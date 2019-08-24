 Мені подобаються двоє людей, - Зеленський про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час прийому з нагоди Дня Незалежності, відповідаючи на питання LB.ua.
"Я маю ухвалити рішення цього тижня, більше нікуди тягнути. Скажу чесно, що складність цього рішення тільки в тому, що мені подобаються кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє", - сказав президент.
За його словами, новий прем'єр мусить бути готовим до вирішення проблем в економіці.
"Людина повинна прийти з моделлю, з людьми, з термінами реформ. Це велике глобальне завдання", - додав він.
Зеленський розповів, що кандидат у прем'єри має представити людей, яких він хоче бачити серед членів уряду.
"Я не знаю, які переговори вони ведуть, (але перед ними поставлене) завдання показати структуру з людьми і програмою. Природно, вони ж не можуть сказати: я б хотів Ілона Маска на міністра інфраструктури. Ми б всі хотіли. Але щоб мені когось пропонувати, бо вони розуміють, що ми товариші предметні, напевно, з кимось поговорити", - сказав президент.
На відповідь, чи залишиться в новому Кабміні Арсен Аваков, Зеленський відповів: "Не знаю".
хлопцы успокойте уже наполеончика....
А Богдан не приревнует?
- Сарочка, деточка моя, мужчины не всегда моногамны...
иногда и полигамны...а иногда и просто...гамны...
Шановний Алі, нам якось треба з цим жити. А що робити?
Посилання: - https://censor.net.ua/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
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Вам не смішно, зебіли?
не ну если нада справка... ?
зактыто...
шо я там хотел увидеть - по ситуации...
увидел бронированую наглухо дверЬ, нашу можна было быстрым выдохом взломать - и все понял...
при принятии любых решений, ни публичности, ни прозрачности. и этому человеку нужна была сенсорная кнопка в Раде...
а во-вторых , а какое отношение имеет президент к избранию кандидатуры премьера ?
Надія, що він стане першим президентом України, продовжує жити.
На побачення зібрався і ніяк не може визначитись?
А тут - "мне нравятся 2 человека...".
Не понял, гомосек партнера выбирает??? Это что, гей-клуб????
Господи, зебилы, вы выбрали клоуна, который и двух слов связать не может!!!!
Позор!!!