EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  16366  317
Матеріали за темою:
Все про:Порошенко (9588) хода (57)

 Порошенко пояснив, чому не прийшов на Ходу гідності

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував свою відсутність на офіційному заході до Дня Незалежності - Ході гідності, яка відбулася в суботу вранці на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Тому що не було параду. Я в цей час був на молитві в Софії, я в цей час віддавав шану нашим бійцям. Я з повагою ставлюся до права президента проводити або не проводити паради. Моя особиста думка, що у воюючій країні паради проводити треба. І я буду робити все для того, щоб парад виконував функцію, зокрема з об'єднання країни і підтримки патріотизму", - сказав Порошенко.

На зауваження журналіста, що на Ході були присутні Кравчук, Кучма і Ющенко, Порошенко відповів: "Чесно кажучи, я не знав, що там буде".

Також на запитання, чи отримав він офіційне запрошення на Ходу, Порошенко відповів: "Думаю, що так".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марш Захисників України розпочався в Києві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144569
 
   
 Топ коментарі
 
Закрытая и хорошо охраняемая вечеринка "Вова, дети и Тина Кароль на крыше" закончилась и Вова сбежал подальше от Марша ветеранов.(с)
 показати весь коментар
 
Ходить на мероприятия, организованные ватным педерастом бадоевым зашквар.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
а ты скажешь в глаза что сам пистанул?
 показати весь коментар
 
не пришел, потому как нет достоинства, если бы был марш, воров, мародеров, ублюдков- он бы его возглавил
 показати весь коментар
 
 
"Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие Достоинства..." потому что недостоин.
 показати весь коментар
 
 
Обычно так отвечает обыкновенный пдр и Барыга.
 показати весь коментар
 
 
Ты посмотри как клованы раздухарились, а прийти поддержать своего писюниста слабо, только за монитором ховаются.
 показати весь коментар
 
 
Та ніхто в тому не сумнівається, що хода була б набагато цікавіша, якби Порошенко в ній взяв участь.
 показати весь коментар
 
оно молилось вот антихрист брехливое чмо свын за иловайск отвечать будешь перед Трибуналом
 показати весь коментар
 
Порошенко дуже популярний в народі. На виборах за нього проголосували 4% виборців від їх загальної кількості.
Вони до кінця вірили в своє щастя.
 показати весь коментар
 
 
Петя замаливл мародерские грехи, не поможет, только тюряга!
 показати весь коментар
 
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору