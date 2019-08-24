 Найманці РФ 20 хвилин прицільно обстрілювали позиції ЗСУ під Павлополем

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це поінформував на брифінгу в суботу, 24 серпня, представник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

"Одразу з опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил із напрямку від шахти "Трудівська" окупованого Донецька ворог застосував гранатомети по позиціях захисників Мар’їнки. Пізніше, з 1:30 ночі, протягом 20 хвилин окупанти вели прицільний провокаційний обстріл із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Павлополя", - розповів він.

За словами Гуцуляка, втрат від початку доби серед українських військових немає.

"Підрозділи Об’єднаних сил на лінії бойового зіткнення щохвилини перебувають напоготові щодо підступних та провокаційних дій із боку російсько-окупаційних військ", - наголосив він.

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Представник МОУ також поінформував, що минулої доби, 23 серпня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 3 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ, і всі збройні провокації відбулися ввечері.

Зокрема, з 19:05 окупанти розпочали обстріл позицій оборонців Зайцевого. "Тут противник протягом 25 хвилин застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю", - уточнив Гуцуляк.

Крім того, поінформував він, двічі під ворожий вогонь потрапили вчора ввечері захисники Водяного: з 21:00 із напрямку від н.п. Азов, а після 23.00 - від Ужівки окупанти обстрілювали їх зі стрілецької зброї.

"На щастя, втрат серед захисників України внаслідок цих ворожих збройних провокацій за минулу добу немає", - зазначив представник МОУ.

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