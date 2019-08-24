 Спецпредставник США Волкер, який прибув до Києва на урочистості з нагоди Дня Незалежності, заявив, що сподівається на швидкий обмін полоненими

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі "Громадському" під час Ходи гідності в Києві.

Як зазначив Волкер, сам він особисто не бере участі в переговорах з обміну.

"Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, насамперед моряків. Сподіваюся, що найближчим часом зможу також поспілкуватися з паном Сурковим, зустрітися з ним. Дуже сподіваюся, що обмін відбудеться", - сказав Волкер.

Читайте також: "Перші результати мають бути вже найближчими днями", - Зеленський про обмін полоненими з РФ