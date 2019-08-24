 Не хочу боксувати з цими хлопцями, бо це обов'язково переведуть у політичну площину, - Усик відмовився від боїв проти росіян

Про це Усик повідомив у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Була інформація, що суперником стане Андрій Федосов. Ні. Він не буде моїм суперником. Чому? Ще перед цим обговорювали, що опонентом буде Олександр Повєткін ... Я говорив, що я не хочу боксувати з цими хлопцями, бо це обов'язково переведуть у політичну площину і будуть обзивати один одного грубими словами. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно", - сказав Усик.
Він підкреслив, що нормально ставиться до російських спортсменів і їхніх родин і не хоче "бруду, який буде литися з обох сторін".
Раніше портал Boxing Scene повідомив, що Усик дебютує в суперважкій вазі в поєдинку проти росіянина Андрія Федосова замість камерунця Карлоса Такама. Наступний бій українця має відбутися 12 жовтня 2019 року в Чикаго.
Після того, як Усик вирішив перейти в суперважку вагу, він офіційно позбувся звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.
Слава Украине!
Это же классика,никакой политики.Не по паспорту же. ?!
Братский народ, а ****.
врагам. Орки уже верещат в сетях - "хахол зассалллл!!!!"(с) Не будешь ты для этих рабоскотов "своим" никогда. Насколько верен афоризм сэра Винстона "Кто межде войной и позором выбирает позор - тот получает и войну. и позор "(с) Он уже получил держимордорскую паспортину ?
Там же можуть влаштувати проти дітей будь-яку провокацію. Ну для чого йому це, як і його матері ?
Ну, тупоголові кобили, спробуйте поставити себе на його місце і змоделювати ситуацію:
Після перемоги над Казлом він привозить дітей до матері а там "кримська самооборона" влаштовує пікет за ніби-то антиросійські висловлювання Усика. Далі ФСБ, ніби задля безпеки його дітей, вивозить їх у військову частину і просить Сашу приїхати їх забрати. А там йому ламають мізки і пропонують переїхати до Росії....
Вкурило, бидло?
Простые люди отдыхают на Одещине или за границей. А несчастный усик может отдыхать только в загаженном крысме.
Все нормальные люди (кто имел материальную возможность) оттуда выехали и родственников вывезли. А этим уродам так нравится вонючая ***************** военная база, что другог места для отдыха не нашли?
Просто оно и его семейка - сепары. Не удивлюсь, если его мамаша на референдум ходила и кричала "путен введи")))