 Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Макрон сказав під час робочого обіду на полях саміту лідерів країн "Великої сімки", який відбувається у французькому місті Біарріц, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Ми обговоримо Лівію, Сирію, Україну, Північну Корею та Іран. Щодо багатьох із цих криз нам потрібна і тісна координація, і партнери за столом переговорів", - заявив Макрон.

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