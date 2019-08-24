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 Суспільство
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Все про:Київ (6418) Нацполіція (8093) порядок (18) Крищенко (249)

 У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція

У Києві в урочистий заходах із нагоди 28-ї річниці Незалежності України всього взяли участь близько 50 тис. осіб, повідомив начальник головного управління Національної поліції в м.Києві Андрій Крищенко.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Наразі основні заходи закінчилися. У Ході брало участь приблизно 12 тисяч учасників, за маршрутом руху було близько 20-ти тисяч осіб, а вже на Майдані Незалежності загалом зібралося близько 50-ти тисяч громадян", -  Андрій Крищенко.

За його словами, столичні правоохоронці не допустили грубих порушень під час заходів. Разом із тим, одного чоловіка, який виліз на металеву конструкцію, порушував громадський порядок та погрожував співробітникам управління державної охорони та правоохоронцям, доставили до управління поліції:

"Чоловік перебував у стані сп’яніння. Під час затримання він зазнав тілесних ушкоджень. Йому надали необхідну медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився. На правопорушника склали два адміністративні матеріали за злісну непокору працівникам поліції та дрібне хуліганство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час урочистих заходів із нагоди Дня Незалежності Майдан "замінували", - Крищенко

Кияни та гості столиці продовжують відзначати державне свято, тож правоохоронці несуть службу з охорони громадського порядку у посиленому режимі. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144573
 
   
 Топ коментарі
 
Сьогодн і а Великий День Незалежності України в Києві замість військового Параду який злочинно скасували продажні капітулянти -ЗЕбіли відбудулося дві ходи - офіційна українофобів -капітулянтів, і народна, проукраїнська громадянська.
Так 24 серпня в столиці пройшли дві ходи офіційна, в якій взяли участь представники влади українофобів ЗЕбілів і народний Марш Гідністі, марш Захисників за участю ветеранів АТО і ООС, добровольців і всіх українських патріотів..
Всі небайдужі до долі Української держави українці підтримали свій проукраїнський Народний Марш захисників, а не хід продажних капітулянтів - украинофобів ЗЕбілів.
Які анансували свій сепаратисткій хід під капітуляциєй и лозунгом Шиpока стpана моя pодная, лапотная кацапская!...............
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Сьогодні. Пролетарский район Донецьк. Навпроти ринку. Вул. Щетиніна.

У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 402У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4672
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Называть настоящего Президента-Патриота "барыгой" и "мародером" могут только ненавистники украинской государственности. Порошенко сделал для страны больше чем все предыдущие. Его имя будет вписано в истории в один ряд с Владимиром Великим, Мазепой, Петлюрой, Бандерой и другими украинскими героями. А все эти грязные наговоры - хорошо спланированная кремлевская информационная кампания для дискредитации и устранения из власти Петра Алексеевича. Этого не понимают только малороссы или дураки, а ватники и враги украинской государственности будут поддерживать клоуна, который поставлен на этот пост для уничтожения Украины.
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Меня удивляет ,почему именно у Бутусова скопилось столько порохоботов.Ладно несколько ,не хотящих видеть все ,что натворил порох.Но все остальные штук 30 постоянных уродов обеляют этого барыгу?
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если что то не нравится - где кнопка "выход" знает даже зебил
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Мне не нравится,то что коррупция за 5 лет выросла на 100%.
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А где можно посмотреть табло с курсом подьема и падения корррупции ?
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А ты смотри на свою жизнь Коррупция уничтожает благосостояние граждан.(с)
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Смотрю а вокруг аппаратура вся сплошь заморская и даже чайник с блютус .
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Дивно, а світові рейтинги корупції говорять про інше. Що вони трішки менше, ніж при Янику, але значно більше, ніж при Ющі... Я більше довіряю цим рейтингам.
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Как ты пишешь зебилы? Это лишь производная от" отличной" работы 5 лет отца партии рыгов.
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Называть настоящего Президента-Патриота "барыгой" и "мародером" могут только ненавистники украинской государственности. Порошенко сделал для страны больше чем все предыдущие. Его имя будет вписано в истории в один ряд с Владимиром Великим, Мазепой, Петлюрой, Бандерой и другими украинскими героями. А все эти грязные наговоры - хорошо спланированная кремлевская информационная кампания для дискредитации и устранения из власти Петра Алексеевича. Этого не понимают только малороссы или дураки, а ватники и враги украинской государственности будут поддерживать клоуна, который поставлен на этот пост для уничтожения Украины.
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Тролль забери11.8щ и вали с цензора.
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Как бы вы тролляки не меняли прокси, от вас прет г...ом за киллометр.
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Зебил , все украинцы - за Пороха , все малоросы - за ЗЕ и опзж
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В Украине 8% украинцев? Идиот
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В эрефии 86 % населения за пуйло, и это не мешает этому чму быть чмом, зебил)
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Зелебобка мелкая личность, с него толку не будет.
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Сьогодн і а Великий День Незалежності України в Києві замість військового Параду який злочинно скасували продажні капітулянти -ЗЕбіли відбудулося дві ходи - офіційна українофобів -капітулянтів, і народна, проукраїнська громадянська.
Так 24 серпня в столиці пройшли дві ходи офіційна, в якій взяли участь представники влади українофобів ЗЕбілів і народний Марш Гідністі, марш Захисників за участю ветеранів АТО і ООС, добровольців і всіх українських патріотів..
Всі небайдужі до долі Української держави українці підтримали свій проукраїнський Народний Марш захисників, а не хід продажних капітулянтів - украинофобів ЗЕбілів.
Які анансували свій сепаратисткій хід під капітуляциєй и лозунгом Шиpока стpана моя pодная, лапотная кацапская!...............
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А где в это время был твой шоколадный хозяин?Заныкался между МО и охраной.Почему не между воинами,что на одном марше,что на другом.?Эта барыга сядет-ему не простят баксы на крови.
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Сьогодні. Пролетарский район Донецьк. Навпроти ринку. Вул. Щетиніна.

У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 402
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Ну, если аваковские скоты говорят о 50 тысячах, надо множить на два или на три
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на тридцять три умнож...аваковці теж зелебені...як на то...
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этот марш предупреждение - команда у зеленского должна понимать - народное доверие имеет очень ограниченное период времени - а потом я им не завидую - все видели сегодня патриотов,ЗЕБИЛЫ ВЫ ГЛАВНОГО НЕ УВИДЕЛИ - А ЭТО КИЕВЛЯНЕ НА УЛИЦАХ КИЕВА - зеленский время идет - и хватит делать такие же глупости как с парадом - хватит делить страну
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Воно все добре бачить. Ще вчора воно під час рашківської агресії скакало на рашці за ********, а сьогодні воно вже себе записало до тих хто збирав кошти на тепловізори.
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Ну ты то слопатоед лаптеногий своих хозяев с рождения знаешь. Но теперь времена меняюттся и твои хозяева в Пекине, а не в Москве. Да, кстати а вы не обоатили вниманиие ( это я не тебе говнорус) , что кацапов аж трясет от упоминания сала и свинины.? Не кошерно или не халяльно для них?
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Звернув увагу на те, що на Цензорі після приходу до влади Хрипатого Велосипедиста почали з'являтись зухвалі україноненависницькі коментарі. Такого не було за Порошенка, як би я до нього не ставився. Це все, що необхідно знати про "патріота" узеленського, як би тут не намагались довести протилежне усілякі " івани сулими" чи "цилони дніпри" і інші упороті зелєботи..
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