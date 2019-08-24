 Марш Захисників України розпочався в Києві. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, на марш зібралося не менше 15 тисяч осіб.
Маршрут ходи: парк Шевченка - бульвар Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - Майдан Незалежності.
Як передає Цензор.НЕТ, на марш зібралося не менше 15 тисяч осіб.
Маршрут ходи: парк Шевченка - бульвар Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - Майдан Незалежності.
Сказали прибери стяг, тоді пройдеш.
Сказали прибрати.
Ганьба яка...
Вата і кацапи прокляті навіки.
Вот на громальском идёт трансляция, спрашивают какую то зебилку лет 60 из зрителей.
Ну и как вам, откуда вы?
Я зі Львова і захоплююсь тим, що вперше за 25 років наш народний президент посеред простого народу, а не на високій трибуні.
Этому тупому быдлу ничего не поможет...
шурик , ты с ума сошел ? Петр Алексеевич надежный партнер Владимира Владимировича
Всех Украинцев с днюхой няньки
ми розуміємо що усі сили лахти, в тому числі інвалідів психіатрії сьогодні кинуті на українські ресурси. Нам це лише додає драйву. Ті хто трохи "застряг посередині", мають додаткову змогу переконатися що МИ на правильному шляху. Раша маст дай!
...
Кого не спроси ни кто не голосовал за Зеленского. Нарисовали 73% видимо.
учитесь работать пока не поздно...
За Зеленского проголосовали 75% - уважайте выбор двомовных, перепуганные патриоты! Точно так же со страху обосрались одноязыкие в Луганске и Донецке и не восприняли выбор основной части народа!
Блин, шоколадная вандея дебилов под предводительством барыг!
...
Можливо навіть Всі СКабеєви разом не перегавкають їх лай.
Цікаво буде подивитись як Кісельови будуть про Марш «нациків» волати.
Про фашистів, що під дулами гармат зігнали Народ України.
Ще сподобавсь виступ закарпатської співачки хіп-хоп Аліни Паш. Все інше - консервативний ряд кожного свята Незалежності.
Вполне естественно, что шоколадный генералиссимус окружен любящими и благодарными взглядами своего народа. Матери, потерявшие своих сыновей в многочисленных котлах, по которым ПАП водил армию, готовы его расцеловать. А враги злобно придумывают сказки о Панамском досье и оффшорах на БВО. Ничтожный Зеля просто завидует популярности ПАПа. Но враги будут посрамлены. Кстати, соратники ПАПа Гонтарева и Вовк стоят с ним плечем к плечу и вовсе не прячутся по заграницам. Это они совершили великие экономические перемоги, вроде Роттердам+, роста тарифов в 6-7 раз, банкротства сотни банков и роста курса доллара с 8 до 28. Зачем же этим прекрасным людям прятаться по заграницам? Ведь ими гордится страна.
Цены на овощи, фрукты очень высокие, о том, какие астрономические цены будут зимой, даже думать не хочется.
Если население выбрало неизвестно кого, Зеленского, лишь бы не предыдущая власть, то с чего вы решили, что люди выйдут на Майдан, с какой радости???
После пяти лет издевательств над населением никто уже никуда не выйдет.
Так что не делай вид, что вдруг, только сейчас, озаботилась такой несправедливостью.
Раньше надо было беспокоиться.
Були повістки.
І Вовік не приміряє на себе комуфляж, доречі, як Петро.
А що Вовік не служив у військах, то багато чоловіків не служили. Але кожен на свойому місті робили посильний внесок в перемогу. Хіба можна їх усіх назвати негідними бути президентами?
Інша справа, що іноді людина, що займає якусь посаду, використовує її собі на користь, але на шкоду суспільству. Ось тут вже згадується пан Порошенко...
***** ПАРАШОНКА ГОТОВ БЫЛ ДЕЛАТЬ ВСЁ ЧТО УГОДНО, ЛИШ БЫ ВЕТЕРАНЫ НЕСОБРАЛИСЬ, И НЕВЫШЛИ ВМЕСТЕ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ.
А ВОТ ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕПОБОЯЛСЯ, И СМОГИ ОБЪЕДИНИТЬ ВЕТЕРАНОВ, ЧТО БЫ ОНИ ПОЧУСТВОВАЛИ СЕБЯ, СВОЁ ЕДИНСТВО, И СВОЮ СИЛУ.
😎
Не обольщайтесь: все, что хотел сказать народ, он сказал на выборах. Порошенке - под зад, а Зеленскому карт-бланш.
Скрєпнодуховні, ми задоволені вашою колективною істерикою.
Я у серпні 1991 відпочивав у Литві, у провінційному містечку. Бачив працьовитих, згуртованих людей. За тиждень до ГКЧП розпитував про деталі та нюанси торішньої акції "Балтійський шлях". І про безстрокове пікетування будівлі кгб у Вільнюсі з приводу розстрілу Мядінінкяйських митників.
Поспілкувався з колоритним фотографом біля Парламенту. Мою увагу привернув "стовп ганьби" - стовп з підпорами з дощок, куди були прибиті цвяхами совкові паспорти, військові та партійні квитки. Багато гасел литовською, російською лише два: "Ельцин, Литва с тобой!" та "Литовцьі, простите нас!".
Про путч дізнався від таксиста, який врубив приймач на повну потужність.
Мовлення каунаського телецентру було вирублене. Лише масква в ефірі.
Пішов до місцевого осередку Саюдіса, назвався, попросив звести мене з тамтешніми зв'язківцями. Поділився з ними досвідом миттєвого розгортання ЗЦВ ("запасного центра вещания", мав досвід практичних тренувань). Деталей не наводжу. Литовську частину відомої пісні "Bunda jau Baltija" вивчив напам'ять, її постійно давали в ефір. А відеокамеру (старий Панасонік) нам дав у користування літній грузин, кінооператор на ім'я СімОн, який відпочивав з двома онуками-близнятами, років п'яти.
21.08 ми вже почали святкувати провал путчу. А потім день за днем - звістки про оголошення Незалежності колишніми совковими республіками. І нарешті 24.08 - Україна.
У Вільніюсі будівля кгб була спустошена, на дверях була картонка з написом "Muzejas Genocidos Lietuvos". А пацани продавали по 15 коп. сувеніри - камені від лєніна.
26.08 повернувся до Києва, відразу пішов до ВР. На площі відбувалося щось дивне - публіка освистувала Руцького і ще якогось візітера, вже забув кого.
І на всіх алеях парку гуртувалася публіка у святковому настрої.
Це НАШЕ свято і ніколи вороги не зіпсують нам його. Зі Святом, дорогі українці!