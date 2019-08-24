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Все про:обстріл (5443) Донбас (12828) Об'єднані сили (354)

 Ворог застосував на Донбасі протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети, від початку доби - два обстріли, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник обстрілював позиції ОС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар'їнки з станкового протитанкового гранатомета, а неподалік від Павлополя - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 20 хвилин прицільно обстрілювали позиції ЗСУ під Павлополем

Нагадаємо, 23 серпня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі, жоден український військовослужбовець не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144582
 
 
 Топ коментарі
 
Поможи вам Бог, хлопці-герої - ви бережете спокій в домівках українців.
Повертається живими та неушкоджені!
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Повстанцьі применили на Домбасе противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, с начала суток мир бьіл два раза.

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ти просто супер, такі "аргументи" навів, що навіть мені нічого сказати))))))))))))),
а шо там про кузню, про оборудки з ложкіним) і многая))), сидіти твоє чоколятне божество,
не переживай! Ворог застосував на Донбасі протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети, від початку доби - два обстріли, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6855 Ворог застосував на Донбасі протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети, від початку доби - два обстріли, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4469 Ворог застосував на Донбасі протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети, від початку доби - два обстріли, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7929
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В такой ситуации нужно срочно разобрать все опорные пункты и оборонные укрепления .
Чем мы сейчас и занимаемся .
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Поможи вам Бог, хлопці-герої - ви бережете спокій в домівках українців.
Повертається живими та неушкоджені!
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Так все таки хотелось бы уточнить, у нас перемирие достигнуто или как? Или ждём новое??? И второе, если на территории Украины находятся вооружённые силы РФ с кем мы ведём переговоры в Минске????
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Повстанцьі применили на Домбасе противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, с начала суток мир бьіл два раза.

...
fixed
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А что Вы ждали от врагов? рф будет гадит Украине даже если путин "откинется". Там в генах уже врожда.
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Мы на броне писали свой позывной, а сейчас мишень?
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КАЖДЫЙ РАЗ ставьте в ответ любимую мелодию группы AC|DC !
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