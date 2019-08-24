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 Політика України
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Все про:Зеленський (2474) Кабмін (3019)

 Мені подобаються двоє людей, - Зеленський про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра

Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатів у прем'єри двоє, але не назвав їхні прізвища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час прийому з нагоди Дня Незалежності, відповідаючи на питання LB.ua.

"Я маю ухвалити  рішення цього тижня, більше нікуди тягнути. Скажу чесно, що складність цього рішення тільки в тому, що мені подобаються кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє", - сказав президент.

За його словами, новий прем'єр мусить бути готовим до вирішення проблем в економіці.

"Людина повинна прийти з моделлю, з людьми, з термінами реформ. Це велике глобальне завдання", - додав він.

Зеленський розповів, що кандидат у прем'єри має представити людей, яких він хоче бачити серед членів уряду.

"Я не знаю, які переговори вони ведуть, (але перед ними поставлене) завдання показати структуру з людьми і програмою. Природно, вони ж не можуть сказати: я б хотів Ілона Маска на міністра інфраструктури. Ми б всі хотіли. Але щоб мені когось пропонувати, бо вони розуміють, що ми товариші предметні, напевно, з кимось поговорити", - сказав президент.

На відповідь, чи залишиться в новому Кабміні Арсен Аваков, Зеленський відповів: "Не знаю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заснував 29 серпня День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і суверенітет України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144571
 
 
 Топ коментарі
 
шо значит "нравятся"?тебе с ними не на одесском пляже отдьіхать в красньіх трусах-а им управлять єкономикой Украиньі.
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ну несите его теперь,пока сможете Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 6714.вам никто помогать не обещался...даже йуляха
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У меня вопрос, сколько Зеленая Сопля украл на организации парада?
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А тобі нравіцца як сьогодні хода захисників показала тобі хто тут хазяїн?
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Зеля, если в новом министерстве появится Рюкзаков ето будет начало конца
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Авакян не дурак, чтобы кресло хозяина МВД, ГСЧС, НГУ и ПС на кресло премьера менять. Название громкое а реальной власти 0
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ето непотопляемый бронесоцец в потемках....
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Такие вопросы Коломойскому задавать надо, а не его шуту.
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Анал Бідонів показує військовим, як вітати шута ***********, - джерело.

Мені подобаються двоє людей, - Зеленський про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 6416
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А де король??? Шути були при королях, це з історії, а клоуни у цирку. Невігласе, тобі відомо слово сатирика гуморист???
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А король сидить в офісі та приймає делегатів-кандидатів на пости міністрів.
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де шмаркля - де Илон...
хлопцы успокойте уже наполеончика....
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А мені сподобалось як скандували на Майдані путін-*****.
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Мне нравятся два человека

А Богдан не приревнует?
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***
- Сарочка, деточка моя, мужчины не всегда моногамны...
иногда и полигамны...а иногда и просто...гамны...
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у меня посылка для вашего мальчика, но я вам ее не отдам
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😵 Мабуть порішає. Але із зеленого лайна кулю не зробиш👳
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З Днем Незалежності!🇺🇦
Шановний Алі, нам якось треба з цим жити. А що робити?
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Теж Вас вітаю з Святом Незалежності. Це зовсім непросте свято для мене і моїх родичів, бо маю їхні історії. Наприклад про розстріл Олени Теліги, яку знав мій прадід. А от що робити у цей час дуже важко відповідати, бо з таким вибором ми знущаємося самі над собою. Але також у мене є східна кров, яка говорить, що ці часи пройдуть і буде нова українська хвиля. Погані люди нас навчають.
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Коли почнеться Майдан, то ваш настрій буде оптимістичний. Чому? Бо ми переможемо.
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Шановні, будь ласка, зайдіть за посиланням, прогорніть там донизу і подивіться що пише ось це підле створіня - Твердий Горішок

