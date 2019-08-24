EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  23667  375
Все про:День Незалежності (260) марш (223)

 На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб. ВРАЖАЮЧІ ФОТО та ВІДЕО

На Марш Захисників України в центрі Києва вийшло кілька десятків тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, на сторінці у фейсбуці Андрій Римарук опублікував вражаюче відео.

На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб 01

На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб 02

Зазначимо, організатори повідомили про те, що для участі в Марші Захисників України, який є альтернативним заходом офіційним урочистостям до Дня Незалежності, зареєструвалися близько 10 тисяч осіб. Однак, за оцінкою кореспондента Цензор.НЕТ із місця події, в марші беруть участь близько 30 тисяч осіб.

Читайте також: Зеленський заснував 29 серпня День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і суверенітет України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144558
 
   
 Топ коментарі
 
видео и фото с Марша Защитников Украины.. с 30 тысяча участников и сотнями тысяч зрителей - вызывают злобную ненависть у ватников расеи и ..любителей вовки шмаркли..
Совпадение?
Полтора часа шел Марш.. эмоции людей - зашкаливают..
Даже журналисты не смогли удержаться от сравнения: когда во време "ходы" зеленского - бегали за людьми со словами "так мало людей.. не у кого даже спросить" и, - на Марше - где не было свободного места..
 показати весь коментар
 
Там тисяч 60.
Українці єдині !
Разом до перемоги !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
92%? 😁 та да, в бибисяндии и не такое бывает...
 показати весь коментар
 
 
Козломордий, заспокойся. Вибори в Україні вже пройшли, а ти й не помітив. Так що закінчуй бухати бо добром то не закінчиться.
 показати весь коментар
 
 
Пес смердячий, подінься - надоїв з своїм гавканням
 показати весь коментар
 
пес - партия евросмердячих - то к щикаладным. 8%.
 показати весь коментар
 
подожди а причем к Маршу Защитников Украины тот самый Порошенко? Отказались от парада, немного официальной части и потом марш.
 показати весь коментар
 
 
на корре запоребриковые ватаны пишут про этот марш, точно так, как местная пороховата, адин нарот наверное. ну а всех остальных - С Праздником!
 показати весь коментар
 
 
П'ять президентів України відвідали урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності, який глава держави Володимир Зеленський провів 24 серпня в Маріїнському палаці в Києві.
 показати весь коментар
 
Марш народний, ні за ні проти нікого. А от Володимир, вийшло так, був проти народу. Так йому чомусь вдалось. Може то випадково, а, скоріш всього, зумисно...
 показати весь коментар
 
 
И где он был против народа? В твоей больной фантазии?
 показати весь коментар
 
 
«Народний президент» чомусь не залишився з народом, на Марш Захисників...
Так якого народу він президент???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Серед військових є такі, що Вовіка не поважає, а є такі, що Вовіка поважають. Щоб не зіштовхувати військових лобом Вовік на цей марш не вийшов. І правильно зробив.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так само на цей марш не вийшов і мародер Порошекно. Бо його вже засвистували військові.
 показати весь коментар
 
 
ААААААААААХАХАХАХА! вінторогій, я тебе розчарую, але я вчора на власні очі бачив, як Петро Олексійович на Михайлівській площі був оточений воїнами, які його вітали!
 показати весь коментар
 
 
а шо там із твоєю коханою Жулєю?
пиши,хлопче, ми вже заждалися
 показати весь коментар
 
 
Отстали вы малехо))) У него теперь шмарий с портновым в любимых)))
 показати весь коментар
 
Супутниковий телеканал RTI (ТОВ «ТРК "Інтеррадіо"»), власниками якого нещодавно стали соратники народного депутата Дмитра Добродомова, змінює назву на 4 канал та анонсує щоденну підсумкову інформаційну програму, яку вестимуть Михайло Шаманов і Наталія Трофімова. На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 1449
..Телеканал RTI змінює назву на 4 канал та анонсує програму Михайла Шаманова - Детектор медіа. На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 1449
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Мда.... По результатам работы порохоср@ни (в том числе подбарыжных СМИ) в направлении противопоставления двух событий и украинцев, принимавших в них участие, а именно- официальной части празднования Дня Независимости и Марша Защитников (который и раньше проводился отдельно, достаточно посмотреть видео праздника прошлых лет), напрашивается один-единственный вывод: посадка барыги и его шоблы на нары (с конфискацией, ессно) за воровство, мародерство, коррупцию и предательство- является вопросом национальной безопасности Украины. Воюющей страны.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Малоросс твоя ветка про зе, ниже, ты заблудилась сопля, бросай наркоту
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бессоницей маешься, подбарыжник? Как я тебя панимаю!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот когда столько же вышло людей на антикоррупционное шествие, организованное Саакашвили, еще до того, как порошенко его вышвырнул из страны, то эти же люди утверждали, что вышло не более двух тысяч людей, да и то проплаченных пенсионеров.

