 Зеленський підписав указ про нагородження 82 осіб орденами та медалями з нагоди Дня Незалежності

Як повідомляє Цензор.НЕТ, укази опубліковано на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, в указі №622 йдеться: "За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня
Томмессена Олеміка - президента Стортингу Королівства Норвегії у 2013 - 2018 роках.
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня
Рота Шандора - почесного генерального консула України в Угорщині.
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
Бонна Франца-Ксаверія (посмертно) - керівника дипломатичної місії Української Народної Республіки у Ватикані у 1918 - 1921 роках;
Ґрода Павла - президента Світового конґресу українців, Канада;
Чолія Євгена Ярославовича - президента Світового конґресу українців у 2008 - 2018 роках, Канада.
Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
Антоніва Міка - депутата Національної асамблеї Уельсу, Велика Британія;
Бешігу Рікарду Мануепя да Сілву Монтейру - депутата Асамблеї Республіки Португалія, голову групи дружби "Україна-Португалія";
Бугаса Герасімоса-Ніколаоса - генерального секретаря Греко-Української Палати, Грецька Республіка;
Віттінгдейла Джона Флесбі Лоуренса - депутата Парламенту, голову багатопартійної парламентської групи у зв'язках з Україною у Парламенті Великої Британії;
Горовського Вітольда - почесного консула України в м. Познань, Республіка Польща;
Егеланда Яна - генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців, Королівство Норвегія;
Коваля Зенона Омеляновича - радника адміністрації зовнішніх зносин французької спільноти Бельгії "Валонія- Брюссель інтернасьйональ", Королівство Бельгія;
Косту Бертрана - голову благодійного фонду "Search Foundation", Велика Британія;
Кочергу Миколу - президента фундації голодомору-геноциду, м.Чикаго, Сполучені Штати Америки;
Кушку Яна Петра - пароха Української греко-католицької парафії, м.Варшава, Республіка Польща;
Летем Полін Елізабет - депутата Парламенту Великої Британії;
Мак-Дональда Стюарта Малколма - депутата Парламенту Великої Британії;
Ментуха Андрія - українського громадського діяча, Республіка Польща;
Павлишина Марка Романовича - директора центру україністики імені Миколи Зерова, професора Університету імені Монаша, м.Мельбурн, Австралія.
Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня
Калнієте Сандру - депутата Європейського Парламенту.
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
Морару Валентину Сергіївну - голову жіночої громади українок Молдови, Республіка Молдова.
Нагородити відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи
Кісіль Анну - віцепрезидента Світового конґресу українців, президента громадської організації "Четверта хвиля", Канада;
Клюфаса Юрія - українського тележурналіста, телепродюсера, громадського діяча, Канада;
Луцюка Любомира Ярослава - історика, професора відділення політичних і економічних наук Королівського військового коледжу Канади".
В іншому указі №625 зазначається: "За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
Кудрю Миколу Сергійовича – підполковника.
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
П’ятку Віктора Анатолійовича - старшого лейтенанта;
Сіксоя Руслана Олександровича - старшого сержанта;
Шевченко Ірину Вікторівну (посмертно) – сержанта.
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
Безверхнього Антона Вікторовича (посмертно) – солдата;
Бігуса Богдана Дмитровича (посмертно) - старшого солдата;
Василенка Сергія Олександровича- прапорщика;
Джуса Василя Богдановича (посмертно) – прапорщика;
Кубрака В'ячеслава Анатолійовича – прапорщика;
Курдова Василя Миколайовича (посмертно) – матроса;
Лазарєва Едуарда Дмитровича (посмертно)- молодшого сержанта;
Лина Олександра Петровича (посмертно) - старшого солдата;
Ляхова Антона Сергійовича - старшого солдата;
Майбороду Сергія' Григоровича (посмертно) - старшого матроса;
Оловаренка Олександра Віталійовича – солдата;
Письменського Антона Вікторовича - майора;
Постоялка Богдана Сергійовича - матроса;
Рака Владислава Миколайовича (посмертно) – матроса;
Романенка Романа Сергійовича (посмертно) - молодшого лейтенанта;
Степанченка Бориса Миколайовича (посмертно) – солдата;
Сфінкса Олександра Юрійовича – старшину;
Цапенка Олександра Олеговича (посмертно) – солдата;
Шандру Сергія Івановича (посмертно) – солдата;
Шарка Олександра Олександровича (посмертно) - старшого матроса;
Шкумата Романа Ярославовича – солдата.
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
Дузя Дмитра Станіславовича – сержанта;
Лівітчука Миколу Валерійовича – старшину;
Сіренка Івана Павловича (посмертно) - старшого солдата;
Тимошенка Юрія Анатолійовича - молодшого сержанта;
Шунькина Олександра Миколайовича – капітана.
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
Абросімова Сергія Олеговича - молодшого сержанта;
Алєксєєва Олександра Васильовича - старшого матроса;
Бондаренка Романа Олексійовича – старшого матроса;
Буліка Миколу Васильовича – старшину;
Вандера Вадима Олександровича – старшого солдата;
Галуна Андрія Сергійовича – старшого сержанта;
Гачика Дмитра Матвійовича – старшого матроса;
Герасименка Сергія Володимировича – матроса;
Грабовського Максима Вікторовича – старшого солдата;
Журавльова Владислава Віталійовича – матроса;
Захарченка Євгенія Костянтиновича – старшого матроса;
Іванову Людмилу Олександрівну – старшого матроса;
Кисельова Артема Юрійовича – матроса;
Коврижних Владислава Володимировича – матроса;
Коржика Григорія Олексійовича – сержанта;
Лисенка Вячеслава Васильовича – старшого прапорщика;
Лободу Сергія Миколайовича – сержанта;
Мурия Василя Володимировича – сержанта;
Новака Сергія Олександровича – матроса;
Олія Івана Олександровича - старшого матроса;
Петрика Михайла Юрійовича – солдата;
Саржевського Дмитра Борисовича - старшого матроса;
Сергієнка Костянтина Олександровича (посмертно) – старшого солдата;
Федченка Романа Васильовича - старшого сержанта;
Цімботу Василя Васильовича – старшого солдата;
Шенкевича Максима Валентиновича - старшого матроса;
Шкеула Владислава Юрійовича – молодшого сержанта;
Яковця Дмитра Васильовича – лейтенанта.
Як роса на сонці.
Запануєм і ми браття в рідній сторонці
хто получит награду от Зе , тот предатель Украины . Починайте