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 Суспільство
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Все про:День захисника України (52) Мендель (22)

 У Зеленського пояснили, чому День пам'яті захисників України відзначатимуть 29 серпня

Президент Володимир Зеленський постановив відзначати День пам'яті захисників України саме 29 серпня, оскільки цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель, коментуючи відповідний указ президента.

"29 серпня установлений День пам'яті захисників через те, що 29-го була найбільша кількість втрат загалом (на Донбасі) - в Іловайську. Тому і минулого року 29 серпня ми відзначали, а тепер у нас буде такий день пам'яті", - сказала Мендель.

Сьогодні, 24 серпня, під час виступу на урочистому заході з нагоди 28-ї річниці Незалежності України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення 29 серпня Дня пам'яті захисників України.

 Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 зазнали поранень, 300 потрапили в полон, 84 досі вважаються зниклими безвісти.

Разом з тим парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб. Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144567
 
 
 Топ коментарі
 
пока больше хамства от тебя исходит
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да да *надо просто прекратить стрелять* слышали,и результаты тоже видели
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на отакі витівки від клоуна-паяца воно тільки і здатне...звільняти, хамити, переносити, перейменовувати...шутовська морда...більше проблем в нього немає...в країні все "добре"...
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на отакі витівки від клоуна-паяца воно тільки і здатне...звільняти, хамити, переносити, перейменовувати...шутовська морда...більше проблем в нього немає...в країні все "добре"...
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День захистника України святкують 14 жовтня, а це День пам'яті загиблих захистників України і його відзначаємо 29 серпня.
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а більше проблем в нас немає? Чи з острахом чекаємо зборища неосвічених, сепарів, безробітних та інших любітєлєй російських серіалів під куполом ВР, де прийматимуть такі рішення зєльоною більшістю, що в мене вже волосся дибки стає..
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Гідно вшановувувти на державному рівні загиблих героїв це не проблема, а святий обов'язок.
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це ти про ходу в білому від бадоєва? чи про що?
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Я про встановлення 29 серпня Дня вшанування загиблих захистників України. Прихильником Зекоманди не являюсь але проукраїнські ініціативи вітаю.
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Давай лучше про Анаконду . Шо там Алежка Панамарь новенького настрочил ?
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Другий пакет антиросійських санкцій, підготовлений США в зв'язку зі справою Скрипалів, вступить в силу 26 серпня.



"США виступатимуть проти надання будь-якої позики, фінансової чи технічної допомоги Росії міжнародними фінансовими установами, такими як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд. Банкам США забороняється брати участь на первинному ринку облігацій, що не є рубльовими, випущеними російським сувереном, та позичати кошти, деноміновані в рублях, суверену Росії. Ліцензії на експорт до Росії хімічних та біологічних предметів подвійного використання, контрольованих Міністерством торгівлі, підлягають політиці "презумпції відмови", - йдеться в указі.Також, нові санкції обмежуватимуть доступ Росії до багатосторонньої системи розвитку банку, ринку первинних випусків російського суверенного боргу, номінованого не в рублях, боргового фінансування, вираженого в рублях, а також предметів американського походження, які стратегічно важливі для російської хімічної та біологічної зброї.


