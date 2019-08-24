 Берлін перед самітом G7: "Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні на сайті відомства канцлера ФРН.
"Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється. Всі партнери G7 вирішили відсторонити Росію від групи через анексію Криму з порушенням міжнародного права", - заявили в німецькому уряді.
Водночас там зазначили, що "розширення групи на основі спільних цінностей було і можливо в будь-який час за згодою всіх партнерів G7".
Канцлер ФРН Ангела Меркель раніше заявляла, що з огляду на нинішню ситуацію ще не можна сказати, що в реалізації Мінського процесу досягнуто прогресу, тож причини, через які в 2014 році РФ було усунуто з групи, й досі є. Водночас вона вказала на, "можливо, незначні рухи" в імплементації Мінських угод, а якщо будуть реальні досягнення, складеться "певною мірою нова ситуація", і тоді партнери будуть вирішувати, як діяти далі.
У контексті зустрічі "Великої сімки" у Біарріці федеральний уряд підтримує французьке головування у G7 у наданні чіткого сигналу підтримки багатосторонньої торгівлі та Конференції ООН зі зміни клімату у вересні цього року, а також щодо розвитку співпраці з Африкою.
У відомстві канцлера зазначають, що Берлін готовий залишатися в безпосередньому контакті навіть у складні часи та в тематичних конфліктах, обговорювати рішення глобальних викликів у неформальній обстановці.
До французького Біарріца, де сьогодні має розпочатися саміт G7, Меркель вирушить у другій половині дня в суботу.
--
«Разобщены как никогда»: страны G7 не могут договориться
Метало сажу сгоряча
Во все пределы
Тайга горела как свеча
Тайга горела
Стелился пеленою дым
Роптали люди
Топило Сочи, гавкал Крым,
как х#й на блюде
Топорщил тупенький Сашок
свои наколки
И был шашлык в Москве, и шок...
И выли волки
И всяк сверчёк дрочил стручёк,
Чтоб было громче
И ехал в люльке дурачок
А рядом Кормчий
Ссала осенняя пора
В лицо дождями
Не за горами выборА --
Не за горами
Людей месили мусора
По беспределу
И будто мусора гора
Тайга горела»
А красиво будет звучать: святой равноапостольный великомученик Владимир Лубянский.
Люди читайте информацию с оф. источников , если незнаете английский или французкий есть переводчики, переводите.
А-то фейк раздули , а на деле видим совершенно другую историю.
Вопрос в том что в этом лоховском разводе делать малесенькому украинцу - верить не верить, а если не верит то что он может сделать?
...потому что на данный момент обсуждается только возврат рососии в Гаагский Трибунал...