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 Політика України
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Все про:Кравчук (159) Кучма (352) Порошенко (9588) Ющенко (2257)

 Кравчук, Кучма і Ющенко відвідали офіційну ходу в День Незалежності. Порошенко був на пам'ятних заходах у Міноборони. ФОТО

Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко прийшли на офіційні заходи на Майдані Незалежності, а Петро Порошенко ні. Він у цей час перебував у Міноборони.

Під час виступу нинішнього президента Володимира Зеленського режисер трансляції показав колишніх президентів, серед яких не виявилося Порошенка, передає Цензор.НЕТ.

Кравчук, Кучма і Ющенко відвідали офіційну ходу в День Незалежності. Порошенко був на памятних заходах у Міноборони 01

У фейсбуці п'ятого президента йдеться, що він в цей час перебував біля Міністерства оборони.

"Для мене важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом із військовими та їхніми сім'ями ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну, і сфотографувалися на згадку", - написав він.

Кравчук, Кучма і Ющенко відвідали офіційну ходу в День Незалежності. Порошенко був на памятних заходах у Міноборони 02
Кравчук, Кучма і Ющенко відвідали офіційну ходу в День Незалежності. Порошенко був на памятних заходах у Міноборони 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144547
 
   
 Топ коментарі
 
Так чому ж барига мальдівський не вийшов ?
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Потому,что в отличии от этих,которые двадцать с лишним лет уничтожали ВСУ и лизали жопу роССии,он ВОЗРОДИЛ армию из пепла и не побоялся послать путина на ху...тор и организовал оборону страны.Именно они должны сидеть.Подтверждение моих слов сейчас идет по КИЕВУ.Вот отношение народа к происходящему.А то,что организовали зебуины - попытка догнать уходящий поезд.Даже с указом о подвозе - зрелище не впечатляющее.
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як би в Україні діяв суд лінча всі ці препісденти разом з пецею скалили би свої вставні щелепи навозним мухам на гілляці...
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незгоден , це було б , якби в Україні просто було правосуддя .
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Ці президенти повинні сидіти в одній камері---бо вони по черзі здавали інтереси України. В кожного є великі "заслуги" перед народом України. Вони майже нічого не зробили, щоб звільнитись від залежності від росії. І тільки єдиний Президент --Порошенко намагався це зробити і не став на коліна перед путіним. За це вся стая нащадків нквдешніків,кедебешніків,а також фсбешників на чолі з їхнім фюрером путіним ,організували нечувану травлю, брехню,фейки, замовні статті на Порошенко. Бруд лився і леться майже з усіх каналів. Те що зробив Порошенко для зміцнення України історія ще відзначить. Ну а наша вата, та прихильникі руцького міра--це ті люди, для яких Україна не є своєю Батьківщиною,а є територією,де тільки пить їсти,сміятись. ТОМУ ПОРОШЕНКО І НЕ В ЦІЙ КОМПАНІЇ ПРЕЗИДЕНТІВ,
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Вірно сказано в перших двох реченнях, а далі лизання жопи тому хто разом з кучмою повинен висіти на одному найвищому стовпі....
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Всі ці "президенти" мають відбувати довічне ув'язнення за вчинені злочини.
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Их всех судить надо за грабёж народа !
Мрази они конченные !!!
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І не соромно зі злодієм мародером їм стояти поруч?
Тьфу дибіли..
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У Петрухи дупа работает тайным советником в этот раз она имела личные мотивы уболтать Петю не ходить на парад, шоб не навешали пендалей)))
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та знаю, это то чем порохоботы занимаются с утра до верера.
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Після міжцерковного Молебня за Україну Президент Петро Порошенко вирушив не на урочистості за участю Володимира Зеленського на Майдані Незалежності, а до Генштабу ЗСУ на Повітрофлотському проспекті, де було вшановано загиблих на фронті Героїв. Про це він розповів у себе на Facebook.

"Для мене дуже важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми родинами ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну, та сфотографувалися на пам'ять. Неймовірно тепла зустріч, яка гріє моє серце. Усіх вітаю зі святом!", - зазначив Порошенко.

https://newsua.one/news/zamist-zelenskoi-hodi-na-maidani-petro-poroshenko-zustrivsya-z-viiskovimi.html
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ворюга зассал идти к народу,ему бы всю поросячюю харю обплевали
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Порошенко не смирился с поражением. Порошенко хочет еще одного госпереворота революции. Поэтому и обхаживает военных.

Пять лет эту несчастную армию водили по котлам и обворовывали. А теперь вынашивают планы с помощью армии опять дорваться до корыта. Без корыта жизнь плоха.
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Филарет не может принять того что лишился власти, и поэтому ему по барабану, что его выступления идут во вред независимой украинской церкви. Порошенко точно так же ( в отличии от Кравчука, Кучмы и Ющенко), не может смириться с потерей власти, не может простить народ, за то что не избрал его такого "прекрасного и великого" ( да еще и с таким позорным "счетом" , да еще и кому, проиграть комику.) У него Эго зашкаливает. Он ведь не с улицы пришел, он олигарх, в 10-15 всегда входил и власти добился, а тут такой кидок. Понимаю. Тяжело. Зубы скрипят. Но опускаться до раскола, "альтернативный" митинг устраивать из за своих эгоистичных болезненных амбиций это не по государственному. В общем что Филарет, что Петр не смогли перебороть как минимум несколько из смертных грехов, не здюжали. одним словом. А как Пэтя будет ходить на заседания Рады, не верится. А если за прогулы будут лишать мандата ( Слуге нужно специально только ради него ввести эту норму) Он же из небожителей ( ну в крайнем случае он так себе себя представляет) Ну как говорится, поживем увидим.
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