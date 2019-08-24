 Під час урочистих заходів із нагоди Дня Незалежності Майдан "замінували", - Крищенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
"Було одне під час офіційних заходів повідомлення про замінування Майдану Незалежності. Порушено кримінальне провадження", - зазначив він.
За словами Крищенка, враховуючи, що територія Майдану була обстежена і перевірена ще до початку заходів, фахівці здійснювали перевірку вже після закінчення заходів. Інформація про закладення вибухівки не підтвердилась. Крищенко додав, що правоохоронці встановлюють особу, яка повідомила про замінування.
Р-н н\п Золотое Обстрел позиций из ПТРК. Пострадавших нет. По предполагаемому местонахождению противника нанесен артиллерийский удар. Потери противника уточняются. Сообщение военной комиссии tZe (обновление)
Р-н н\п Водяное Обстрел из гранатометов и пулеметов .Ранен -1 . По предполагаемому местонахождению противника нанесен минометный удар. Потери противника уточняются.
Р-н н\п Павлополь Подразделениями под Павлополем принято решение на открытие огня. Два соседних участка поддержали огнем артиллерии. Прямым попаданием ПТУРа уничтожен БТР противника. Противник прекратил огонь и спешно отходит.. Потери 4 раненых.
просто зелененький наткнулся на то,за шо "боролся".
а порохоботьі пошли на совсем другое мероприятие
7-ма ранку: прохід з металошукачами по гостьових трибунах. 7:15 - з радіометрами ДП-5. 7:30 - із собаками. 7:45 - вручну піднімали гостьові трибуни.
Три перевірки автобусів телебачення. Спочатку прапорщик, потім лейтенант, потім капітан або майор. Останній вимагав відкрити "багажні люки". А ключі у водіїв, а водії жили в селах і приїздили лише на закінчення параду.
Стандартна перепустка (вкладиш) журналіста мав такий рядок: "Без права нахождения в тьілу трибун Ц, А, Б и здании консерватории". Лінь шукати.
І багато інших прикольних моментів, проте яке задоволення було - змотувати кабелі після совкового параду. Кабелі, які проклададися через підземні переходи, були рясно обісцяні "совєтськими трудящимися", техніки їх змотували лише у товстих діелектричних рукавичках, а наступного робочого дня розмотували у дворі телецентру і довго мили шлангом.
І за все це виписувалася премія 15-25 сов. рублів, але співробітникам тих змін чи бригад, де протягом травня чи листопада ніхто не був впійманий у нетверезому стані.