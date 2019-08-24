 Спецпредставник США Волкер, який прибув до Києва на урочистості з нагоди Дня Незалежності, заявив, що сподівається на швидкий обмін полоненими

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі "Громадському" під час Ходи гідності в Києві.
Як зазначив Волкер, сам він особисто не бере участі в переговорах з обміну.
"Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, насамперед моряків. Сподіваюся, що найближчим часом зможу також поспілкуватися з паном Сурковим, зустрітися з ним. Дуже сподіваюся, що обмін відбудеться", - сказав Волкер.
Россияи подтвердила получение уведомления международного суда по морскому праву о начале процесса фиксации. В направленном ответе она заявляет готовность предоставить полные доказательства факта выполнения решения в установленный двухнедельный срок.
Ранее:
21.08.2019 г.
Международный суд по морскому праву начал процесс фиксирования невыполнения Россией ее решения о незаконности захвата украинских суден и моряков.
Весь процесс занимает две недели.
После этого последует закрытие портов международного мореплавания для судов РФ.
Зебил волает, прикратитьвайну, только это чмо не понимает, что Украина может прекратить войну только в Ростове, на территории Украины, Украина может только сдаться!...
зебильное, чмошное стадо!...
не думаю шо ето работает...
а рыжий и не заметил ничего - он с китайцами воюет...
задай ему сейчас вопрос - а фамилия Президента Украины?
если он назовет любую кроме ***** - ето уже успех...