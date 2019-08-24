 У Зеленського пояснили, чому День пам'яті захисників України відзначатимуть 29 серпня

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель, коментуючи відповідний указ президента.
"29 серпня установлений День пам'яті захисників через те, що 29-го була найбільша кількість втрат загалом (на Донбасі) - в Іловайську. Тому і минулого року 29 серпня ми відзначали, а тепер у нас буде такий день пам'яті", - сказала Мендель.
Сьогодні, 24 серпня, під час виступу на урочистому заході з нагоди 28-ї річниці Незалежності України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення 29 серпня Дня пам'яті захисників України.
Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 зазнали поранень, 300 потрапили в полон, 84 досі вважаються зниклими безвісти.
Разом з тим парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб. Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.
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"США виступатимуть проти надання будь-якої позики, фінансової чи технічної допомоги Росії міжнародними фінансовими установами, такими як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд. Банкам США забороняється брати участь на первинному ринку облігацій, що не є рубльовими, випущеними російським сувереном, та позичати кошти, деноміновані в рублях, суверену Росії. Ліцензії на експорт до Росії хімічних та біологічних предметів подвійного використання, контрольованих Міністерством торгівлі, підлягають політиці "презумпції відмови", - йдеться в указі.Також, нові санкції обмежуватимуть доступ Росії до багатосторонньої системи розвитку банку, ринку первинних випусків російського суверенного боргу, номінованого не в рублях, боргового фінансування, вираженого в рублях, а також предметів американського походження, які стратегічно важливі для російської хімічної та біологічної зброї.
https://v-s.mobi/донбасс-нашумевший-фильм-от-режиссера-сергея-лозницы-1:52:09
1 категория думала, что Зеленский зраднык. Убеждаясь, что это не так, эта категория затихает и отходит от мародерщины.
2 категория: те, кто потерял корыта и корытца, к которым они дорвались при порошенковщине. Ну и их выкидыши-отпрыски, которым обломалась мажорщина. Они будут сатанеть, потому что знают, что всё тайное рано или поздно становится явным.
3 категория: лакеи порошка, всякие начальники бисквитных цехов и прочие мастера вафельного производства. Эти за царя-шокобатюшку будут выть столько, сколько скажут.
4 категория: платные. Им платят - они гавкают. Как перестанут платить - так и перестанут гавкать.
А потім вже визначатись із датами коли поминати її жертв.
(насправді ніт)
Хто на Цензорі не знає Welt Schmerz..))
Це ти, ****, йдит і скажи своєму Путлеру
А Ми цю дл вас "бійню" А ДЛЯ НАС ВИЗВОЛЬНУ ВІЙНУ ПРИПИНИМО ЛИШЕ ПІСЛЯ ТОГО КОЛИ ЗНИЩИМО ТАКИХ МЕРЗОТНИКІВ, ЯК ТИ.
все просто
Після того "Лоліта" вже мгла вільно грабувати свій народ разом з Ахметовим, котрий і відірвав від України частину Донбасу.
Тобтоне День початку героїчної оборони ДАПу, де россії вперше дали по загребущим пазурям, або дату визволення 2/3 Донбассу, а ПОРАЗКУ.
Це якби в СРСР було «свято» призначене блокаді Лєнінграда, або здачі Києва гітлерівцям...
Бо ця дата, то їхня приватна думка.