за аквафрешем. Ну і?!
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К сожалению так и было. Вата взяла 1 место по золоту в Киеве. И всем пох. Зато на Усике можно оторваться.
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Сцыкло этот усик, как оказалось. Еще и дебил, б.лять!
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Он же своих не бьет. Ведь крым, крымчан!? Да саша?
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А что у них в руках? "Будьте бобры, ну пожалуйста будьте бобры" (с) ?
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Кончені талпаіопи. Ви ніяк не розумієте, що Усик хоче уникнути того аби його перемога над козлами негативно позначилась на його матері, котра живе в Сімферополі і куди Саша, щоліта возить дітей до бабусі на відпочинок.
Там же можуть влаштувати проти дітей будь-яку провокацію. Ну для чого йому це, як і його матері ?
Ну, тупоголові кобили, спробуйте поставити себе на його місце і змоделювати ситуацію:
Після перемоги над Казлом він привозить дітей до матері а там "кримська самооборона" влаштовує пікет за ніби-то антиросійські висловлювання Усика. Далі ФСБ, ніби задля безпеки його дітей, вивозить їх у військову частину і просить Сашу приїхати їх забрати. А там йому ламають мізки і пропонують переїхати до Росії....
Вкурило, бидло?
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Сейчас заплачу...Бедный усик...
Простые люди отдыхают на Одещине или за границей. А несчастный усик может отдыхать только в загаженном крысме.
Все нормальные люди (кто имел материальную возможность) оттуда выехали и родственников вывезли. А этим уродам так нравится вонючая ***************** военная база, что другог места для отдыха не нашли?
Просто оно и его семейка - сепары. Не удивлюсь, если его мамаша на референдум ходила и кричала "путен введи")))
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Воююча країна не пробачає агресору.Уссык ніколи не буде прикладом для української молоді
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Я Усика и комментировать не хочу после его высказываний... Усик, если ты боксер, то будь им.
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Денег мало предложили за бой с малоизвестным росиянином...Какие высокие мотивы у глинобитной машины?
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Усик ти все боїшся надірвати такі свої дружні відносини з росіянами,а вони не бояться вбивати наших хлопців,їх не хвилює,що ти там думаєш,бо щоб ти там не говорив,ти для них такий же українець. Не віриш,тоді спробуй сказати своїм "друзям",що Крим це Україна і тоді побачиш. Але ж ти цього не скажеш,бо ти такий собі вусик...
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Кацап с Украинским гражданством получает в долларах..... Что вы от него хотите? Пиндосо бандеровский кацап? Скорее просто кацап
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Ну так сыграй с ними в шахматы!..... Хотя ,а вдруг выиграешь....или проиграешь и фффсё пиривидутвпалитичискуюплоскасть! Сльозы! Сльозымишаютмнегаварить!
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