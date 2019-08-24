 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 500 млн грн виграла фірма, пов'язана з Коломойським, - "Наші гроші"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".
Цьогоріч ТОВ "Оіл-Трейд 2018" за 506,90 млн грн поставить 20 тис. тонн дизпалива по 25 310-25 380 грн/т, ТОВ "Торум" за 253,00 млн грн - 10 тис. тонн дизпалива по 25 300 грн/т, а ТОВ "Глуско Україна" за 252,50 млн грн - 10 тис. тонн дизпалива по 25 250 грн/т.
Як і в укладених раніше договорах із ТОВ "Торум" і ТОВ "Альянс Енерго Трейд" за іншими двома лотами нинішньої закупівлі, ціна дизельного палива прив’язана за формулою до курсів валют у день рознарядки і світових котирувань Platts за результатами десяти днів перед рознарядкою.
Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 5% від їхньої вартості.
Закупівлі провели за скороченою переговорною процедурою, оскільки ТОВ "Торум" і ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" подали перехресні скарги в АМКУ на п’яти дизельних тендерах "Укрзалізниці", а потім "Торум" оскаржив ще три тендери. В очікуванні розгляду скарг 13 серпня залізниця оголосила екстрену закупівлю, бо не мала запасу палива. Без потрібного обсягу дизельного палива міг бути зупинений рух залізничного транспорту, що могло призвести до значних негативних економічних і соціальних наслідків та негативно вплинути на обороноздатність держави в умовах збройного конфлікту.
Кременчуцький "Оіл-Трейд 2018" дніпрян Віталія Островського та Андрія Алексєєва зі статутним капіталом 1 тис. грн уперше отримав державний підряд. Номер телефону "Оіл-Трейд 2018" +380675527585 вказувало на тендерах ТОВ "Альянс Еволюшн" з орбіти Ігоря Коломойського. Востаннє фірми з групи Коломойського отримували такі великі державні підряди на поставку палива у 2014 році, коли Коломойський був губернатором Дніпропетровщини. "Укрзалізниці" "приватівці" постачали паливо востаннє ще за часів прем’єрства Юлії Тимошенко.
Столичний "Торум" належить до так званої групи Грановського-Адамовського (найвідоміша фірма "Трейд Коммодіті"), яка за часів президента Петра Порошенка вигравала паливні підряди Міноборони, залізниці тощо на мільярди гривень. "Ферст Груп" та інші "коммодівські" фірми фігурують у кримінальній справі про заволодіння службовців "Укрзалізниці" та групи осіб бюджетними коштами через підконтрольні підприємства.
ТОВ "Глуско Україна" на початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу із заводів російської "Роснафти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну. Воно належить швейцарській фірмі "Глуско Енерджі" ("Glusco energy SA") ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, котрий є другом Віктора Медведчука – голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента Росії Володимира Путіна.
Так поясните мне, где это состав преступления?
Тормоз, во-первых, я сторонник Михо?
Во-вторых, когда это, я лично, ныл о богданах пороха?
Хотя, порох - это ещё та циничная барыга!!!
Оказалось, что эти боты, рабы одного хазяина - Мертветчука!
Это мы их делили на соевых и ольгинских, а они - одной канторы птенцы!
А Мертветчук уже их сдаёт в аренду...
То пороху... То х√йлу...
Самое паскудное, что за аренду этих уродов порох ни платил ни копейки со своего кармана! Всё оплачивал Минстець!!!
Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. Наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ."
Чем , к примеру , Каломойский лучше или хуже Фирташа , Порошенко или Ахметки ?
Как по мне , то все они редкостные пи...сы , без всяких исключений , и чем быстрее они здохнут , тем лучше как для народа , так и для страны в целом .
Да и то , я даже в зтих 2-3 случаях я сомневаюсь ...
и только
Такая она, "борьба с коррупцией" - по-новому....
а беню мрязина на нефтепродукты как муха на мёд, ведь и сепарам предлагал бензинчику подогнать.
а предложение оптовой поставки по украине от ВСЕХ других не превышает
мелкий опт - 21.30 гр/литр
крупный опт - 21.10
вот такие НЕ барыги )))))))))))))))) в у зелемойского
https://toplivo.app/ru/fuels/wholesale?fuel_type_id=1
вы за ЭТО голосовали
удельный вес соляры = 0.85
Зе БЕЕЕЕЕЕЕ !!!