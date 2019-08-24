 "У Канади та України є спільні цінності", - заява міністрів оборони та закордонних справ Канади

Про це йдеться у спільній заяві з приводу Дня Незалежності України міністерки закордонних справ Канади Христі Фріланд та міністра національної оборони цієї країни Саджита Харджана, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Канада завжди підтримуватиме українських народ, його суверенітет та територіальну цілісність. Відзначаючи 28-му річницю незалежності України, ми очікуємо продовження спільної роботи як близькі друзі та партнери у майбутньому", - йдеться у спільній заяві Фріланд та Харджана.

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Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оприлюднив заяву з приводу Дня Незалежності України, яку закінчив словами "Слава Україні".