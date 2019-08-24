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 Політика України
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Все про:ветерани (359) марш (223) Олег Богачук (871)

 Марш Захисників України розпочався в Києві. ВIДЕО

У Києві розпочався Марш Захисників України. Захід було організовано тому, що президент Володимир Зеленський скасував військовий парад, який зазвичай проводиться в День Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, на марш зібралося не менше 15 тисяч осіб.

Маршрут ходи: парк Шевченка - бульвар Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - Майдан Незалежності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144552
 
   
 Топ коментарі
 
Люди влаштували самі собі свято.
Без влади.
Отака самоорганізація по українськи.
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зебил.. ты просто слепой) в инете куча фото с Порохом.. а вот шмаркля зеленная - сразу УДРАЛА с "ходы")
на Марше - никаких заборов, полицейских.. охраны и показушности! И десятки, сотни тысяч людей...
сравним с "ходой": заборы, охрана, и сотня человек массовки - построенных по линейке за спинами оркестра.. Ну и пара тысяч - ЗА ЗАБОРОМ - вдалеке..
Марш защитников начался из парка Шевченко в Киеве - Цензор.НЕТ 3395
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русня - я знаю шо вы смотрите и читаете - то шо вы видите это самоорганизация граждан Украины - а теперь представьте, шо с вами тут будет - как то так
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а какая рабам разница кто их колотит, местные собаки бояр или свободные люди отбиваясь от нечисти.
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Я б хотів би щоб захистники України почитали ставлення зешмарклів до них.
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Кажуть на ходу Зе не пустили матір загиблого Воїна, з його портретом та бойовим прапором, бо він не такий.
Сказали прибери стяг, тоді пройдеш.
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Прапор Айдару.
Сказали прибрати.
Ганьба яка...
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Был флаг Украины расписанный сослуживцами погибшего и отправленный матери погибшего.
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В честь свята об'являю амністію порохоботам, не помічених у важких злочинах проти України.

Вата і кацапи прокляті навіки.
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В туалеті, котові, амністію об'яви, амнісратор мля.
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Коли спочатку кажеш про парад, а потім не приходиш ні на парад, ні на ходу, ні на св`ято країни в якій ти був 5 років Президентом. - Порошенко. Порохоботи знову з`їли шмат лайна. Схоже порохоботам не треба платити зарплати і пенсії, просто лопату лайна в місяць. Їм вистачить.
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Кому що, а малоросові лише про лопату і зарплатню думка. На таріфи вже нашкрябав, чи чекаєш на амністію?
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Бггг)зебильо обосралось...снова - и так каждый день,НО сегодня это особенно приятно)
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Ну и что?
Вот на громальском идёт трансляция, спрашивают какую то зебилку лет 60 из зрителей.
Ну и как вам, откуда вы?
Я зі Львова і захоплююсь тим, що вперше за 25 років наш народний президент посеред простого народу, а не на високій трибуні.
Этому тупому быдлу ничего не поможет...
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Свынарчуков в вышиванках шось не видно ... мабуть заняты дюже Марш Захисників України розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 8732
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Вони разом з зелепупом косоворотки вже вділи і пішли до своїх.
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За іловайський і дебалцівські котли Порошенка і Муженка до суду.
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Марш Захисників України розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 7810

