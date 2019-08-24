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Все про:пункт пропуску (453) Станиця Луганська (49)

 Українська сторона почала демонтаж укріплень біля пункту пропуску в Станиці Луганській. ФОТОрепортаж

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що 24 серпня 2019 року група підрозділу ДСНС України почала роботи з обстеження фортифікаційної споруди опорного пункту в районі населеного пункту Станиця Луганська на наявність вибухонебезпечних предметів із правого боку від дороги в напрямку незаконних збройних формувань РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Після обстеження о 10:35 зазначена група ДСНС почала демонтаж споруди та її розбирання. Станом на 11:15 розрахунок піротехнічного підрозділу ДСНС демонтував 10 одиниць покришок на ближчому до зруйнованого мосту опорному пункті.

Наголошуємо, що за відсутності синхронних дій із боку російських найманців і їхніх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити зазначені роботи.

Зауважимо, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з'ясування поточного стану справ на нашому боці і проведених заходів. Зокрема, представники СММ ОБСЄ зафіксували просування робіт, що проводяться українською стороною біля зруйнованого моста.

Зазначаємо, що станом на 12:00 із боку окупаційної влади жодних інженерних робіт не проводиться. Це видно на фото.

Наголошуємо, що блокування окупаційною адміністрацією робіт біля Станиці Луганської вкотре свідчить про небажання російськими найманцями та їхніми збройними формуваннями почати практичні заходи щодо демонтажу фортифікаційних споруд на своїй території і надалі надати можливість перейти до реальних дій із ремонту зруйнованої частини моста".

Українська сторона почала демонтаж укріплень біля пункту пропуску в Станиці Луганській 01

Українська сторона почала демонтаж укріплень біля пункту пропуску в Станиці Луганській 02
Українська сторона почала демонтаж укріплень біля пункту пропуску в Станиці Луганській 03
Українська сторона почала демонтаж укріплень біля пункту пропуску в Станиці Луганській 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144560
 
 
 Топ коментарі
 
Знищіть взагалі той міст. Нехай бібізяни сидять у своєму гетто.
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Для чего демонтаж ? Контрабанду чтобы возить ?
Или чтобы российские танки прошли без помех ?
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Це - не зрада? На коліна ще не став?
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А кацапская забьет болт,как обычно. Да еще и стрелки на Украину переведёт.Всё по зелёному фен шую.
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Так ведь уже забила. Но это, видимо, не помеха для украинской стороны разбирать свои укрепления.

"Отмечаем, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится"
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дык, они и не собираются ничего демонтировать со своей стороны, они сразу сказали. Да здравствует зеленая шмаркля! Даешь прекратить стрелять!
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нехер трындеть!! Всё делается для картинки-"Украина действует по плану Минска и под эгидой ОБСЕ"...тОЛЬКО картинка и то лишь-"набросок"!! для галочки...политической..НИКАКОЙ зрады в этих блошиных телодвиений нет! Зато большой ПЛЮС в политической игре!!
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Вообще не пойму на кой хрен им имено этот мост уперся. Ну видно же, что с той стороны явно не желают сотрудничать, сами нихрена не делают, на территорию не пускают и пр. зачем это все? Деньги деть некуда?
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Тек "нєстрєлять" - сказав миротворець своїм військам щоб закінчити війну . Одночасно демонтувати всі укріплення .
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Для чего демонтаж ? Контрабанду чтобы возить ?
Или чтобы российские танки прошли без помех ?
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австралийским ботам мозги будут поставлять через мост
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Знищіть взагалі той міст. Нехай бібізяни сидять у своєму гетто.
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а замість нього з мотузок і дощечок ))))
най пруть в зубах кошелки або на спині лантухи , а ручками за поручні тримаються ))))
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Так выглядит поражение и отступление..Вопрос времени когда там будут сепары..или ЗЕбильчики мне щас будут заливать шо кацапы дальше не полезут и будут придерживаца договора??
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Да у Лугандонцев же сегодня выходной день - День Незалежности Украины. Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 8464
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Другого дня в году не нашли для демонтажа?!

