 Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Макрон сказав під час робочого обіду на полях саміту лідерів країн "Великої сімки", який відбувається у французькому місті Біарріц, повідомляє пресслужба Білого дому.
"Ми обговоримо Лівію, Сирію, Україну, Північну Корею та Іран. Щодо багатьох із цих криз нам потрібна і тісна координація, і партнери за столом переговорів", - заявив Макрон.
Krychek @Krychek5 4 ч.4 часа назад
«Ядерный «Титаник». Первая в мире плавучая АЭС отправляется на Чукотку. Её ещё называют "Плавучим Чернобылем". Кстати эта станция уже горела в 2017 году во время постройки. Скрестим пальцы. Ещё и на Чукотке радиации не хватало.
1 всем жителям парашии присвоить приставку к фамилии "фон"
2для проживающих в северньіх широтах "ваша светлость"
3 для жителей северодвинска "ваше сиятельство"
Гигиги
Тысячи пропали - никто не ищет, мамки не плачут....
Всем было бы хорошо , кроме наших сук-аллигаторхов !
Зато в истории останется как Трамп - Собиратель земель !
но если рашка попросила... - кароче - 3ри две твари уже скентовались - и рашка в Г+Г8
а то я еще за ср2 на пианине отобью ....