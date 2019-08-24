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 Політика України
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Все про:День Незалежності (260) парад (164)

 На Марш Захисників зареєструвалися близько 10 тисяч учасників, представлено 20 областей, - організатори

Для участі в Марші Захисників України, який є альтернативним заходом офіційним урочистостям до Дня Незалежності, зареєструвалися близько 10 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це журналістам повідомив один з організаторів маршу Дмитро Шатровський під час брифінгу перед початком заходу.

"У нас зареєстровано майже 10 тисяч учасників за електронними анкетами. Точну кількість сказати наразі важко і проконтролювати тим паче. У нас представлено 20 областей, є сім’ї полеглих героїв, є поранені майданівці, від окремих бойових підрозділів у нас підрозділ полку "Азов", госпітальєри, 131-ша бригада", - зазначив Шатровський.

Також він уточнив, що колона учасників Маршу Захисників відправиться від парку Шевченка близько 11:30.

"Будемо йти бульваром Шевченка до Бессарабської площі, далі від Бесарабської площі повертаємо до ЦУМу, там зробимо зупинку, а після цього продовжимо рух до Майдану Незалежності. Там ми займаємо всю площу, проводимо перфоманс на підтримку військовополонених, співаємо Гімн, після цього розходимося, а частина людей прямує на Михайлівську площу проводити міжконфесійний молебень за полеглими учасниками бойових дій", - уточнив один з організаторів.

За словами Шатровського, головна мета Маршу Захисників у тому, щоб показати, що українці об’єднані та мілітарна складова у державній політиці має бути, адже Україна веде війну проти російської агресії, і громадяни мусять бачити хоча б раз на рік своїх захисників.

Читайте також: "Головний наш лозунг – це "Марш без політиків". Жодна політична сила не буде на ньому піаритися", - організатор Маршу захисників Шатровський

Водночас на запитання журналістів, чи пропонували організаторам заходу долучитись до офіційних урочистостей, Шатровський зазначив, що "в якомусь форматі пропонували".

"Ми розведені за часом для того, щоб не було жодних сутичок, ми почали планувати свій захід після того, як президент сказав, що параду не буде. У якомусь форматі нам пропонували долучитися до офіційної ходи, але ми вирішили проводити свій захід самостійно. Можливо, наступного року ситуація зміниться, якщо ветеранську спільноту слухатиме влада", - зауважив співорганізатор.

Водночас на уточнююче запитання, чи долучаться до Маршу Захисників українські політики, Шатровський сказав, що серед учасників заходу є "декілька учасників бойових дій, які були депутатами минулого скликання, можливо, є хтось із теперішнього складу Ради". Також він уточнив, що єдиною вимогою до учасників маршу є відсутність будь-якої політичної символіки, а також зброї. Водночас він не підтвердив інформацію про те, що в заході візьме участь п’ятий президент України Петро Порошенко.

За словами Шатровського, колону Маршу Захисників очолять сім'ї полеглих героїв.

Дивіться також: У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144549
 
 
 Топ коментарі
 
Настоящее тожество Независимости Украины)
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Где этот ставленник пуйла, верховный мародёр, сдавший добровльцев пуйлу и подписавший капитуляцию в Минске?
Не желает выйти в ветеранам сейчас, во время марша?
На Марш Защитников зарегистрировались около 10 тысяч участников, представлены 20 областей, - организаторы - Цензор.НЕТ 8427
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После утреннего "официального" позорища как глоток свежего воздуха...
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Настоящее тожество Независимости Украины)
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кацапа,а ты шо день своей независимости от остальных осколков совка не празднуешь? На Марш Захисників зареєструвалися близько 10 тисяч учасників, представлено 20 областей, - організатори - Цензор.НЕТ 6113то для тебя "вяличайшая катастрофа 20 века"?..
отож
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20 тысяч - 20 - как то так - просто даже у меня слезы на глазах когда проходят дети и жены наших погибших Героев .......
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Да, это не сатанинское шоу во главе с Зеленским, где голые певички, пианины, на которых выступать Зеклоун и другая всякая п#дарастия.
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Добра Вам!
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Ты реально больное, какое сатанинское шествие, формат празднования украинцами ДН может быть разным, мне например очень понравилось.
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После утреннего "официального" позорища как глоток свежего воздуха...
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ОФІЦІЙНИЙ ПАРАДИВИВСЯ ДОСИТЬ НІЯКО з кількох причин.
проблема з масовістю
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це марш ветеранів,а не Петра...

