 Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція

Як переадет Цензор.НЕТ, про це написала в фейсбуці пресофіцер поліції Києва Оксана Блищик.
За її словами, інформація про смерть дитини, яку вже встигли поширити деякі ЗМІ, виявилася фейком.
"Не поширюйте фейкову інформацію щодо смерті хлопчика, який вчора постраждав у ДТП! Дитинка в лікарні, стан тяжкий!Будьте людьми! Водійку, яка збила маму із сином, затримали", - написала вона.
Як підтвердили OBOZREVATEL в "Охматдиті", хлопчик перебуває у відділенні хірургії.
Відзначимо, Сопельник вже обрано запобіжний захід. Шевченківський районний суд Києва призначив їй домашній арешт із забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00 терміном до 22 жовтня.
«Я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, яка постраждала в результаті безглуздого управління автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "вирішити" питання з суддями або прокурорами», - написав він у Facebook.
Також він заявив, що допоможе знайти своїй тещі хорошого адвоката. «Я, як чоловік своєї дружини, звичайно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя сім'я готова посильно приєднатися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої сім'ї, в разі, якщо ця сім'я буде готова прийняти подібну допомогу. На що я особисто сподіваюся. Так як, здоров'я дитини і мами - це основний пріоритет в цій ситуації», - зазначив Притула.
Шоумен закликав громадськість не звинувачувати його в пригоді. «Я вважаю за потрібне донести і до журналістської спільноти і до громадськості, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем і ім'ям. І я буду вдячний всім, якщо громадськість і журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, оскільки, не був свідком події», - написав він.
Притула пошкодував, що сталося це ДТП. «Мені шкода, що так сталося. Я не знаю, чим можу допомогти родині постраждалих, крім вище згаданих ініціатив. Прохання до журналістів не "штурмувати" дзвінками. Для вас цей інцидент - це буденність, а для двох сімей - трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і". У мене все», - підсумував він.
«Я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, яка постраждала в результаті безглуздого управління автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "вирішити" питання з суддями або прокурорами», - написав він у Facebook.
Эта старая маразматик с сумасшедшей скоростью назад сдавала?
И что значит перепутала? Где она на права сдавала? Или под мухой была. Педали ведь они такие одинаковые.
Хотя есть такая болезнь - право с лево не различают.
Опять вопрос - кто ей мед справку давал?
https://www.rbc.ua/rus/styler/************-pereehal-zhenshchinu-rebenkom-1566559563.html
Можэ у тётки что-то в башке перемкнуло, бо так разогнаться, перепутав педали, как предполагают, можно только в случае не слабого улёта крыши.
т.е. ночью.. Это юмор такой...7
Його засилали рекетири до підприємців, а коли його посилали на х, y і ще одне невідоме,
то приходили вже сєрьйозні пацани: «Ты каво паслал? Ти мальчика нашего паслал, щас ответишь».