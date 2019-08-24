 Берлін перед самітом G7: "Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні на сайті відомства канцлера ФРН.

"Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється. Всі партнери G7 вирішили відсторонити Росію від групи через анексію Криму з порушенням міжнародного права", - заявили в німецькому уряді.

Водночас там зазначили, що "розширення групи на основі спільних цінностей було і можливо в будь-який час за згодою всіх партнерів G7".

Канцлер ФРН Ангела Меркель раніше заявляла, що з огляду на нинішню ситуацію ще не можна сказати, що в реалізації Мінського процесу досягнуто прогресу, тож причини, через які в 2014 році РФ було усунуто з групи, й досі є. Водночас вона вказала на, "можливо, незначні рухи" в імплементації Мінських угод, а якщо будуть реальні досягнення, складеться "певною мірою нова ситуація", і тоді партнери будуть вирішувати, як діяти далі.

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У контексті зустрічі "Великої сімки" у Біарріці федеральний уряд підтримує французьке головування у G7 у наданні чіткого сигналу підтримки багатосторонньої торгівлі та Конференції ООН зі зміни клімату у вересні цього року, а також щодо розвитку співпраці з Африкою.

У відомстві канцлера зазначають, що Берлін готовий залишатися в безпосередньому контакті навіть у складні часи та в тематичних конфліктах, обговорювати рішення глобальних викликів у неформальній обстановці.

До французького Біарріца, де сьогодні має розпочатися саміт G7, Меркель вирушить у другій половині дня в суботу.

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