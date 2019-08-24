 На Марш Захисників зареєструвалися близько 10 тисяч учасників, представлено 20 областей, - організатори

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це журналістам повідомив один з організаторів маршу Дмитро Шатровський під час брифінгу перед початком заходу.

"У нас зареєстровано майже 10 тисяч учасників за електронними анкетами. Точну кількість сказати наразі важко і проконтролювати тим паче. У нас представлено 20 областей, є сім’ї полеглих героїв, є поранені майданівці, від окремих бойових підрозділів у нас підрозділ полку "Азов", госпітальєри, 131-ша бригада", - зазначив Шатровський.

Також він уточнив, що колона учасників Маршу Захисників відправиться від парку Шевченка близько 11:30.

"Будемо йти бульваром Шевченка до Бессарабської площі, далі від Бесарабської площі повертаємо до ЦУМу, там зробимо зупинку, а після цього продовжимо рух до Майдану Незалежності. Там ми займаємо всю площу, проводимо перфоманс на підтримку військовополонених, співаємо Гімн, після цього розходимося, а частина людей прямує на Михайлівську площу проводити міжконфесійний молебень за полеглими учасниками бойових дій", - уточнив один з організаторів.

За словами Шатровського, головна мета Маршу Захисників у тому, щоб показати, що українці об’єднані та мілітарна складова у державній політиці має бути, адже Україна веде війну проти російської агресії, і громадяни мусять бачити хоча б раз на рік своїх захисників.

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Водночас на запитання журналістів, чи пропонували організаторам заходу долучитись до офіційних урочистостей, Шатровський зазначив, що "в якомусь форматі пропонували".

"Ми розведені за часом для того, щоб не було жодних сутичок, ми почали планувати свій захід після того, як президент сказав, що параду не буде. У якомусь форматі нам пропонували долучитися до офіційної ходи, але ми вирішили проводити свій захід самостійно. Можливо, наступного року ситуація зміниться, якщо ветеранську спільноту слухатиме влада", - зауважив співорганізатор.

Водночас на уточнююче запитання, чи долучаться до Маршу Захисників українські політики, Шатровський сказав, що серед учасників заходу є "декілька учасників бойових дій, які були депутатами минулого скликання, можливо, є хтось із теперішнього складу Ради". Також він уточнив, що єдиною вимогою до учасників маршу є відсутність будь-якої політичної символіки, а також зброї. Водночас він не підтвердив інформацію про те, що в заході візьме участь п’ятий президент України Петро Порошенко.

За словами Шатровського, колону Маршу Захисників очолять сім'ї полеглих героїв.

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