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 Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція

Потерпілий в ДТП, яке влаштувала в Києві теща шоумена Сергія Притули і політика Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник, 9-річний хлопчик живий і перебуває в столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Як переадет Цензор.НЕТ, про це написала в фейсбуці пресофіцер поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, інформація про смерть дитини, яку вже встигли поширити деякі ЗМІ, виявилася фейком.

"Не поширюйте фейкову інформацію щодо смерті хлопчика, який вчора постраждав у ДТП! Дитинка в лікарні, стан тяжкий!Будьте людьми! Водійку, яка збила маму із сином, затримали", - написала вона.

Як підтвердили OBOZREVATEL в "Охматдиті", хлопчик перебуває у відділенні хірургії.

Відзначимо, Сопельник вже обрано запобіжний захід. Шевченківський районний суд Києва призначив їй домашній арешт із забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00 терміном до 22 жовтня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144577
 
 
 Топ коментарі
 
Тобі до Притули як до Києва рачки. Сергій Притула багато робить для Українського Народу.
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Опять дешевая мазня. Вы, зебилы, за клоуна голосовали, чтобы было "все как при порохе"? Или очкуетесь признаться, что вас шут поимел, лошары Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9322 Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9809 Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9809?
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Так Притула с Хомутынником родственники?
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чуть 2 не убила и домашний арест?????????? сильно((((((((((((
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Жити по -новому Пострадавший мальчик в ДТП, которое устроила теща Притулы и Хомутынника не умер, а травмирован и находится в больнице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4813. Слуги народа они такие.
Пострадавший мальчик в ДТП, которое устроила теща Притулы и Хомутынника не умер, а травмирован и находится в больнице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1160
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Да , при Порохе то все мажоры которые калечили людей сидели (случай с Зайцевой исключительный так как был оргомный резонанис и очень много трупов )
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Опять дешевая мазня. Вы, зебилы, за клоуна голосовали, чтобы было "все как при порохе"? Или очкуетесь признаться, что вас шут поимел, лошары Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9322 ?
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Да мне все равно Порох не Порох , президент сейчас ЗЕ и будет ещё президентом почти 5 лет , так что нужно бы исправлять ситуацию , но скорее всего Аваков так и останется и ничего не изменится
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скорей всего Авакова уберут со временем слишком не удобен и независим стал только в полную силу войдут - хорошо это или нет бог его знает
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Кстати,. а чего твои соплеменники, с зебильного табуна, картинку спамят? Шо правда очи колет?
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Жити по -новому Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3280 Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7137." Слуги народа" они такие.

Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2168
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И что? Теща уже свободна, как испанская налетчица? На нары старую лахудру!!!
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Відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула 24 серпня відреагував на ДТП в Києві за участю його тещі, передають Патріоти України.
«Я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, яка постраждала в результаті безглуздого управління автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "вирішити" питання з суддями або прокурорами», - написав він у Facebook.
Також він заявив, що допоможе знайти своїй тещі хорошого адвоката. «Я, як чоловік своєї дружини, звичайно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя сім'я готова посильно приєднатися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої сім'ї, в разі, якщо ця сім'я буде готова прийняти подібну допомогу. На що я особисто сподіваюся. Так як, здоров'я дитини і мами - це основний пріоритет в цій ситуації», - зазначив Притула.
Шоумен закликав громадськість не звинувачувати його в пригоді. «Я вважаю за потрібне донести і до журналістської спільноти і до громадськості, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем і ім'ям. І я буду вдячний всім, якщо громадськість і журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, оскільки, не був свідком події», - написав він.
Притула пошкодував, що сталося це ДТП. «Мені шкода, що так сталося. Я не знаю, чим можу допомогти родині постраждалих, крім вище згаданих ініціатив. Прохання до журналістів не "штурмувати" дзвінками. Для вас цей інцидент - це буденність, а для двох сімей - трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і". У мене все», - підсумував він.
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Буде відмазувати-"маму",паскуда,як і всі хто трохи вспів хапнути грошей.
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Тобі до Притули як до Києва рачки. Сергій Притула багато робить для Українського Народу.
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"Не распространяйте фейковую информацию о смерти мальчика, который вчера пострадал в ДТП! Ребенок в больнице, состояние тяжелое! Будьте людьми! Водителя, который сбил маму с сыном, задержали" / Відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула 24 серпня відреагував на ДТП в Києві за участю його тещі, передають Патріоти України.
«Я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, яка постраждала в результаті безглуздого управління автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "вирішити" питання з суддями або прокурорами», - написав він у Facebook.
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Можна подумати що ви свою б не підтримували, хоча хто знає, може самі би проти неї виступили, павлики морозові вони такі.
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А шо у Павліка Морозова рідні були вбивцями,як "мама" Притули-Хомутинника?
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нет смысла загадывать наперед . будет не будет . не известно . пока что имеем вполне адекватный ответ . я не знаю что еще он мог сделать в этой ситуации .. придушить тещу что ли ?
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нічого не зрозумів--теща Притули і Хомутинніка? у Притули дві тещі?
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Який гарний союз,Хомутиника та Притули))Відмажуть тещу,а дитину та мати дуже шкода.
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Ну если выживут и обойдется без инвалидностей то их деньгами так подмажут что некоторые будут им еще и завидовать.
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Видел видео аварии.
Эта старая маразматик с сумасшедшей скоростью назад сдавала?
И что значит перепутала? Где она на права сдавала? Или под мухой была. Педали ведь они такие одинаковые.
Хотя есть такая болезнь - право с лево не различают.
Опять вопрос - кто ей мед справку давал?
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Я, когда впервые видео этого кошмара увидел, то поначалу подумал, что там ускоренная запись. Этот джипак летел задним ходом так(!). как я ни разу в своей жизни не отваживался. Кто не видел- рекомендую к просмотру. Гарантирую охренение, правда.
https://www.rbc.ua/rus/styler/************-pereehal-zhenshchinu-rebenkom-1566559563.html
Можэ у тётки что-то в башке перемкнуло, бо так разогнаться, перепутав педали, как предполагают, можно только в случае не слабого улёта крыши.
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Це да, я передом з мойки повільніше виїзжаю.
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Ты как то сам себе авто купил. Я так понимаю, бабке авто просто подогнали.... Видимо вместе с правами и справкой....
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Да, видео действительно жуткое. Кто эту дуру пустил за руль вообще????
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Да хватит разгонять резонанс. Ето сделал даже не Притула и даже не его мать а вообще теща- чужая ему женщина
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с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00

т.е. ночью.. Это юмор такой...7
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казалось.. что домашний арест.. что дома сидишь вообще безвылазно..
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кошмарр кошмарр. это же продолжение славянского мальчика в трусиках.
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Я так понимаю, у этой бабули плохо с головой, совсем. А кто ей купил этот джип????
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Зять Пєдалік, хлопчик з макіївської банди.
Його засилали рекетири до підприємців, а коли його посилали на х, y і ще одне невідоме,
то приходили вже сєрьйозні пацани: «Ты каво паслал? Ти мальчика нашего паслал, щас ответишь».
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Притула може нічого для старої лахудри і не робити . Давній риг хомутинник ще той "рєшала" що з чорного робить біле .
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Щас макіївська Шмаркля Хомутинник все парєшаєт.
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Разом з поцрєотом з Тернополя Притулой))Коли Петра заберете у Лугандон?
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Не зря говорят: не буди лихо, пока оно тихо. Совсем недавно, Притула кого-то в эфире обламывал. Тем, что: "У меня жена- из Донецка!"(с). Видать, на небесах кто-то лениво зевнул... и щёлкнул костяшками счет, бо калькуляторов там нет. Ну и щелкнул, рядком Притулы... Наверное, не ту костяшку влево перегнал. С кем не бывает.
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