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Все про:G-7 (183) G8 (32) Туск (207)

 Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт G7 замість повернення РФ

Президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це написав у твітері журналіст ВВС Рос Аткінс.

Виступаючи на пресконференції перед початком саміту в Біарріце Туск заявив, що "причини, через які запрошення РФ було відкликано в 2014 році, досі актуальні".

За його словами, Туск засуджує "логіку" президента США Дональда Трампа в прагненні повернути Росію в групу "Великої сімки". Президент Європейської ради заявив, що "краще запросити Україну наступного року".

"Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще буде запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7, щоб почути думку нового президента", - сказав Туск.

За його словами, Зеленський дуже зацікавлений в участі у зустрічі з лідерами країн G7.

"Я говорив із ним про це два дні тому. І я знаю, що він дуже зацікавлений", - сказав Туск.

Читайте також: Туск запевнив Зеленського в незмінності позиції ЄС щодо повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента

Нагадаємо, за кілька днів до саміту G7 президент США Дональд Трамп заявив про необхідність розширити формат G7 до G8, відновивши в ньому членство Росії. Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що це буде можливим після припинення агресії РФ в Україні.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон зійшлися на думці, що зараз повертати Росію в G7 було б передчасним.

Росію усунули зі складу G8 у 2014 році після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому вже висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла відгуку у інших його членів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144562
 
 
 Топ коментарі
 
Смачный плевок в пуйловское епло . Дякуємо за підтримку пане Туск !!
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Из G7 как минимум 4 страны гаранта Будапештского меморандума.
Вот пусть за базар и ответят, как они так гарантировали, что Россия практически творит, что хочет!
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все правильно, право первой ночи с семью заневестившимися девицами всегда принадлежит сильнейшему
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Этого " сильнейшего " , эти " девицы " выгнали из семьи , как буйного алкаша .
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и шо, ты сомневаешься в том, што петя не справился бы с семью девицами в отсутствие маринки?
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Ты ба и Петя для запада для этого не нужен.Спасибо Туск,хотя бы за такую попытку.
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Смачный плевок в пуйловское епло . Дякуємо за підтримку пане Туск !!
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Новичкам , оказьівается , везет не только в картах. Таки Зеленский удачно вошел в вьісшую лигу мировой политики , теперь надо работой доказать , что єто не случайно.
Удачи всем нам !
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Україна, а не Зеленський. У липні я поспілкувався з немолодим паном із Польщі, який має безпосередні стосунки до однієї з політичних партій. Він дуже дохідливо пояснив лінію підтримки України польськими політиками. І висловив українцями співчуття з приводу тимчасового затьмарення свідомості у певного відсотку електорату.
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Из G7 как минимум 4 страны гаранта Будапештского меморандума.
Вот пусть за базар и ответят, как они так гарантировали, что Россия практически творит, что хочет!
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К сожалению , у нас нет экономики .
И именно по этой причине мы не можем попасть ни в Г-7 , ни в Г-20 , ни даже в Г-100 .
Нашу экономику можно назвать виртуальной , гибридной , экономикой отчётности . Хотя , лучшее определение дал Пелевин в своём последнем романе - "экономика *******" .
Всё , что ещё как-то зарабатывает деньги благодаря почти неоплачиваему труду давно принадлежит ни народу . ни стране .
И налоги платит в какой-нибудь нидерландский траст глухих , немых и горбатых .
Такие дела .
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Дружно ждём реакцию Марии Захеровой на троллинг. А предложение Туска - верное. Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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Туск , только же не забывай добавлять кого конкретно нужно приглашать от Украины , а то зебилы подумают что их пианиста куда-то могут пригласить , когда на самом деле он считает что нужно приглашать Пороха ) Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо возвращения РФ - Цензор.НЕТ 8789
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ну и почему поляки мне нравятся больше чем франчуки? - загадка.
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Пора кацапам изобретать огнетушитель массового тушения пуканов )))
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Логичное приглашение ( было бы ) наследница Киевской Руси, вместо наследницы Золотой Орды.
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Dziękuję bardzo, пане Туск!

...
P.S.: і так, give Trump some herring (дайте Трампу оселедця).
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не сезон для herring, май и то места нужно знать, на Делавер речке, та и обожарался он...
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Оце так новина!!!!
Прикольно від неї рвуться пукани порохососів. Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо возвращения РФ - Цензор.НЕТ 9045
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де вы увидели рвачь ну етих, пуканов?
хотя у зеленых свое видение ситуации - тут сложно и непонятка...
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Туск предложил пригласить Украину.-Нема сенсу./Президент Зеленський став зрадником України. - Федина про повернення РФ до ПАРЄ.26 Червня 2019/ 26.07.19 Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий/23.08.19 Маловероятно, что удастся удерживать санкции и изоляцию России дальше, - Зеркаль
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