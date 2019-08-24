 Ворог застосував на Донбасі протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети, від початку доби - два обстріли, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник обстрілював позиції ОС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар'їнки з станкового протитанкового гранатомета, а неподалік від Павлополя - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 20 хвилин прицільно обстрілювали позиції ЗСУ під Павлополем

Нагадаємо, 23 серпня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі, жоден український військовослужбовець не постраждав.