шурик , ты с ума сошел ? Петр Алексеевич надежный партнер Владимира Владимировича Марш Захисників України розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 5934
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Льолік, я ж тобі вже писав , що ти лохонувся.
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может не уместно, но таки хочеться спросить - в этом году есть представители тех кто вас поддерживали, ну короче там всякие "порохоботы", типа почётные роты армии стран, которые вас поддерживает? Ещё в прошлом году были: американцы, канадцы, балтийцы, поляки, британцы итд.
Всех Украинцев с днюхой няньки
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зебоба был занят переделкой военного парада на гейпарад и забыл пригласить
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мда, если это так, то это прискорбно, хотя он мог пригласить и тех кто братья на веки, если их не пригласил, то и то хорошо.
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Кацапи.
ми розуміємо що усі сили лахти, в тому числі інвалідів психіатрії сьогодні кинуті на українські ресурси. Нам це лише додає драйву. Ті хто трохи "застряг посередині", мають додаткову змогу переконатися що МИ на правильному шляху. Раша маст дай!
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Зелибобиков трясет, что на ************* и шоу бадоева согнали в разы меньше людей, чем идет Маршем Ветеранов
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Вот в чем прав Зеленский, что его место на сцене, а не на трибуне во время военного парада. Ну не его это.
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Його ********** - ху*ло. Тут не можуе бути жодних сумнівів. Таким не слід відповідати. Спам і сигнал модератору.
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От это новость блин ... Поляки выбрали в президенты Порошенка ? Не знал Марш Захисників України розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 2613
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мда, это похоже уже на один клип в ютубе, где одна бешеная орёт - ***** (она назвала его фамилие) президент мира.
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глядя на то,как наши люди умеют самоорганизовываться ,зебилам пора задуматься о необратимом...
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лера, а разве зебилята не ваши люди, да обманутые и гаджетно больные, но думаю что они ваши, просто надо их воспитать, заставить думать и для достижения цели подличать.
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у них кто мог думать уже в шоке от зебобы,остальные невменяемые
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А ты уверена, что там нет Зебилов? Войнов Зебилов? Героев Зебилов?

Кого не спроси ни кто не голосовал за Зеленского. Нарисовали 73% видимо.
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уверена,все зебилы были у зебобы)и не надо к нам этих,стукнутых мешком из за угла, примазывать только потому,что редкий зебил сраку от дивана оторвет -поэтому они и проиграют
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То то и оно))) Все зебилы ссуться признаться о своем выборе)))
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мародёры, не дождётесь.
учитесь работать пока не поздно...
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Я не понял - у Львові визріва Галицька осінь?
За Зеленского проголосовали 75% - уважайте выбор двомовных, перепуганные патриоты! Точно так же со страху обосрались одноязыкие в Луганске и Донецке и не восприняли выбор основной части народа!
Блин, шоколадная вандея дебилов под предводительством барыг!
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вот этот народ и ввнесет зеЛеную падаль.на ростов.дело времени
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посмотрите на те довольные и радостные лица людей - боже мой, где, где подевались улыбки, как это печально и грустно осознавать.
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Порошенко, не рассказывай сказки... твоя массовка уже не актуальна
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Скавчанням зеботів задоволений повністю.
Можливо навіть Всі СКабеєви разом не перегавкають їх лай.
Цікаво буде подивитись як Кісельови будуть про Марш «нациків» волати.
Про фашистів, що під дулами гармат зігнали Народ України.
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Я удивляюсь дебилам... Самые самые патриоты забыли как их порошенковские нацгады били и возле шоколадной администрации, и возле сладкосрачной зРады, и при блокаде ахметовской торговли углем... Как реформированные Главкондитером суды поотпускали всех беркутовцев и попавшихся бриллиантовых ворюжек-прокуроров? Дворняжки быстрее учаться!
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То что подготовило зе, было похоже на комедию похорон. Серебристые новогодние ленточные колокола, идиотские песни и танцы. Такое мог одобрить только полный идиот.
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Для мене центральною подією була промова Вовіка. І він не розчарував.
Ще сподобавсь виступ закарпатської співачки хіп-хоп Аліни Паш. Все інше - консервативний ряд кожного свята Незалежності.
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Как раз парад военный нужен был перед переговорами.Кстати и в Баку в день Независимости 28 мая((кстати День Троянской=АтаЯранской(Отца Рана."Кто тронет его ,то в рану мне отрока"=БалаРама) Битвы)) тоже не было военного парада,Кремль боиттся.
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Масленницу(Ноуруз байрам) -смерть Бахтиара(Судьбы муж)=Гектора сама отмечаешь в этом наряде, а такие вещи от Кремля нерусского показываешь.
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Я твой ник в гугле задал, ты ещё тот перец Марш Захисників України розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 775
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Минские соглашения, закрепившие потерю 8% украинской территории, возникли в результате гениальных военных перемог шоколадного генералиссимуса. Вот только некоторые из его перемог: Изварино, Зеленополье, Луганский аэропорт, Саур могила, Иловайск, ДАП, Дебальцево, Керченский пролив. После таких великих перемог шоколадный гетман подписал Минск-1 и Минск-2. Т.е., великолепные военные перемоги завершились великолепными дипломатическими перемогами.

