 Українська сторона почала демонтаж укріплень біля пункту пропуску в Станиці Луганській. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У повідомленні зазначається: "Після обстеження о 10:35 зазначена група ДСНС почала демонтаж споруди та її розбирання. Станом на 11:15 розрахунок піротехнічного підрозділу ДСНС демонтував 10 одиниць покришок на ближчому до зруйнованого мосту опорному пункті.
Наголошуємо, що за відсутності синхронних дій із боку російських найманців і їхніх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити зазначені роботи.
Зауважимо, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з'ясування поточного стану справ на нашому боці і проведених заходів. Зокрема, представники СММ ОБСЄ зафіксували просування робіт, що проводяться українською стороною біля зруйнованого моста.
Зазначаємо, що станом на 12:00 із боку окупаційної влади жодних інженерних робіт не проводиться. Це видно на фото.
Наголошуємо, що блокування окупаційною адміністрацією робіт біля Станиці Луганської вкотре свідчить про небажання російськими найманцями та їхніми збройними формуваннями почати практичні заходи щодо демонтажу фортифікаційних споруд на своїй території і надалі надати можливість перейти до реальних дій із ремонту зруйнованої частини моста".
"Отмечаем, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится"
Или чтобы российские танки прошли без помех ?
най пруть в зубах кошелки або на спині лантухи , а ручками за поручні тримаються ))))
Тем более, сегодня не робочий день, праздничный, выходной.
Хотелось бы увидеть чтобы они творили и как грудью защищали если бы заборы етих выше названных деятелей (украинцами язык не поворачивается их назвать) заборы и дома где они живут в Конча-Заспе сносили и сказали что так нужно.
"Отмечаем, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится"
Мне совершенно без причины кажется, что тут кто-то кого-то на...вает, но вот не могу понять кто и кого...
Теперь в Станице Луганской им это будет сделать гораздо легче. Скажите спасибо Зеленому слонику.
а можна свою любовь взять и кореша с его любовью?
не - не кандидаты.... а вы шо они?
и правда служить хочете? - думал то отпуск такой - отзываю заявку...