 Не хочу боксувати з цими хлопцями, бо це обов'язково переведуть у політичну площину, - Усик відмовився від боїв проти росіян

Про це Усик повідомив у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Була інформація, що суперником стане Андрій Федосов. Ні. Він не буде моїм суперником. Чому? Ще перед цим обговорювали, що опонентом буде Олександр Повєткін ... Я говорив, що я не хочу боксувати з цими хлопцями, бо це обов'язково переведуть у політичну площину і будуть обзивати один одного грубими словами. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно", - сказав Усик.

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Він підкреслив, що нормально ставиться до російських спортсменів і їхніх родин і не хоче "бруду, який буде литися з обох сторін".

Раніше портал Boxing Scene повідомив, що Усик дебютує в суперважкій вазі в поєдинку проти росіянина Андрія Федосова замість камерунця Карлоса Такама. Наступний бій українця має відбутися 12 жовтня 2019 року в Чикаго.

Після того, як Усик вирішив перейти в суперважку вагу, він офіційно позбувся звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.