а зе дійсно зглупив спочатку відмінивши парад..
потім все було"на скору руку"
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а дк ти в мене прочитав,шо марш петра?я написав "не як у петра"...
він,той зєлєбєня,як погана невістка,все робить аби не як свекерва.
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Где этот ставленник пуйла, верховный мародёр, сдавший добровльцев пуйлу и подписавший капитуляцию в Минске?
Не желает выйти в ветеранам сейчас, во время марша?

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Так он хотел но атошкики послали его нахрен.
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Парашенко сейчас в трауре. Мало того что от корыта оторвали, так еще придется многотысячным ларькам Рошен которые выросли как грибы во время войны и кризиса, теперь налоги платить. Да еще Вротдам закрыли и приднестровского друга Усманова с которого Параша снял санкции в бегство обратили. Короче вся империя Парашенка построена с помощью коррупции сейчас зашаталась иначе он бы давно убежал в свою Испанию или на Ростой.
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Оригинальный ход мыслей.
И почему же он не убежал на ростов?
Путлер выдающийся антикоррупционер?
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Але на сайті у порохоботів повна перемога
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Бот, смотри: это - ,,,,,,,,,,,,, - запятые. Их ставят. Будешь тупить - будут меньше платить.

И второе, переведи на человеческий эту фразу -



Короче вся империя Парашенка построена с помощью коррупции сейчас

зашаталась иначе он бы давно убежал в свою Испанию или на Ростой


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Да что ему привыкать врать , выйдет и слезу пустит.
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Шествие достоинства было просто супер, не то что голимый совок времен Поросенко.
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Зєлєнушка для тебе пояснюю : рашка- агресор, зєля - сцикло
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Порошенко - сцыкло, сдал доброволльцев пуйлу за свою липецкую фабрику
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Чувак, поделись секретом - кто твой дилер? На Марш Захисників зареєструвалися близько 10 тисяч учасників, представлено 20 областей, - організатори - Цензор.НЕТ 6651 Забористое зелье, видать... На Марш Захисників зареєструвалися близько 10 тисяч учасників, представлено 20 областей, - організатори - Цензор.НЕТ 6651 На Марш Захисників зареєструвалися близько 10 тисяч учасників, представлено 20 областей, - організатори - Цензор.НЕТ 6126
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Через День Незалежності України Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами. Корабль подошел к станции на менее чем 100 метров, завис, а затем начал отход до дистанции 102 метра.
По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля "Курс".
Сейчас "Союз" находится на безопасном расстоянии от станции. Специалисты оценивают, возможно ли провести новую попытку стыковки.
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роботу фєді пох.. стикується..не стикується "Союз МС-14"..
вийде у космос і зачепиться за мкс..
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Вы можете как хотите относится к ЗЕ, но оскорблять людей участвующих в праздновании ДН могут только враги Украины .
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А причем малоросс к етому маршу? Его организовали неравнодушные сразу после того как карлик отменил парад
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Вы не поняли что я написал и про кого ?
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Спалился ольгинец, оскорбляя украинцев. Не тыкать. Досвидос.
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чем было , когда мародёр Порошенко проводил свои соковые тошниловки со своей купленной массовкой
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хоч сьогодні варто зупинити партійні 'розбірки'
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Ніяких смертних вироків. Довічне і в людських умовах.
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Зі святом усіх!
Слава Україні
Смерть ворогам-кацапам та попохоботам!
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Поимели бы они тебя,петушок за такой базар.
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Це не соєвий парад. Це марш ветеранів, за який в першу чергу агітував Вовік. А Порошенко не прийде на нього, бо його ветерани освистали вже один раз.
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освистування Петра-це лише початок..
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У якій країні Європи жили гірше, ніж в окупованій на той час Росією Україні?
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Бадоевская комедия окончена. Пора праздновать День Независимости Украины.
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"Шествие достоинства Вофкі Сцикуна " і Марш захисників України... Це , як кажуть в Одесі - дві великі різниці. Тут і порівнювати якось некоретно

Слава Нації - Смерть ворогам !
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Зеленій Шмарклі Марш Захисників як кришкою рояля по яйкам.
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А ЗЕ - хай мотає на вус- що буде видєлуватися - отримає достойну відсіч- і народ вийде вже не з портретами і квітами! Як кажуть американці - mind it !
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короче - хотели сэкономить денег и удивить шоу...
а выплеснулись такие эмоции, которые как раз за деньги то и не купишь...
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І величезний бойовий червоно-чорний прапор На Марш Захисників зареєструвалися близько 10 тисяч учасників, представлено 20 областей, - організатори - Цензор.НЕТ 882
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