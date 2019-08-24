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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:День Незалежності (280) Канада (695) Саджан Харджит (44) Фріланд Христя (103)

 "У Канади та України є спільні цінності", - заява міністрів оборони та закордонних справ Канади

Канада та Україна мають спільні цінності, включно з відданістю демократії, свободі та верховенству права.

Про це йдеться у спільній заяві з приводу Дня Незалежності України міністерки закордонних справ Канади Христі Фріланд та міністра національної оборони цієї країни Саджита Харджана, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Канада завжди підтримуватиме українських народ, його суверенітет та територіальну цілісність. Відзначаючи 28-му річницю незалежності України, ми очікуємо продовження спільної роботи як близькі друзі та партнери у майбутньому", - йдеться у спільній заяві Фріланд та Харджана.

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Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оприлюднив заяву з приводу Дня Незалежності України, яку закінчив словами "Слава Україні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144584
 
   
 Топ коментарі
 
«Пока Путин всех переигрывает»: как Зеленский помогает президенту России уйти от санкций и вернуться в G8 як вам такий заголовочок на ДАЖДЕ (РАССЕЯ)
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«Пока Путин всех переигрывает»: как Зеленский помогает президенту России уйти от санкций и вернуться в G8 як вам такий заголовочок на ДАЖДЕ (РАССЕЯ)
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Новость весомее кажется в контрасте с этим дополнением к ней ...И тем весомее станет , если дополнение останется только блефом типа либералов рассеи
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добавлю- Канал РОССИЯ24- впервые за последние пять лет на праздновании Дня неЗЕлежности в Киеве не вспоминалась Россия и, тем более, как страна агрессор - очень близко к цитате от ведущей канала
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Пройдет совсем чуть- чуть времени и мы увидим, что скрывается за пряничками поддержки Зеленскому от мировых лидеров .
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мочити русню - ось найголовніша наша спільна цінність
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У нас, Вася, есть с тобой общая ценность - твоя ж...па!
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Общие ценности ?
Разве наши аллигаторхи вывозят наворованное в Канаду ???
Не знал , что они такие тупые ...
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Слава Україні!!! Слава Канаді!!! Подяка всім Канадійцям!
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Ценности может быть и есть общие, но нет общих значительных интересов. Современный мир, это не общие ценности, а общие интересы....
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Обратите внимание на такой факт: Зе ботам дана команда обсерать ветеранов, называя их порохоботами, лишь потому что герои войны, пришли сегодня к АП с требованием к зелупе прекратить капитуляцию перед врагом. Думаю с такими темпами зебилы будут называть своих оппонентов фашистами, как это было при януковоще.
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А кроме пустых красивых слов , простите, есть всё таки общие ценности ? Типа продажи современных и таких необходимых нам боевых самолётов , наполнение практическими результататами договора о Свободной торговле и установление безвизового режима .Я вообще НЕ понимаю парадокс .С дружественной Канадой безвиза нет.С враждебной московией до сих пор есть .Кто нибудь мне объяснит , доколе и почему ??
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