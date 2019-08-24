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Все про:G-7 (183) Трамп (1925) Макрон Емманюель (285)

 Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Макрон сказав під час робочого обіду на полях саміту лідерів країн "Великої сімки", який відбувається у французькому місті Біарріц, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Ми обговоримо Лівію, Сирію, Україну, Північну Корею та Іран. Щодо багатьох із цих криз нам потрібна і тісна координація, і партнери за столом переговорів", - заявив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт G7 сьогодні стартує у французькому Біарріці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144576
 
 
 Топ коментарі
 
Ты еще не сдохло от радиации,дерьмо кацапское?
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Пастанавление росмінздрава
1 всем жителям парашии присвоить приставку к фамилии "фон"
2для проживающих в северньіх широтах "ваша светлость"
3 для жителей северодвинска "ваше сиятельство"
Гигиги
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Ты еще не сдохло от радиации,дерьмо кацапское?
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З****ли ! То аккумуляторы украинские на "Лошарике" заменили на свои, то в "Союзе" опять таки украинскую систему навигации заменили и робота Фёдора не могут пристыковать, бо этот обновлённый "Союз" нельзя стабилизировать !
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чукотке с камчаткой приготовиться.им уже отправлен "сепрайз"

Krychek‏ @Krychek5 4 ч.4 часа назад

«Ядерный «Титаник». Первая в мире плавучая АЭС отправляется на Чукотку. Её ещё называют "Плавучим Чернобылем". Кстати эта станция уже горела в 2017 году во время постройки. Скрестим пальцы. Ещё и на Чукотке радиации не хватало.

Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 2716
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Первая она только для упоротых кацапов. Американцы такие плавучие станции использовали ещё при строительстве Панамского канала. Хотя идея вполне здравая, если её поставить на поток.
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Два урода. Что они могут решить,приемлемого для Украины? Ничего. Будут решать,как ботоксное пу удовлетворить.
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Обсудят, осудят и выразят обеспокоенность и надежду короче всё,как всегда ...
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А где наш Зеленый **********? Реально - это позор для страны, что ее судьбу обсуждали за ее спиной. Как все это напоминает историю Чехии в 1938 года и Мюнхенский договорняк. Будет Европа кровью умываться

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К сожалению, в сложный для Украины момент у руля оказался не Президент Маннергейм, а президент Бенеш. Трус и торгаш. Зеля, тоже повторяет этот печальный путь.....
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Пока не повторяет. Важно сейчас выгнать эту присосавшуюся шоблу мародеров
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Будете здивовані, але штаб зешмарклі зараз активно підтягує бувші регіональні і яценюковські кадри, понти понтами але схеми мародерки самі зебікі не тянуть, беруть профі.
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вьі нипанимаити...єта нимб.проявился.после смерти в святьіе зачислят...ну на крайняк в великомученики Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 8651
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Значить Госдєп за рашку вже все порєшал. Тепер Трамп спустить рішення Макрону, а той рознесе по Європі. Інші підлаштуються.
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А ведь обсуждать будут рашу, но тоже называют её в слух. Сдается мне нам что-то недоговаривают.
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Пастанавление росмінздрава
1 всем жителям парашии присвоить приставку к фамилии "фон"
2для проживающих в северньіх широтах "ваша светлость"
3 для жителей северодвинска "ваше сиятельство"
Гигиги
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так понимаю, для школоты понятие "воинский учет" - пустой звук?
Тысячи пропали - никто не ищет, мамки не плачут....
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"Уважаемый Сергей Кожугетович..."-откройте Публика.мд и почитайте "пригласительную" ...
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Обсуждают мировые проблемы, пути их решения. Печаль в том, что решения всегда бывают за счёт слабого. Мы слабые, и сильными пока ставить не хотим.
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5 лет власти воров и мародеров, в условиях войны, не проходят даром.
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У меня вопрос, сколько барыга и мародер Зеленский украл на организации парада?
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Ну, если уж Трамп решает будущее нашей страны без нас самих , то почему бы ему не купить Украину вместо Гренландии ???
Всем было бы хорошо , кроме наших сук-аллигаторхов !
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та к чему ему 40 млн. голодных ртов ? А в той Гренландии населения меньше, чем в Мелитополе.
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Ну так не дорого же ...
Зато в истории останется как Трамп - Собиратель земель !
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Вислати тобі курку Василь, чого ти голодний?
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не треба...бо ії там трахтуром подавлять Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 4458
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Да блин. Плохо что Рашку никто не обсуждает, которая во всех етих странах и сделала *Ситуацию* Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 7398
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Коли вони вже все між собою узгодять,щоб нарешті,повідомити своє рішення Зєлєнскому ?
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не не то шо бы мы хочем,
но если рашка попросила... - кароче - 3ри две твари уже скентовались - и рашка в Г+Г8
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всех поздравляю с кацапяцким рыжемакроновским возвращением... - немцы - молчать,
а то я еще за ср2 на пианине отобью .... Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 9329
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