Вполне естественно, что шоколадный генералиссимус окружен любящими и благодарными взглядами своего народа. Матери, потерявшие своих сыновей в многочисленных котлах, по которым ПАП водил армию, готовы его расцеловать. А враги злобно придумывают сказки о Панамском досье и оффшорах на БВО. Ничтожный Зеля просто завидует популярности ПАПа. Но враги будут посрамлены. Кстати, соратники ПАПа Гонтарева и Вовк стоят с ним плечем к плечу и вовсе не прячутся по заграницам. Это они совершили великие экономические перемоги, вроде Роттердам+, роста тарифов в 6-7 раз, банкротства сотни банков и роста курса доллара с 8 до 28. Зачем же этим прекрасным людям прятаться по заграницам? Ведь ими гордится страна.
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Не помститься. Вовік не дріб'язковий месник.
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Та так. Тільки дає команду на обшук за ролік з Камазом...
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Нікого не посадив? Як Хорту за свій розірваний портрет Порошенко дав 4,5 роки?
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Вовику этот капитан по цимбалам , так что мстить не будет . А вот Пепа бы на говно изошел .что бы отомстить .Капитан .это функция на войне , выполняет свои функции и молодец . а кому козыряет и лижет нет дела .
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Дуже добре, що організували цю ходу волонтери, щоб не забували люди тих, хто відстоює нашу державність. А заодно і показали новообраному преЗеденту, що в випадку якогось "розвороту" з взятого курсу на Майдан вийде мільйон, а не 15 тисяч.
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Отменили гос. регулирование на социальные продукты питания, отменили гос. регулирование тарифов. Богатые стали жить еще богаче, как например Ахметов, а бедные еще беднее.
Цены на овощи, фрукты очень высокие, о том, какие астрономические цены будут зимой, даже думать не хочется.
Если население выбрало неизвестно кого, Зеленского, лишь бы не предыдущая власть, то с чего вы решили, что люди выйдут на Майдан, с какой радости???

