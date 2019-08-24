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 Події, Київські новини
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Все про:День Незалежності (280) майдан (497) мінування (475) Крищенко (249)

 Під час урочистих заходів із нагоди Дня Незалежності Майдан "замінували", - Крищенко

У суботу, 24 серпня, в Києві під час проведення офіційних заходів із нагоди Дня Незалежності України надійшло повідомлення про замінування Майдану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Було одне під час офіційних заходів повідомлення про замінування Майдану Незалежності. Порушено кримінальне провадження", - зазначив він.

За словами Крищенка, враховуючи, що територія Майдану була обстежена і перевірена ще до початку заходів, фахівці здійснювали перевірку вже після закінчення заходів. Інформація про закладення вибухівки не підтвердилась. Крищенко додав, що правоохоронці встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144568
 
 
 Топ коментарі
 
ну когда тебе розъебашат,то ты хоть будешь знать за что
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Херей! Нет, ну поосто Ваванчик Херой! Вышел на "заминированный" Майдан! И не побоялся! Мину в Трубу лично Богдан закладывал или Баканов с женой из Параши?
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Та просто Вофка Сцикун від страху абасрался. От і все "мінування" 😁
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придурок , порошенко і Україна - нерівнозначні.Хоча для тебе це одне й те саме , ще з часів "укрпромінвесту".
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так ,окупанти сьогодні здійснили черговий обстріл українських позицій.Радій з цього ,гнида.
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пока вова кривлялся на иммитации парада...

Р-н н\п Золотое Обстрел позиций из ПТРК. Пострадавших нет. По предполагаемому местонахождению противника нанесен артиллерийский удар. Потери противника уточняются. Сообщение военной комиссии tZe (обновление)

Р-н н\п Водяное Обстрел из гранатометов и пулеметов .Ранен -1 . По предполагаемому местонахождению противника нанесен минометный удар. Потери противника уточняются.
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24.08.2019 г.
Р-н н\п Павлополь Подразделениями под Павлополем принято решение на открытие огня. Два соседних участка поддержали огнем артиллерии. Прямым попаданием ПТУРа уничтожен БТР противника. Противник прекратил огонь и спешно отходит.. Потери 4 раненых.
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опять агенты путена опростоволосились или слишком много гужевого транспорта нагнали?
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Овцелюб скорее всего совершил ватный поступок минирования😂
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Там ще й пику якомусь порохососу розтовкли................ Чи сам зп'яну впав. Я так і не зрозумів. Во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Майдан "заминировали", - Крищенко - Цензор.НЕТ 1852
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ну когда тебе **********,то ты хоть будешь знать за что
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где тьі видел порохобота,шо залез на забор на любимого зелебеню поглазеть? Во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Майдан "заминировали", - Крищенко - Цензор.НЕТ 1677
просто зелененький наткнулся на то,за шо "боролся".
а порохоботьі пошли на совсем другое мероприятие
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Смірнов, чому ваш нікнейм не на скрепньому ізику, а на піндоському та ще із помилкою
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хочется процитировать лавруху - дебилы бл....!
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Для цієї справи навіть смайл зробили:
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Серийный минер: минировал КПП "Шегини", минировал дом Зеленского, минировал Майдан. Скоро один важный персонаж придет на допрос на полиграфе - проверьте и его на причастность.
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Херей! Нет, ну поосто Ваванчик Херой! Вышел на "заминированный" Майдан! И не побоялся! Мину в Трубу лично Богдан закладывал или Баканов с женой из Параши?
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ще й досі серуть , намагаються розділити українців вчергове.
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Так надо спросить у клоуна, почему назначенная им команда "профессионалов" не справляется с со своей работой, как в прочем и сам клоун.
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Та просто Вофка Сцикун від страху абасрался. От і все "мінування" 😁
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Нинішні сбушники мабуть забули які заходи безпеки застосовувалися у совку перед парадом.
7-ма ранку: прохід з металошукачами по гостьових трибунах. 7:15 - з радіометрами ДП-5. 7:30 - із собаками. 7:45 - вручну піднімали гостьові трибуни.
Три перевірки автобусів телебачення. Спочатку прапорщик, потім лейтенант, потім капітан або майор. Останній вимагав відкрити "багажні люки". А ключі у водіїв, а водії жили в селах і приїздили лише на закінчення параду.
Стандартна перепустка (вкладиш) журналіста мав такий рядок: "Без права нахождения в тьілу трибун Ц, А, Б и здании консерватории". Лінь шукати.
І багато інших прикольних моментів, проте яке задоволення було - змотувати кабелі після совкового параду. Кабелі, які проклададися через підземні переходи, були рясно обісцяні "совєтськими трудящимися", техніки їх змотували лише у товстих діелектричних рукавичках, а наступного робочого дня розмотували у дворі телецентру і довго мили шлангом.
І за все це виписувалася премія 15-25 сов. рублів, але співробітникам тих змін чи бригад, де протягом травня чи листопада ніхто не був впійманий у нетверезому стані.
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