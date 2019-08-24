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 Найманці РФ 20 хвилин прицільно обстрілювали позиції ЗСУ під Павлополем

Російсько-терористичні війська після опівночі обстріляли Мар'їнку з гранатометів, а через півтори години протягом 20 хвилин вели прицільний вогонь по позиціях Об'єднаних сил під Павлополем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це поінформував на брифінгу в суботу, 24 серпня, представник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

"Одразу з опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил із напрямку від шахти "Трудівська" окупованого Донецька ворог застосував гранатомети по позиціях захисників Мар’їнки. Пізніше, з 1:30 ночі, протягом 20 хвилин окупанти вели прицільний провокаційний обстріл із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Павлополя", - розповів він.

За словами Гуцуляка, втрат від початку доби серед українських військових немає.

"Підрозділи Об’єднаних сил на лінії бойового зіткнення щохвилини перебувають напоготові щодо підступних та провокаційних дій із боку російсько-окупаційних військ", - наголосив він.

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Представник МОУ також поінформував, що минулої доби, 23 серпня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 3 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ, і всі збройні провокації відбулися ввечері.

Зокрема, з 19:05 окупанти розпочали обстріл позицій оборонців Зайцевого. "Тут противник протягом 25 хвилин застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю", - уточнив Гуцуляк.

Крім того, поінформував він, двічі під ворожий вогонь потрапили вчора ввечері захисники Водяного: з 21:00 із напрямку від н.п. Азов, а після 23.00 - від Ужівки окупанти обстрілювали їх зі стрілецької зброї.

"На щастя, втрат серед захисників України внаслідок цих ворожих збройних провокацій за минулу добу немає", - зазначив представник МОУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144561
 
 
 Топ коментарі
 
А мы в ответ демонтируем укрепления возле Станицы Луганской.... Адекватный ответ.
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При Петрі визволили 2/3 Донецької та Луганської областей! Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем - Цензор.НЕТ 1382
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Він читав москальський варіант.
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А мы в ответ демонтируем укрепления возле Станицы Луганской.... Адекватный ответ.
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Певно поздоровляли нас з Днем Незалежності. Із ними ватнікЗєля бажає зшивати Україну, щоб отримати Малороссію.
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Ну да при петре уже Малоярославец брали почти и в пригородах Джанкоя стояли.
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При Петрі визволили 2/3 Донецької та Луганської областей! Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем - Цензор.НЕТ 1382
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Читайте историю.Может что то новое узнаете.
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А ще у нього був брехливий російський підручник.
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Не в ответ, а с инициативой, и весь Мир видит, кто есть желающий мира, кто есть ху, и кто есть Пу.
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С Днем Независимости, зебобики!...И хоть обосритесь.
А мы всех поздравили из ДЫРЫ, развлеклись!... Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем - Цензор.НЕТ 5779
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а скока им плотют за час работы? в баксах или гривнях?
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Зашибись. 20 минут обстреливали безнаказанно,ето когда на фронте счет идет на минуты а жизнь перед глазами во время обстрела промелькает за долисекунды
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Якщо знову вибори, то оберете Слуг народу?
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Берите выше, он спас Украину и защитил Европу.
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Из дырляндии поздравили презедента с праздником. Це перемога! Жаль, что презедента не было на позициях, для полноты ощущения поздравлений.
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- "К счастью, потерь среди защитников Украины вследствие этих вражеских вооруженных провокаций за прошедшие сутки нет", - отметил представитель МОУ.
- Это не к счастью, а к мастерству, которым овладевают/овладели воины ВСУ в этих сложных условиях. Тем не менее они не ведутся на провакации, хотя иногда по необходимости ответку дают, но при этом не позволяют ситуации выйти из под контроля и развернуться в широкомасштабную бойню. Снимаю шляпу перед воинами ВСУ и их мастерством и профессионализмом! БРАВО!
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"Подразделения Объединенных сил на линии боевого столкновения ежеминутно находятся наготове к каверзным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнул он, - [стоит только российско-оккупационным войскам начать провокационные обстрелы, подразделения ОС тут же, с удвоенной энергией, начинают разбирать укрепления у Станицы Луганской]
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Это они в праздничном угаре. Отмечают день государственного флага РФ.. Вот блин, ничего своего, все краденное. Герб спи-дили у Византийской империи ( греков), Флаг у голландцев ( еще Алексеем Михайловичем Романовым при строительстве первого корабля голландским мастером, места цветов только поменяли), Историю приватизировали от Киевской Руси ( где те болота московские были в те времена,), форму правления и структуру власти восприняли от своих хозяев Золотой Орды. Ну ничего своего. НИЧЕГО. Атомную бомбу и то у американцев уворовали. А как известно "Вор должен сидеть в тюрьме "
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