Тогда как я лично была на том шествии и видела, что людей было очень много.

В таком случае, я сейчас тоже могу сказать, что сегодня в Киев из двадцати областей порошенко собрал всех своих порохоботов, которым оплачивал из украденных им денег.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага, по "триста... Каждому"...
Угомонись, атикоррупционерка, достаточно фантазий, Порох там вообще никаким боком...
Те, кого я знаю, все ехали за свои, еще и однополчан везли...
 показати весь коментар
 
 
Если вы патриоты Украины, как утверждаете, то зачем опять, как при яныке, разъединяете людей?
Не патриоты вы. Не верю.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
По ходу,сегодня начинается-начало "кирдыка" Вована-"гнусавого гнома".Не знаю,хорошо это,или плохо,но "кирдык"-начинается.
 показати весь коментар
 
 
Можна якусь ознаку, що на марші люди були проти Вовіка?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это у порохоботов галлюцинации от переедания сладкого.Наверное диабет ,как и у их жирного,кучерявого пахана.
 показати весь коментар
 
 
отсутствие самого Зеленского и есть главный признак. ему оказалось не по пути.
 показати весь коментар
 
Это у вас в кацапстане шоль? На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 1637 Хорошо, канешна! На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 4463
 показати весь коментар
 
 
украинцы - народ. а не стадо
сегодня они это показали
кацапов корчит, как вампиров от лучика солнечного света
подыхайте в радиационных облаках и гари тайги
там вам и место
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
К ранее высказаному мной мнению, хочу добавить:
Воплями платных Иуд, вонью исконно-лапотных моральных уродов, жалким блеянием баранов из ЗЕленого стада, и тем, как их корежит, пучит и рвет их пуканы от Марша Защитников УДОВЛЕТВОРЕН.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Де можно побачити, що цей Марш Ветеранів був проти Вовіка?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Йулелюб-зрадник, молчал бы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вовік об'єднав українців. Більше 50% українців сьогодні вперше за всі часи Незалежності вважають, що Україна рухається у правильному напрямку.
 показати весь коментар
 
 
За сколько продал ботоксную старуху?
 показати весь коментар
 
 
Юля зробила для України більше користі, ніж хтось інший. За що і страждала. Сьогодні настав час іншому попрацювати на Україну. І у Вовіка це виходить добре.
 показати весь коментар
 
В собственом интелекте. Но вы, в данном случае, слепец.
 показати весь коментар
 
 
Это невозможно Иван,побачыты.Как невозможно увидеть галлюцинации наркомана и больных диабетом.Просто жрать сладкого меньше надо.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что то Зольдат тебя сегодня понесло.73%,что за Вову проголосовали на выборах президента,а потом повторили на выборах в Раду(254 нардепа от слуги народа)- бараны?Скорее наоборот.
 показати весь коментар
 
 
Заткнись ветеран первой мировой. На Цензоре властью себя возомнили. Слезлось кодло порошенковское. Любите его молча, не истерите. Кому вы тут свое мнение навязать хотите?
Гныднык тут развели, настоящее змеиное кубло.
Всем недовольны, идите на путина писаки хре..вы. Или соберите свои кости в мешок и чешите на митинги, хвалите, дакуйте своему кучерявому до хрипоты.
 показати весь коментар
 
 
Злісному "уклоністу" віддавали честь військові - почуття гидливості! На фоні військових-високих- підтянутих - струнких-наш ЗЕ виглядав шкетом старшекласником а ля босота !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
За Вовіка проголосувало 50% військових. Тому не треба розколювати наше військо. Тим більш, що Вовік не уклоніст. Він зараз служить Головнокомандуючем у війську.
 показати весь коментар
 
 
Они специально раскалывают общество, пытаясь противопоставить себя и основной части общества, не захотевших выбрать снова мародера президентом.
Никакие они не патриоты.
Патриоты так не поступают.
 показати весь коментар
 
Ти впевнений що таки він чи може його регент кукловод богдан який за ним як тінь слідує, щоб мавпа чого небуть не втнула
 показати весь коментар
 
