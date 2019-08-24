 На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб. ВРАЖАЮЧІ ФОТО та ВІДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, на сторінці у фейсбуці Андрій Римарук опублікував вражаюче відео.

Зазначимо, організатори повідомили про те, що для участі в Марші Захисників України, який є альтернативним заходом офіційним урочистостям до Дня Незалежності, зареєструвалися близько 10 тисяч осіб. Однак, за оцінкою кореспондента Цензор.НЕТ із місця події, в марші беруть участь близько 30 тисяч осіб.

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