Посилання: - https://censor.net.ua/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
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Прочитав.😏 Не впевнений, що це лікується.
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Дякую Вам Ali. Так, це невиліковне...... Воно вже отримало бан.
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Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии. Источник: https://censor.net.ua/n3144571
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Вам не смішно, зебіли?
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зачєм фаміліі?? зєлєнскій атмєніт фаміліі патамушта ані раскаливают общєства!
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Прикольно буде , коли президент Зеленський запропонує Офшоркіна в прем'єри і той погодиться - як свиноботи одразу почнуть вилизувати мудру політику Володимира Зеленського !
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Тоді 8% підтримки Порошенка прийдеться поділити з Вовіком.
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Ти згоден, щоб головою Офісу Президента була Ірина Фаріон? Я згодний. А Прем'єр Порошенко то надто оптимістичний варіант, але можливий.
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Байдуже хто подобається Вовіку. Відповідати буде Вовік.
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Шо это было? Зеленые в белом ,оркестры и давно известные перлы о единении льда и пламени!? Из главного праздника очередное шоу...С Днем Независимости вас Украинцы! Слава Украине!
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Зараз усі запитують про це! Можу вам говорити, що народ пожартував і вибрав президента, якого не будуть жаліти👻
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Жартує той, хто жартує без наслідків.
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а мне 3 девушки - богдан, Анжелина Джоли и та, имени которой не знаю,,,
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Аналізи на наявність захворювань на СНІД, сіфіліс, гонорею, генітальний герпес... вже пройшли?
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фу... Али от Вас не ожидал....
не ну если нада справка... ?
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Вам вірю, але про девушок забувайте✍💔☠
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слишком и через край люблю свою жену, шо бы в дом заразу приносить....

зактыто...
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зашел как то в клюшку - на родной етаж поднялся - сам не знаю,
шо я там хотел увидеть - по ситуации...
увидел бронированую наглухо дверЬ, нашу можна было быстрым выдохом взломать - и все понял...
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пан президент, просто скажи, что тебе дали информацию по числу претендентов (шоб ты уже отстал со своими вопросами - а кАда будИт?) и забыли сказать кто именно, а ты не догадался спросить... а может просто трусишь огласить фамилии, бо все твои планы вилами по воде писаны. не дай Боже кандидат заявит шо он не в курсе. конфуз выйдет. а так - два, ждите!

при принятии любых решений, ни публичности, ни прозрачности. и этому человеку нужна была сенсорная кнопка в Раде...
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Мало того, что тебе нравится, главное, чтоб народу понравилось.
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Торги продолжаются. Кто больше занесёт, тот и будет премьер-министром. Аукцион начинался с двух десятков человек. Теперь суммы такие, что осталось только двое.
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а может надо посоветоваться с народом , а не только со своим пархатым кагалом - это раз
а во-вторых , а какое отношение имеет президент к избранию кандидатуры премьера ?
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зеля, мало того шо ссыкун, так оно еще и из голубой устрицы
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ква-ква-ква...ртал...1 Господь сказав Мойсеєві: Скажи Аронові: Простягни руку твою з палицею твоєю на ріки, на рови, і на стави, і наведи жаби на Єгипетську землю. 2 І простяг Арон руку свою на єгипетські води і понаводив жаб, і вкрили жаби землю Єгипетську. 3 Але й чаклуни зробили таке саме своїми чарами й понаводили жаб на Єгипетську землю. 4 Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ принести жертву (Господеві). 5 І відповів Мойсей фараонові: Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в ріці зостались? 6 А він сказав Узавтра. Відповів Мойсей: Буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. 7 Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці зостануться. 8 Вийшли Мойсей і Арон від фараона. І став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. 9 І зробив Господь по слову Мойсея; і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях. 10 Загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. (Єгупець - єврейська назва Києва)
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До Зеленського серйозних претензій, поки що, нема. Він діє в руслі старої системи і одночасно ламає і реконструює її. Все буде залежати від його твердої волі, рішучості і правильного підбору команди. Наміри в нього залишаються амбіційними і поводів для сумнівів в їх щирості ще не існує.
Надія, що він стане першим президентом України, продовжує жити.
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Мне нравяться два человека....
На побачення зібрався і ніяк не може визначитись? Мені подобаються двоє людей, - Зеленський про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 7628
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Всегда считал, что назначают профессионала!

А тут - "мне нравятся 2 человека...".

Не понял, гомосек партнера выбирает??? Это что, гей-клуб????

Господи, зебилы, вы выбрали клоуна, который и двух слов связать не может!!!!

Позор!!!
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Бабка Жюлька по любому в пролёте. А жюльконутые так расчивали шо если Жюлька всрала выборы президента то хоть премьером у клоуна побудет. Но и тут бабке дали подсрачника, что очень радует)))
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Мене одного насторожує оце його "нравяцца два чілавєка", нє ???
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Жабов и Змеев ой не так Жабенко и Змиенко Мені подобаються двоє людей, - Зеленський про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 4368
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Опа, порошки уже бухнули и вийшли пердіти в лужі на другу зміну. Ні свят, ні вихідних. Он Петролексійович і той побіг до Зе відпочити від вас, жополізів
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