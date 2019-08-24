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 Політика України
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Все про:полонені (416) Волкер Курт (453)

 Спецпредставник США Волкер, який прибув до Києва на урочистості з нагоди Дня Незалежності, заявив, що сподівається на швидкий обмін полоненими

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сподівається, що обмін ув'язненими між Україною та Росією справді відбудеться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі "Громадському" під час Ходи гідності в Києві.

Як зазначив Волкер, сам він особисто не бере участі в переговорах з обміну.

"Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, насамперед моряків. Сподіваюся, що найближчим часом зможу також поспілкуватися з паном Сурковим, зустрітися з ним. Дуже сподіваюся, що обмін відбудеться", - сказав Волкер.

Читайте також: "Перші результати мають бути вже найближчими днями", - Зеленський про обмін полоненими з РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144548
 
   
 Топ коментарі
 
Ну да, а попередник Петя, который их туда загнал, был без браслетиков и все было гораздо не смешнее. Или ничего этого не было?
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облизуй, облизуй, не отвлекайся...)
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Как вьі уже надоели со своими дилетантскими "хотелками"! Когда украинский щебень возили в огромньіх количествах на строительство моста , писали , как он завтра "завалится" , нет бьі , возмутились барьігами в вьішиванках...
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Очень хотелось бы, ато шоу с браслетиками уже совсем не смешное ... Спецпредставиль США Волкер, прибывший в Киев на торжества по случаю Днея Независимости, заявил, что надеется на скорый обмен пленными - Цензор.НЕТ 796
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Ну да, а попередник Петя, который их туда загнал, был без браслетиков и все было гораздо не смешнее. Или ничего этого не было?
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Так папередник был плохой, а этот хороший... Спецпредставник США Волкер, який прибув до Києва на урочистості з нагоди Дня Незалежності, заявив, що сподівається на швидкий обмін полоненими - Цензор.НЕТ 2600 Так Хомчак тоже много куда и кого загнал и бросил...Или ничего такого не было?..
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Кацапы тоже очень надеются. Им кровь из носу нужно выполнить решение международного суда в ближайшее время.

Россияи подтвердила получение уведомления международного суда по морскому праву о начале процесса фиксации. В направленном ответе она заявляет готовность предоставить полные доказательства факта выполнения решения в установленный двухнедельный срок.

Ранее:

21.08.2019 г.
Международный суд по морскому праву начал процесс фиксирования невыполнения Россией ее решения о незаконности захвата украинских суден и моряков.
Весь процесс занимает две недели.
После этого последует закрытие портов международного мореплавания для судов РФ.
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Насчет "закрьітия портов" для посудин РФ-ии Зеркаль не говорила.
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Если Зеркаль не говорила об этом, не означает, что этого нет.
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Она говорила, что 2 сентября крайний срок ..)
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Как вьі уже надоели со своими дилетантскими "хотелками"! Когда украинский щебень возили в огромньіх количествах на строительство моста , писали , как он завтра "завалится" , нет бьі , возмутились барьігами в вьішиванках...
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И только Порошенко надулся , как сьіч , и обтекает...
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скоро Зебил станет на колени и его пнут в зад - усё будет зашибись....
Зебил волает, прикратитьвайну, только это чмо не понимает, что Украина может прекратить войну только в Ростове, на территории Украины, Украина может только сдаться!...
зебильное, чмошное стадо!... Спецпредставник США Волкер, який прибув до Києва на урочистості з нагоди Дня Незалежності, заявив, що сподівається на швидкий обмін полоненими - Цензор.НЕТ 1357
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любимые, если уже я вас не понимаю - какой понималки вы ждете от Трампа?
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шо бы мы сами не накосячили, какую бы шмарклю не выбрали - всем ок и спасайте?
не думаю шо ето работает...
а рыжий и не заметил ничего - он с китайцами воюет...
задай ему сейчас вопрос - а фамилия Президента Украины?
если он назовет любую кроме ***** - ето уже успех...
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