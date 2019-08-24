 Кравчук, Кучма і Ющенко відвідали офіційну ходу в День Незалежності. Порошенко був на пам'ятних заходах у Міноборони. ФОТО

Під час виступу нинішнього президента Володимира Зеленського режисер трансляції показав колишніх президентів, серед яких не виявилося Порошенка, передає Цензор.НЕТ.

У фейсбуці п'ятого президента йдеться, що він в цей час перебував біля Міністерства оборони.

"Для мене важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом із військовими та їхніми сім'ями ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну, і сфотографувалися на згадку", - написав він.



