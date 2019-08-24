 Порошенко пояснив, чому не прийшов на Ходу гідності

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Тому що не було параду. Я в цей час був на молитві в Софії, я в цей час віддавав шану нашим бійцям. Я з повагою ставлюся до права президента проводити або не проводити паради. Моя особиста думка, що у воюючій країні паради проводити треба. І я буду робити все для того, щоб парад виконував функцію, зокрема з об'єднання країни і підтримки патріотизму", - сказав Порошенко.

На зауваження журналіста, що на Ході були присутні Кравчук, Кучма і Ющенко, Порошенко відповів: "Чесно кажучи, я не знав, що там буде".

Також на запитання, чи отримав він офіційне запрошення на Ходу, Порошенко відповів: "Думаю, що так".

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