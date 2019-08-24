 На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб. ВРАЖАЮЧІ ФОТО та ВІДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, на сторінці у фейсбуці Андрій Римарук опублікував вражаюче відео.
Зазначимо, організатори повідомили про те, що для участі в Марші Захисників України, який є альтернативним заходом офіційним урочистостям до Дня Незалежності, зареєструвалися близько 10 тисяч осіб. Однак, за оцінкою кореспондента Цензор.НЕТ із місця події, в марші беруть участь близько 30 тисяч осіб.
Так якого народу він президент???
пиши,хлопче, ми вже заждалися
..Телеканал RTI змінює назву на 4 канал та анонсує програму Михайла Шаманова - Детектор медіа.
Тогда как я лично была на том шествии и видела, что людей было очень много.
В таком случае, я сейчас тоже могу сказать, что сегодня в Киев из двадцати областей порошенко собрал всех своих порохоботов, которым оплачивал из украденных им денег.
Угомонись, атикоррупционерка, достаточно фантазий, Порох там вообще никаким боком...
Те, кого я знаю, все ехали за свои, еще и однополчан везли...
Не патриоты вы. Не верю.
сегодня они это показали
кацапов корчит, как вампиров от лучика солнечного света
подыхайте в радиационных облаках и гари тайги
там вам и место
Воплями платных Иуд, вонью исконно-лапотных моральных уродов, жалким блеянием баранов из ЗЕленого стада, и тем, как их корежит, пучит и рвет их пуканы от Марша Защитников УДОВЛЕТВОРЕН.
Гныднык тут развели, настоящее змеиное кубло.
Всем недовольны, идите на путина писаки хре..вы. Или соберите свои кости в мешок и чешите на митинги, хвалите, дакуйте своему кучерявому до хрипоты.
Никакие они не патриоты.
Патриоты так не поступают.
Єто уже не случайность или совпадение и даже не закон, єто аксиома.
Аксиома которой никакие встречньіе сильі противостоять не смогут в принципе.
Здесь ватьі мало, иди лучше проветрись на ватньіх ресурсах)))
Порохоботы, когда им невыгодно, преуменьшают (как на антикоррупционном марше Саакашвили), а когда выгодно, то преувеличивают.
Тебе ведь тоже повылазило, когда на марш против барыги порошенко много раз выходила многотысячная толпа, но прахоботы утверждали, что их было не более двух тысяч.
Дякуешь ему на ночь?
Маты, оскорбления, вонь, брехня.
Мразь на мрази сидит, мразью погоняет.
А порошок, точно...сын..
нужен ДРУГОЙ
честный и жёсткий -даже местами жестокий
и народ покорится
Было бы так как вы хотите, то за вашего пройдосвита народ отдал бы не 8%, а 73%. А оно вон как. 3 сентября на допрос. А 29 августа снятие неприкосновенности.