После пяти лет издевательств над населением никто уже никуда не выйдет.
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Если ты думаешь, что свободу и независимость можно поменять на "стабильность", низкие цены на продукты и ЖКХ, то это относиться к нашему северному соседу. И где гарантии, что населению понравяться действия новой власти в виде продажи последних активов государства --- земли, и прочих предприятий, как то Укрзализныця и Нафтогаз, чтобы их опять скупили те же олиархи и "богатые стали еще богаче, а бедные еще беднее"?
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Благодаря порошенко этот разрыв между богатыми и беднымм стал столь велик, что дальше уже некуда.
Так что не делай вид, что вдруг, только сейчас, озаботилась такой несправедливостью.
Раньше надо было беспокоиться.
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умные люди посоветовали комику отменить парад.Не все фронтовики согласились бы что бы парад принимал дезертир.Пианист мог и схлопотать от фронтовиков./Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны
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Зеботи тільки заголовки читають.
Були повістки.
Марш Захисників України розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 7057
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Він зараз проходить службу. Головнокомандуючим.
І Вовік не приміряє на себе комуфляж, доречі, як Петро.
А що Вовік не служив у військах, то багато чоловіків не служили. Але кожен на свойому місті робили посильний внесок в перемогу. Хіба можна їх усіх назвати негідними бути президентами?
Інша справа, що іноді людина, що займає якусь посаду, використовує її собі на користь, але на шкоду суспільству. Ось тут вже згадується пан Порошенко...
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Это ты научился у своего кумира лошарика?))) Одно дело не служить, а другое УКЛОНЯТСЯ...
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Коли багато люду, то варто було б роздавати безкоштовно якісь напої, прохолодну газовану воду, несолодкий, травяний чай, якесь печиво. Воно коштує копійки, а увага до людей була б приємністю і дуже запам'яталася б.
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Проскочило ..Як молодий хлопчина роздавав пляшечки води воїнам у колоні !
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Клічко міг би хочаб поклопотати про це. Він же мер. Скільки це коштує? Так маленька увага коштує копійки, але цінеться дуже дорого. Прошляпили.
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Как убого смотрелся организованный клоуном парад цинизма по сравнению с маршем ветеранов.
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ДА... ПРИ ПАРАШОНКЕ ЄТОГО НЕБЫЛО.
***** ПАРАШОНКА ГОТОВ БЫЛ ДЕЛАТЬ ВСЁ ЧТО УГОДНО, ЛИШ БЫ ВЕТЕРАНЫ НЕСОБРАЛИСЬ, И НЕВЫШЛИ ВМЕСТЕ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ.
А ВОТ ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕПОБОЯЛСЯ, И СМОГИ ОБЪЕДИНИТЬ ВЕТЕРАНОВ, ЧТО БЫ ОНИ ПОЧУСТВОВАЛИ СЕБЯ, СВОЁ ЕДИНСТВО, И СВОЮ СИЛУ.
😎
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Медицина тут бессильна. Этого зебеня только усыплять
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Ты забыло написать главное и самое страшное для вас-"против себя"
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в 15-00 по площади пройдет сам в одеждах гетьмана сам **** Поросенко . ать -два , аць -два .
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И что этим хотят сказать "элитники"? Что порошенко обожают и хотят видеть его главнокомандующим?
Не обольщайтесь: все, что хотел сказать народ, он сказал на выборах. Порошенке - под зад, а Зеленскому карт-бланш.
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Українці, не дивуйтеся кацапській істерії. Для козломордих само слово "незалЄжність" (як вони його вимовляють) - найстрашніний удар по їхніх мізках.
Скрєпнодуховні, ми задоволені вашою колективною істерикою.

Я у серпні 1991 відпочивав у Литві, у провінційному містечку. Бачив працьовитих, згуртованих людей. За тиждень до ГКЧП розпитував про деталі та нюанси торішньої акції "Балтійський шлях". І про безстрокове пікетування будівлі кгб у Вільнюсі з приводу розстрілу Мядінінкяйських митників.
Поспілкувався з колоритним фотографом біля Парламенту. Мою увагу привернув "стовп ганьби" - стовп з підпорами з дощок, куди були прибиті цвяхами совкові паспорти, військові та партійні квитки. Багато гасел литовською, російською лише два: "Ельцин, Литва с тобой!" та "Литовцьі, простите нас!".
Про путч дізнався від таксиста, який врубив приймач на повну потужність.
Мовлення каунаського телецентру було вирублене. Лише масква в ефірі.
Пішов до місцевого осередку Саюдіса, назвався, попросив звести мене з тамтешніми зв'язківцями. Поділився з ними досвідом миттєвого розгортання ЗЦВ ("запасного центра вещания", мав досвід практичних тренувань). Деталей не наводжу. Литовську частину відомої пісні "Bunda jau Baltija" вивчив напам'ять, її постійно давали в ефір. А відеокамеру (старий Панасонік) нам дав у користування літній грузин, кінооператор на ім'я СімОн, який відпочивав з двома онуками-близнятами, років п'яти.
21.08 ми вже почали святкувати провал путчу. А потім день за днем - звістки про оголошення Незалежності колишніми совковими республіками. І нарешті 24.08 - Україна.
У Вільніюсі будівля кгб була спустошена, на дверях була картонка з написом "Muzejas Genocidos Lietuvos". А пацани продавали по 15 коп. сувеніри - камені від лєніна.
26.08 повернувся до Києва, відразу пішов до ВР. На площі відбувалося щось дивне - публіка освистувала Руцького і ще якогось візітера, вже забув кого.
І на всіх алеях парку гуртувалася публіка у святковому настрої.
Це НАШЕ свято і ніколи вороги не зіпсують нам його. Зі Святом, дорогі українці!
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