Как всегда украинцьі проявили очень вьісокую самоорганизацию в вопросе ключевьіх национальньіх интересов.
Єто уже не случайность или совпадение и даже не закон, єто аксиома.
Аксиома которой никакие встречньіе сильі противостоять не смогут в принципе.
 показати весь коментар
 
 
Ага. Как всегда. Как каждый год в День Независимости проводили шествие воинов-защитников после официального мероприятия.
 показати весь коментар
 
 
Твоими преуменьшительньіми словами, только вате пуканьі свои тушить.
Здесь ватьі мало, иди лучше проветрись на ватньіх ресурсах)))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зелебобка обосрался малость.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А на встречу с Зеленским вышло два петуха и две певички-праститутки.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Их было не более двух тысяч человек.
Порохоботы, когда им невыгодно, преуменьшают (как на антикоррупционном марше Саакашвили), а когда выгодно, то преувеличивают.
 показати весь коментар
 
 
Закрытая и хорошо охраняемая вечеринка "Вова, дети и Тина Кароль на крыше" закончилась и Вова сбежал подальше от Марша ветеранов.(с)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
трогательно до слёз, молодцы украинцы … остаётся выгнать поганой метлой "нарика-главнокомандующего" … с Богом … счастья, здоровья, успехов, единства настоящих патриотичных людей и победы … с праздником !!!

 показати весь коментар
 
 
Не, кац. Лучше вы своего выгоняйте. Мы своего только избрали. И пока он "провинился" лишь тем, что хочет посадить обворовавших нас 5 лет барыг. На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 2085
 показати весь коментар
 
 
Тобі ***** CASADA повилазило чи що ? Таке ляпать : було не більше 2х тисяч!
 показати весь коментар
 
Элита так называемая? Очень даже характерно, как для элиты - матом.
Тебе ведь тоже повылазило, когда на марш против барыги порошенко много раз выходила многотысячная толпа, но прахоботы утверждали, что их было не более двух тысяч.
 показати весь коментар
 
А Білецький з нацжОнами був ? Чи вони працюють по типу : No money-no honey! А Сракашвілі де ? Грибів переїв галюциногенних ?
 показати весь коментар
 
 
Мавр сделал свое дело мавра можна уйти
 показати весь коментар
 
Разливухи перепил, птичка, стукающая по дереву? Портрет порошенко над кроватью висит?
Дякуешь ему на ночь?
 показати весь коментар
 
Ну вот же она, так называемая элита, во всей ее красе!
Маты, оскорбления, вонь, брехня.
Мразь на мрази сидит, мразью погоняет.
 показати весь коментар
 
Гарна новина. А в зєлярастів палає.... сибірська тайга і рядом не валялась хоч там і мільйон гектарів горить. ☺ ай да порох ай да сукін син😂
 показати весь коментар
 
 
Форточку открой, палатель...проветри комнату.
А порошок, точно...сын..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну да, 8-ми процентные. Вы еще скажите, что все скандировали парашенка, парашенка. и кричали долой зелень. Не придумывайте то, что вам хочется слышать, идиоты. Марш был за Украину, а не за гнидостного 5-го президента и против Зе.
 показати весь коментар
 
 
Судя по комментам кацапов и позеленевшим, это лютые враги Украины, и с ними нужно поступать соотвественно. По законам военного времени. На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 6749
 показати весь коментар
 
Поступи, костей не соберёшь, воин седовласового кондитера. Лютые враги? Так стань порошенкоменом одень плащ и летай с вытянутой рукой, наводи справедливость.
 показати весь коментар
 
Нафик мне ваши кости собирать? Собаки погрызут. На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 9360
 показати весь коментар
 
Порох - не панацея
нужен ДРУГОЙ
честный и жёсткий -даже местами жестокий
и народ покорится
 показати весь коментар
 
Ну да, 8-ми процентные. Вы еще скажите, что все скандировали парашенка, парашенка. и кричали долой зелень. Не придумывайте то, что вам хочется слышать, идиоты. Марш был за Украину, а не за гнидостного 5-го президента и против Зе.
Было бы так как вы хотите, то за вашего пройдосвита народ отдал бы не 8%, а 73%. А оно вон как. 3 сентября на допрос. А 29 августа снятие неприкосновенности.
 показати весь коментар
 
 
Да пускай придумывают.Смешнее выглядеть будут.Все равно скоро Луцика попрут,и всем Свынням соевым будет не до смеха.Один уже досмеялся(это я пр Грымчака).Теперь сопли жует вместе с бабой своей,и своими адвокатами.
 показати весь коментар
 
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору