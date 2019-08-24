 Це не наша вина, але вибачте, - Порошенко вибачився перед військовими за відсутність параду

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
"Окрема подяка українським воїнам, нашим захисникам. Вибачте! Ще раз підкреслюю, це ж не наша вина. Вибачте, що без параду! Це помилка. Я твердо переконаний, що події сьогоднішнього дня яскраво довели, що цю помилку треба виправляти наступного року. Альтернативи немає", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, 24 серпня в Києві відбувся Марш Захисників України - альтернативний офіційним урочистостям захід.
Зазначимо, організатори повідомили, що для участі зареєструвалися близько 10 тисяч осіб. Однак, за оцінкою кореспондента Цензор.НЕТ з місця події, в марші взяли участь близько 30 тисяч осіб.
До сьогоднішнього ранку й маршу ветеранів я не знав, що здатен аплодувати півтори години поспіль.
это его операция была.
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ."(с)
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Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. Наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)