Тем более, сегодня не робочий день, праздничный, выходной.
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Да, как-то смотрится странно. Это- мягко говоря. Типо: мероприятие, по заказу, в назначенный час.
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странно? я тебя умоляю... по-зеленски смотрится, как обычно. т.е. абсолютно жалко и бессмысленно.
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Чому ми, на своїй землі, повинні добровільно відступати???
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Это для тебя это своя земля, а для ермолочников это територия. Если шо случись, то босс этой ЗЕшоблы сразу в Израиль збежит..опять.
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Петя, Кучма, Медведчук, Зеленский так сказали. Мол отступление ето перемога. Пускай врага совесть зумучает и кровью украинцев они захлебнутся Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 6269
Хотелось бы увидеть чтобы они творили и как грудью защищали если бы заборы етих выше названных деятелей (украинцами язык не поворачивается их назвать) заборы и дома где они живут в Конча-Заспе сносили и сказали что так нужно.
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завдяки таким як ти, маємо припіздєнта,замість президента...
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то есть в одностороннем порядке начали??????????? дебилы ***
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Только наш Чарли Чаплин мог додуматься в такой День устроить подобное.
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Порохоскот, я так понял, спамит из окопов? ВоЕны ссаные.
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Що , ілюшка абассался від досади за зєлєбєню ? Чекай , ще й не таке буде . Дивуватимешся з себе .
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дякуємо рідному зюзі та його Ігорь Валєрічу за наше щасливе майбутнє!
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Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской/ Старший приказал : Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху .
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"...при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы."
"Отмечаем, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится"

Мне совершенно без причины кажется, что тут кто-то кого-то на...вает, но вот не могу понять кто и кого...

Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 9704
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Просто надо отправить туда зедебила, удерживать позиции. В прямом смысле. А если откажется, то отправить в тюрьму пожизненно.
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Хотя лучше расстрелять, по закону военного времени.
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Правильно ты все понял. Иногда нужно показать свою порядочность "на людях", что бы потом вести переговоры на своих условиях.
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Самовтіха , або онанізм . Все що лишилось зєбілам .
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демонтаж це крутяк,ахрессор с расстройства пойдет топица в северский донец
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Демонтуємо? "Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем"
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то не считается...устойчивое перемирие ж не нарушено...
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И ето обязательно делать в День Независимости? Зато кацапы погнали нах. ОБСЕ которое хотело демонтировать ихнии укрепления.
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Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем. https://censor.net.ua/news/3144561/naemniki_rf_20_minut_pritselno_obstrelivali_pozitsii_vsu_pod_pavlopolem

Теперь в Станице Луганской им это будет сделать гораздо легче. Скажите спасибо Зеленому слонику.
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Я еще бы понял если бы просто держали оборону там где сейчас мы закрепились, но зачем отступать и разбирать укрепления, да еще называть ето победой??????? Неужели вы уроды думаете что ***** аналогичто отведет свои войска, тем более ему остается войска отвести за государственную границу Украины, так как занимаемая территория окупантами ето узенькая полосочка вдоль границы?Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4449
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Во и спроси об етом зЕ. Ето его приказы.
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Скоро там будут сепары. И так до Киева. Мне уже стремно что будет года через два. Оно или не досидит до конца срока или страны как таковой не станет(
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зебіли своїм рузге хазяївам дорогу на Київ розчищаючть
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У Зели уже и перемирие достигнуто и проводим работы по демонтаж укрепления. В общем все в ажуре... Один уже был Прэзыдэнт Мыру, теперь второй нарисовался..... Результат предсказуем.....
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білі кольори від Зєзадранта на свято- це знак капітуляції? Вже розбираємо загородження(оборонні)??? під видом ремонту??? Що відбувається? Вже кожному зрозуміло, що кожну помилку, або поступ з нашого боку окпанти використовують для вбивст та наступу????Для провокацій...Жодна країна світу не довіряє цим кремлядським виродкам...Тільки Зєлєбєня вірить в "чесность" х*йла та його бандюків??? це неприхована зрада чи повний дебілізм нікчемного ухиленця від служби в армії, що ні хрена не петрає у військовій справі...Вчинки паяца, в якого по суті немає війни, бо він її просто не хоче бачити...
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хлопцы - лакеи а можна в качестве опоздавшего в Трускавец?
а можна свою любовь взять и кореша с его любовью?
не - не кандидаты.... а вы шо они?
и правда служить хочете? - думал то отпуск такой - отзываю заявку...
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Путлер любит символизм. Ссаний клоун на крови сделал ему приятное в такой день
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до речі, з окупованої сторони жодного загородження не знято, жодних робіт по демілітарізації не проводиться!!! то що ми робимо??? розміновуємо нашу частину для безпечного проходу окупантів та бандюків леденерівців на мирну частину України????
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