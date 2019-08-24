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Все про:Коломойський (506) Укрзалізниця (789) паливо (224)

 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 500 млн грн виграла фірма, пов'язана з Коломойським, - "Наші гроші"

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Українська залізниця" 22 серпня уклала чотири угоди про постачання дизельного палива на загальну суму 1,01 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Цьогоріч ТОВ "Оіл-Трейд 2018" за 506,90 млн грн поставить 20 тис. тонн дизпалива по 25 310-25 380 грн/т, ТОВ "Торум" за 253,00 млн грн - 10 тис. тонн дизпалива по 25 300 грн/т, а ТОВ "Глуско Україна" за 252,50 млн грн - 10 тис. тонн дизпалива по 25 250 грн/т.

Як і в укладених раніше договорах із ТОВ "Торум" і ТОВ "Альянс Енерго Трейд" за іншими двома лотами нинішньої закупівлі, ціна дизельного палива прив’язана за формулою до курсів валют у день рознарядки і світових котирувань Platts за результатами десяти днів перед рознарядкою.

Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 5% від їхньої вартості.

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Закупівлі провели за скороченою переговорною процедурою, оскільки ТОВ "Торум" і ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" подали перехресні скарги в АМКУ на п’яти дизельних тендерах "Укрзалізниці", а потім "Торум" оскаржив ще три тендери. В очікуванні розгляду скарг 13 серпня залізниця оголосила екстрену закупівлю, бо не мала запасу палива. Без потрібного обсягу дизельного палива міг бути зупинений рух залізничного транспорту, що могло призвести до значних негативних економічних і соціальних наслідків та негативно вплинути на обороноздатність держави в умовах збройного конфлікту.

Кременчуцький "Оіл-Трейд 2018" дніпрян Віталія Островського та Андрія Алексєєва зі статутним капіталом 1 тис. грн уперше отримав державний підряд. Номер телефону "Оіл-Трейд 2018" +380675527585 вказувало на тендерах ТОВ "Альянс Еволюшн" з орбіти Ігоря Коломойського. Востаннє фірми з групи Коломойського отримували такі великі державні підряди на поставку палива у 2014 році, коли Коломойський був губернатором Дніпропетровщини. "Укрзалізниці" "приватівці" постачали паливо востаннє ще за часів прем’єрства Юлії Тимошенко.

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Столичний "Торум" належить до так званої групи Грановського-Адамовського (найвідоміша фірма "Трейд Коммодіті"), яка за часів президента Петра Порошенка вигравала паливні підряди Міноборони, залізниці тощо на мільярди гривень. "Ферст Груп" та інші "коммодівські" фірми фігурують у кримінальній справі про заволодіння службовців "Укрзалізниці" та групи осіб бюджетними коштами через підконтрольні підприємства.

ТОВ "Глуско Україна" на початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу із заводів російської "Роснафти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну. Воно належить швейцарській фірмі "Глуско Енерджі" ("Glusco energy SA") ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, котрий є другом Віктора Медведчука – голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента Росії Володимира Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144555
 
   
 Топ коментарі
 
просто порадій за беню - ви зробили це разом.
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чего вы зедебилы пороха тогда клянете в случаях подобных, с участием его, если следуя логике вашей - "где состав преступления"? помнится за его "богданы" с грязью мазали, а оказывается в иных условиях и с другими персонажами - "информация подана так, как будь-то преступление было совершено"!
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Доминирование Ахметова и Порошенко прошло, настало время Бени?
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и потекла скупая петерастическая слеза?
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какая ожидаемая неожиданность было бы странным если бы нет...
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Це просто співпадіння. Зелене співпадіння. 🙂
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А ты хотіло щоб співпадіння було коричневого кольору?))
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конечно неожиданно что выиграли структуры в которых есть нефтедобыча и
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Информация подана так, как будь-то преступление было совершено!
Так поясните мне, где это состав преступления?
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Коломойский должен быть под следствием по ст. 111 УК Украины, за идею благотворного дефолта.
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чего вы зедебилы пороха тогда клянете в случаях подобных, с участием его, если следуя логике вашей - "где состав преступления"? помнится за его "богданы" с грязью мазали, а оказывается в иных условиях и с другими персонажами - "информация подана так, как будь-то преступление было совершено"!
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Ты Дзюба или Дубина?!
Тормоз, во-первых, я сторонник Михо?
Во-вторых, когда это, я лично, ныл о богданах пороха?
Хотя, порох - это ещё та циничная барыга!!!
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так в чем "криминал"? "новость" "цензор" повторяет уже второй(!) раз - с чего бы??
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просто порадій за беню - ви зробили це разом.
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Вот и ходите с бениным болтом на лбу . Вам идет.
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Кстати, о ботах!
Оказалось, что эти боты, рабы одного хазяина - Мертветчука!
Это мы их делили на соевых и ольгинских, а они - одной канторы птенцы!
А Мертветчук уже их сдаёт в аренду...
То пороху... То х√йлу...
Самое паскудное, что за аренду этих уродов порох ни платил ни копейки со своего кармана! Всё оплачивал Минстець!!!
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Зелебаны,как говорится,"с места в карьер". Чего тянуть?
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Нормальная цена! Свинарчуки бы умножили раза в три...
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І твої улюблені Свинарчуки також приймають участь... Пачіму не сідят, зєлібобо?

Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. Наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)
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Сядут, не ссы, соя. Сменят пЛокуЛоЛа, министров... Всё будет, суши сухари.
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Итак.
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ."
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как узнали? ану наказать этих пронырливых журналистов,смотри смутьяны какие, ану все хвалим и смеёмся быстренько, карабас погнал бабло насасывать
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поменяли полужида свыню на чистокровно пархатого беню
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###ну кто же виноват, что все иваны- дураки. 100 лет про это в сказках объясняют.
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Не понимаю , почему меня , простого и нищего человека , а таких в Украине больше 80% , пытаются впутать а разборки аллигаторхов .
Чем , к примеру , Каломойский лучше или хуже Фирташа , Порошенко или Ахметки ?
Как по мне , то все они редкостные пи...сы , без всяких исключений , и чем быстрее они здохнут , тем лучше как для народа , так и для страны в целом .
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Ну почему тебя тянет идти на выборы, если ты этого ничего не понимаешь?
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Наивный , за 28 лет у нас в стране было от силы 2-3 случая настоящих выборов , да и то , только презиков .
Да и то , я даже в зтих 2-3 случаях я сомневаюсь ...
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Если бы не Коломойский, то сруцкий сапог топтал бы половину Украины.
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"В Украине гражданский конфликт". Коломойский.
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###все верно! а если бы не хлопнул Приват на 6,5 млрд$ то у вкладчиков было бы ожирение.
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ну это ты перегибаешь . хотя не спорю в 2014-ом Беня много сделал . выдать ему за это медаль и пускай сидит натирает ее в тюрячке
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Беня шёл к этому пять лет ! Пора собирать урожай ! 😁
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Бене надо помогать - его пиндосы преследуют и лимонники счета все арестовали,а швейцарцы не смотря на деньги могут выдать пиндосам - кто же ему теперь та поможет - ну не евреи же в Израиле)))))))
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если бы те гроши не освоил беня их освоили б свинарчуки.
Такая она, "борьба с коррупцией" - по-новому....
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Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)
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це така дрібничка, порівняно з тою мірою подяки, що зюзя відчуває до рідного Ігоря Валєріча!
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були сумніви? епоха бєні...зараз і знижки втричі по ел енергії для його підприємств і всі преференції від його викормиша...
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честно выиграла, без всяких сомнении честно. помните фотошоп про старый вредный ротердам+ и новый прекрасный зебиловскии ротердам+.
а беню мрязина на нефтепродукты как муха на мёд, ведь и сепарам предлагал бензинчику подогнать.
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Олигархи враги украинского народа, независимо от фамилии.
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Закінчення епохи мародерів, почалася епоха Коломийського
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пока жиды в стране рулят,порядка не будет,Украина для них просто место зарабатывания денег не более,ни одна другая страна мира такого не позволила бы,ну кроме россии,там свои хабатники рвут страну
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Не хабатники, а хабадники. Наберите в поисковике "президенты и хабад" и нажмете "картинки".
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"В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива. Без нужного объема дизтоплива мог быть остановлено движение железнодорожного транспорта, что могло привести к значительным негативным экономическим и социальным последствиям и негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях вооруженного конфликта." - любое мошенническое действие и даже преступление можно попытаться оправдать словами, главное правильно слова подобрать.
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А должен был рошен выиграть? или кто-то знает другого украинского производителя топлива? все ж остальные нпз куйлостану слили на разрезку ?
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Инсайдерская информация помогла или Богдан продолжает работать на Коломойского?
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21.50 гр/литр это от бени честная цена
а предложение оптовой поставки по украине от ВСЕХ других не превышает
мелкий опт - 21.30 гр/литр
крупный опт - 21.10
вот такие НЕ барыги )))))))))))))))) в у зелемойского
https://toplivo.app/ru/fuels/wholesale?fuel_type_id=1

вы за ЭТО голосовали
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25 с копейками это ещё ничего.Дело в том,что по закону при тендерных закупках поставщик имеет право по истечении определенного периода,три или шесть месяцев,поднять цену на 20%,и можно это делать два раза.В 2016,например,некоторые госслужбы заправляли машины бензином по 40 гривень.
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вы путаете единицу веса с единицей объема.
удельный вес соляры = 0.85
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потім, коли "укрзалізницю" розпилять, її, чисто випадково, по частинам скуплять фірми звязані з каламойшою. зебіли зробили себе разом!
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Там поставка на 1 млрд, на 500 млн еще кто-то выиграл тендер, не только Коломойский.
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Та не може бути, така неочікувана несподіванка....
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Говорят, что Зеленский под контролем Александра Левина, а не Коломойского. Коломойского в ближайшее время выдоят и отдадут в США для посадки.
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Левин Киев будет потрошить. Так тоже.... говорят, люди из КМДА.)
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в Украине 6 заводов по переработке нефти три группа приват два принадлежат россии один в Одессе ветек ну еще шебелинка но то отстой. из всех заводов работает один в кременчуге. теперь кто принимал участие в тендере ? а в тендере принимали участие фирма грановского-порошенко глуско медведчука -роснефть путин и коломойского . как по мне так уж лучше коломойский. но вопрос интересен с другой стороны...... а почему тендер проводился до заседания вр и назначения км и новых руководителей? поэтому медведчуковско-ольгинские закройте пасть и не войте.
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Петина контора пролетела и сразу вой *********,обыдылы шефа)))
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Ну вот у одного человека жизнь улучшилась.. ну финансы так точно)) Главное логика зебилят. рошен плохой бо дружил с татарином, а тут ничего криминального, токмо бизнес)
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та бєня=голодупий ВИНЕН УКРАЇНІ більше ніж має... так що кому зараз НАЛЕЖИТЬ та фірма - ПИТАННЯЧКО Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 500 млн грн виграла фірма, пов'язана з Коломойським, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1296 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 500 млн грн виграла фірма, пов'язана з Коломойським, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1296
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