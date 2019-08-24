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Все про:G-7 (183) Німеччина (1257) Росія (19451) саміт (237)

 Берлін перед самітом G7: "Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється"

Перед початком зустрічі лідерів країн "Великої сімки" німецький уряд підкреслює, що повернення до цього об’єднання Росії не на часі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні на сайті відомства канцлера ФРН.

"Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється. Всі партнери G7 вирішили відсторонити Росію від групи через анексію Криму з порушенням міжнародного права", - заявили в німецькому уряді.

Водночас там зазначили, що "розширення групи на основі спільних цінностей було і можливо в будь-який час за згодою всіх партнерів G7".

Канцлер ФРН Ангела Меркель раніше заявляла, що з огляду на нинішню ситуацію ще не можна сказати, що в реалізації Мінського процесу досягнуто прогресу, тож причини, через які в 2014 році РФ було усунуто з групи, й досі є. Водночас вона вказала на, "можливо, незначні рухи" в імплементації Мінських угод, а якщо будуть реальні досягнення, складеться "певною мірою нова ситуація", і тоді партнери будуть вирішувати, як діяти далі.

Читайте також: Ситуація, через яку Росію виключили з G8, зберігається, - представник уряду ФРН Зайберт про можливе повернення РФ

У контексті зустрічі "Великої сімки" у Біарріці федеральний уряд підтримує французьке головування у G7 у наданні чіткого сигналу підтримки багатосторонньої торгівлі та Конференції ООН зі зміни клімату у вересні цього року, а також щодо розвитку співпраці з Африкою.

У відомстві канцлера зазначають, що Берлін готовий залишатися в безпосередньому контакті навіть у складні часи та в тематичних конфліктах, обговорювати рішення глобальних викликів у неформальній обстановці.

До французького Біарріца, де сьогодні має розпочатися саміт G7, Меркель вирушить у другій половині дня в суботу.

Читайте також: Росія спочатку має попросити повернутися в G8, - Білий дім

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144556
 
 
 Топ коментарі
 
роспропганда
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«Разобщены как никогда»: страны G7 не могут договориться Берлин перед саммитом G7: "Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается" - Цензор.НЕТ 2475
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Только чудотворные мощи Путина помогут снять санкции с России.

А красиво будет звучать: святой равноапостольный великомученик Владимир Лубянский.
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На конкурсе "Лучший образ Путина" победил силуэт на полу, обведенный мелом.
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роспропганда
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«Разобщены как никогда»: страны G7 не могут договориться
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Шойгу приехал в Молдову.Отхватили шмат Молдовы и приехал попраздновать с жертвой.Какой маразм!.Не дай Бог дожить у нас до этого.
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На конкурсе "Лучший образ Путина" победил силуэт на полу, обведенный мелом.
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Я взагалi не розумiю , в чем профит этих семерок , двадцаток и прочей хренотени . Там шо , медом намазано ? Берлин перед саммитом G7: "Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается" - Цензор.НЕТ 6539
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как хорошо, что от твоего непонимания ничего не зависит... иди на улицу, пройдись. погода хорошая.
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Тебе из Германии канешно виднее , какая в Украине погода
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Ну тебе ж из Германии виднее ... Шо ты у меня спрашиваешь
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сбегал сам. проверил. все нормуль... Берлін перед самітом G7: "Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється" - Цензор.НЕТ 8885
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Поговоремо про це разом у звільненому Криму.
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Предыдущий трёп был прощупывание почвы? На прошёл номер, дали заднюю, включили опять занепокоєнність, отличные у нас соседи, со всех боков крысы.
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«Тайга горела
Метало сажу сгоряча
Во все пределы
Тайга горела как свеча
Тайга горела

Стелился пеленою дым
Роптали люди
Топило Сочи, гавкал Крым,
как х#й на блюде

Топорщил тупенький Сашок
свои наколки
И был шашлык в Москве, и шок...
И выли волки

И всяк сверчёк дрочил стручёк,
Чтоб было громче
И ехал в люльке дурачок
А рядом Кормчий

Ссала осенняя пора
В лицо дождями
Не за горами выборА --
Не за горами

Людей месили мусора
По беспределу
И будто мусора гора
Тайга горела»
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Украина на G7 не будет в тренде.Американо-китайская война торговая будет в основной теме.Привязкой к ней будут орда и Иран.Трамп будет принуждать коллег к консолидации на фоне оси Пекин-Тегеран-Москва с прихлебателями.Нам тоже надо определяться с кем мы и действовать в соответствии.Пекин никогда не поддерживал Украину,в основном пользовался слабостью Украины ,чтобы покрысятничать.Мелкие члены Таёжного союза - ещё те проститутки.Думаю ,завязывать надо с ордой,Китаем и их прихлебателями.Разыгрывается акт мировой трагедии.
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Только чудотворные мощи Путина помогут снять санкции с России.

А красиво будет звучать: святой равноапостольный великомученик Владимир Лубянский.
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Не, ну так развести Кабаева - это не по понятиям. Берлін перед самітом G7: "Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється" - Цензор.НЕТ 392
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Изначально вся эта история была фейком рос. пропаганды, с вырванными словами из общего контекста заявлений Макрона и Трампа, в итоге успешно залили в наше информ пространство, что наши недолугие СМИ расскрутили как правду , засрали мозг людям .

Люди читайте информацию с оф. источников , если незнаете английский или французкий есть переводчики, переводите.
А-то фейк раздули , а на деле видим совершенно другую историю.
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Как можно вообще эту убогую нищую страну принимать в G7????? Даже, если они прекратят войну и освободят крым. Там же каменный век до сих пор. Их спасет, пока, только оставшиеся природные ресурсы. Так можно и Саудовскую Аравия принять в G7.
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погано, що не обговорюється- треба обговорювати і кожен раз, як шкідливого кота мордою тикати.
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Развод просто. Новым главой ЕС будет Макрон - Франция на какоето время, а дальше как пойдет. Германия - Меркель уходит и может говорить все что угодно временно сглаживая углы и беря удар на себя. А новое руководство Германии спокойно будет иметь свою позицию, а старая уйдет с Меркель.
Вопрос в том что в этом лоховском разводе делать малесенькому украинцу - верить не верить, а если не верит то что он может сделать?
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Даже если и примут, все равно весь мир за Украину.
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Берлин перед саммитом G7: "Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается"
...потому что на данный момент обсуждается только возврат рососии в Гаагский Трибунал...
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