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Порохоботы делятся на несколько категорий.
1 категория думала, что Зеленский зраднык. Убеждаясь, что это не так, эта категория затихает и отходит от мародерщины.
2 категория: те, кто потерял корыта и корытца, к которым они дорвались при порошенковщине. Ну и их выкидыши-отпрыски, которым обломалась мажорщина. Они будут сатанеть, потому что знают, что всё тайное рано или поздно становится явным.
3 категория: лакеи порошка, всякие начальники бисквитных цехов и прочие мастера вафельного производства. Эти за царя-шокобатюшку будут выть столько, сколько скажут.
4 категория: платные. Им платят - они гавкают. Как перестанут платить - так и перестанут гавкать.
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ну на цензоре в основном 4-я обитает, нормальных людей по несознанке поверивших брехуну практически не обнаружено)
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ну делить и отнимать тьі обучен...а как нащот прибавлять и умножать? У Зеленського пояснили, чому День пам'яті захисників України відзначатимуть 29 серпня - Цензор.НЕТ 7928впрочем,єто от тебя не зависит.сторонники пороха сами прибавляются и умножаются.
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Перш за все потрібно припинити цю безглузду, нікому не потрібну бійню.
А потім вже визначатись із датами коли поминати її жертв.
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да да *надо просто прекратить стрелять* слышали,и результаты тоже видели
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От просто з мови зняли. Так, жодної кулі зі стовбура та навіть стріли з цибулі з нашого боку - все, борошна народу одразу закінчаться, на Дамбасі запанує світ і нам посміхнеться частка
(насправді ніт)
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"Потрібно припинити цю безглузду нікому не потрібну бійню"
Це ти, ****, йдит і скажи своєму Путлеру
А Ми цю дл вас "бійню" А ДЛЯ НАС ВИЗВОЛЬНУ ВІЙНУ ПРИПИНИМО ЛИШЕ ПІСЛЯ ТОГО КОЛИ ЗНИЩИМО ТАКИХ МЕРЗОТНИКІВ, ЯК ТИ.
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Не обкакайся від натуги, як завжди, паскуднику. У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа - Цензор.НЕТ 4725
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Нельсен Мундела, ты партизанишь в Донецке или как петя щеки надуваешь?
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А в это время в Киеве главнокомандующий Порошенко устраивал парады. А что в это время делал артист комик меня совершенно не интересовало. Каждому свое место и время.
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*Каждое утро ,у меня начинается с смс из министерства обороны*,чьи то сегоднешние слова,только вот ситуации разные,тогда и сейчас
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да и как у каждого *главнокомандующего* у Порошенко есть и свои поражения и свои победы. Чем может похвастатся сопля кроме отвода войск у Станицы Луганской?
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освобождения 2/3 оккупированного Донбасса мало? За июнь-июль-август 14 года. Что освободил Зеля за три месяца своего президентства? расскажи.
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Не бреши,до Порося окупованих земель було меньше,ніж після його "перемог",Новоазовськ,Іловайськ,Докучаєвськ,Вуглегірськ,Дебальцево,це все втратили саме при Поросі.
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Про Иловайск и Дебальцево есть что сказать? Как гиркин мог спокойно покинуть окруженный 95 бригадой Славянск? Про Минский петин договорняк не забудь.
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А барига тут при чому???? А потім він здав визволителів ***** в Іловайську!Чи не так, падаль кацапська?
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Це твій клоун він же Порошенко він же агент ФСБ "Лоліта" за домовленністю з путіним знищував в Іловайському "зеленому коридорі" (про який він - Порошенко - і домовився) патріотичних бійців і потенційних "музичків", котрі б неодмінно повісили його на воротах фабрики РОШЕН,
Після того "Лоліта" вже мгла вільно грабувати свій народ разом з Ахметовим, котрий і відірвав від України частину Донбасу.
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ну, этак скоро до дня памяти самого зелюка недалеко
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вас, дипилов однопластиночных, тут клонируют или штампуют?
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с каких пор житомир в рахе? У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа - Цензор.НЕТ 3369тьі чего негодуешь,скрепное?
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от слова "этак" так и воняет руским духом
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я шота не пойму...тьі против владеющего рускавьім езьіком или против рускавава духа?бо єто не одно и то же...около половиньі участников ато русские или рускоговорящие.
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іловайський "зелений коридор" від Петра Поросєнко та Пуйла.
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Петики, это всё, на что вы способны? Напишите, например, что Зеля лично расстрелял наших ребят. А Петя с детьми выносил раненых.
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Петя может только бабки выносить в оффшоры.
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Петики, помните, Зелина жена была корректировщицей сепаров, а Петина - сестрой милосердия в военном госпитале?
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Цікаво було б знати , а хто такий конкретно вумний цей "Узеленский" ? І де воно перебувало 29 серпня 2014 року. Бо щось воно мені дуже нагадує відомого ексбіціоніста і фаната привселюдної гри статевим органом по роялю Вофку Сцикуна 😕
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Таким чином будемо «святкувати» поминки....
Тобтоне День початку героїчної оборони ДАПу, де россії вперше дали по загребущим пазурям, або дату визволення 2/3 Донбассу, а ПОРАЗКУ.
Це якби в СРСР було «свято» призначене блокаді Лєнінграда, або здачі Києва гітлерівцям...


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Дослухатись не завадило б до людей Узеленським.
Бо ця дата, то їхня приватна думка.
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