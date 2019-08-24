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 Політика України
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Все про:День Незалежності (280) парад (167) Порошенко (9588)

 Це не наша вина, але вибачте, - Порошенко вибачився перед військовими за відсутність параду

П'ятий президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів до Дня Незалежності звернувся до українських воїнів і вибачився за відсутність військового параду.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Окрема подяка українським воїнам, нашим захисникам. Вибачте! Ще раз підкреслюю, це ж не наша вина. Вибачте, що без параду! Це помилка. Я твердо переконаний, що події сьогоднішнього дня яскраво довели, що цю помилку треба виправляти наступного року. Альтернативи немає", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 24 серпня в Києві відбувся Марш Захисників України - альтернативний офіційним урочистостям захід.

Зазначимо, організатори повідомили, що для участі зареєструвалися близько 10 тисяч осіб. Однак, за оцінкою кореспондента Цензор.НЕТ з місця події, в марші взяли участь близько 30 тисяч осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144583
 
   
 Топ коментарі
 
да парад нужен,и непременное условие с другим,главнокомандующим*
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Ще раз всіх бандерівців та русофобів - з Днем Незалежності! Это не наша вина, но простите, - Порошенко извинился перед военными за отсутствие парада - Цензор.НЕТ 9019
І чарівну квіточку, дівчинку-україночку в коменти для покращення настрою Это не наша вина, но простите, - Порошенко извинился перед военными за отсутствие парада - Цензор.НЕТ 3021

Это не наша вина, но простите, - Порошенко извинился перед военными за отсутствие парада - Цензор.НЕТ 6136
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Мда... Від Порошенка кацапів та совків коробить уже дужче ніж від Бандери.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 1 час назад

До сьогоднішнього ранку й маршу ветеранів я не знав, що здатен аплодувати півтори години поспіль.
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Це мабуть тому, що Порошенка там не було? Розумію тебе...
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За Иловайск пусть хряк извинится..
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коломойского попроси изиниться.
это его операция была.
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Не було ніяких інших Генштабів окрім, як генштаб Муженка(Порошенка). Коломойський - звичайний волонтер. Може найбільш заможніший і найбільш продуктивніший. Мит про керівну роль Коломойського, Корбана, Бутусова і ще когось придуманий на Банковій, коли настав час нести відповідальність за Іловайськ. Коломойський мав повне право мотивувати грошима наших військовиків. Інша справа - чому досі на свободі Ахметов, який фінансував сепарський Оплот? Чому все його майно досі не конфісковане?
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Вибачиться??????? Не думаю, що цього буде достатньо.
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вальцманоиды еще не нахрюкались))
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За Иловайск **** жопоблоковская пускай твой путен извиняется
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за Иловайск, свынярчуков, гонтареву, ротердам - поросенко не хочет извиниться?
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Итак.
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ."(с)
*****
Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. Наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)
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Шановний пан Левко! А ви, часом, не брешите? Можна посилання на всі ці ваші твердження? Наприклад як корелюється з вашим твердженням факт, що Британія і США запрошені Вовіком до перемовин по Донбасу з Рашою? А ваш російський шпигун Порошенко чомусь всі п'ять років цього не робив. Як так, пан Левко? Може ви - звичайний мародер? Може вам треба дати гривню? Одну? Так я гривню дам, Левко. Чому не дати гривню, якщо пан дуже хоче? Це не наша вина, але вибачте, - Порошенко вибачився перед військовими за відсутність параду - Цензор.НЕТ 2765
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Жопоблоковских крыс забыли спросить за что ещё извиниться
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Две суки с пластмасовыми улыбками.
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Сцються вони від самої згадки про Порошенка.
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Нина, сегоднишний день показал, чего стоит новый президент.
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пэтя -твой собутыльник в теплотрассе чебоксар,мордовецвася...
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СМЕШНО КАК СОЕВЫЙ МАРОДЕР НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ С ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА)) Це не наша вина, але вибачте, - Порошенко вибачився перед військовими за відсутність параду - Цензор.НЕТ 8745
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ЗЕлоботы нашли врага народа в Порошенко ))))))))))) Ох и Дурачьё!
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скотобаза якась, оцей МЕкае, пеця хрюкае, боты гавкають...
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Козлом дешевым родился, рос и помрёт! Никак не угомонится! Снова, с@ка барыгует...
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С@ка! Приди ребятам 29-го расскажи про парады на Крещатике и под Иловайском, паскуда!!!
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Дякула 8%зовсім поганий став,як і його ПедроПЕсики..
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Сранье развели тут зеленые путинские ************ при поддержке жопоблока
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