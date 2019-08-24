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 Політика України
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Все про:День Незалежності (260) Порошенко (9588) Тимошенко (2921) Турчинов (856)

 "Бажаю Україні миру на умовах перемоги": політики привітали українців із Днем Незалежності

Українські політики привітали українців із 28-ю річницею незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підкреслив, що українці мають об'єднуватися.

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко побажав Україні "миру на умовах перемоги".

"Сьогодні я вітаю українців із Днем Незалежності, згадуючи тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми мали свою державу, були вільними. Ми віддали шану і повагу тим хлопцям, які віддали своє життя за нашу землю. Бажаю Україні миру на умовах перемоги, коли буде звільнено останній клаптик української землі. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - сказано в повідомленні.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, зокрема, зазначила, що сьогодні, як і 28 років тому, понад 80 відсотків українців підтримують державну незалежність.

"Переважна більшість громадян вперше за багато років дивиться в майбутнє з оптимізмом. 74 відсотки - мріяли б народитися і жити саме тут, в Україні. Ця свіжа життєствердна соціологія - найкращий подарунок країні до Дня Незалежності", - написала вона.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук підкреслив, що жити в незалежній державі - це великий дар і велика відповідальність.

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов написав: "Друзі, вітаю всіх вас із нашим великим святом. Цього дня згадуємо всіх героїв, завдяки яким ми отримали і захистили нашу Незалежність і Свободу! Пам'ятаймо і йдімо вперед, захищаючи і зміцнюючи свою країну! Нехай Господь береже Україну та кожного з вас!"

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк супроводжував своє привітання відео про те, як змінювалася Україна.

Представник "Народного фронту" Андрій Тетерук також привітав українців і згадав про прийняте президентом Зеленським рішення про заснування Дня пам'яті захисників.

Читайте також: "Ми різні. Але маємо бути єдиними": виступ президента Зеленського під час урочистостей із нагоди Дня Незалежності. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144545
 
   
 Топ коментарі
 
сколько можно вам троллям повторять цапские хотелки - фюрер и цапы виноваты в Иловайске - это всему миру очевидно ,ну кроме троллей цапских
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Де Порошенко, де Порошенко? Та намісці він, разом з воїнами, справжніми воїнами!
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Де Порошенко, де Порошенко? Та намісці він, разом з воїнами, справжніми воїнами!
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он не вышел к настоящим ветеранам и добровольцам во время марша, засцал
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Немає часу, все пакує, пакує й пакує. Добре що страусів не завів.
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І більше того, щей і військових до цього залучає, на фото видно
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А на росії вони давали концерти під час війни як 95 квартал?
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Hellis @13Hellis_13·14h
сейчас дам достоверную инфу. Для иммитации наличия участников АТО и ООС на марше Зеленского бойцам выдают на парад липовые награды.Только для прохождения на марше. Вот этот боец не был на фронте, а на груди две награды за участие в АТО и награда от НГШ, которыми его не награждали

"Бажаю Україні миру на умовах перемоги": політики привітали українців із Днем Незалежності - Цензор.НЕТ 8459
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Похоже воинам,возле "этого",блевать охота
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Тим, які на "Ході". Приймати участь- гидко, а відмовитися не можуть- наказ
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тим,які з цією потворою стоять,добре бабло получили та квартири.
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Почему Порошенко не выйдет к ветеранам во время марша ветеранов, боится посмотреть им в глаза и в глаза матерей воинов, погибших под Иловайском, когда он парад проводил в 2014 году?
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сколько можно вам троллям повторять цапские хотелки - фюрер и цапы виноваты в Иловайске - это всему миру очевидно ,ну кроме троллей цапских
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порошенко - гавно, которое кинуло украинских воинов и добровольцев под Иловайском...
Порошенко специально кинул в котлы добровльцев а потом ещё и по тюрьмам их кидал...
Прирождённый сцыкун порошенко боялся и боится добровольцев, потому что они не за деньги а добровольно пошли защищать Украину...
А мародёр порошенко привык только к деньгам, он не понимает свободных людей...
Порошенко всю свою сознательную жизнь воровал и никак не мог нажраться баксов...
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Ну зачем хоть в етот день паскуду Парашенка показывать? Чуть не блеванул от морды етой мародерской.
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В его улыбку на фото даже не веришь, настолько она натянутая. Что сказать - сам довел себя
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физиономист вы наш - и не стыдно такую глупость писать ? как же вы ненавидите Порошенко - не когда цапы не жили так плохо как при нем))))
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Не стыдно. А любить или ненавидить политиков - вообще плохое дело) лучше не очаровываться, чтобы не разочароваться)
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с этим я таки соглашусь - так и есть - насчет не жили так плохо как при нем - согласен?)))
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Парашенко расскажи как ты финансировал окупантов за счет украинцев и как Гиркина пустил из Славянска в Донецк.
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Дмитро Ярош
3 ч. ·

Держава - найвища цінність, яка єдина може забезпечити нації свободу, розвиток і процвітання.
Держава - не архаїзм, а найвища ступінь організації національної спільноти. Навіть, у епоху глобалізації, держава - основа цивілізаційного поступу людства.
Всі бездержавні нації занепадають та, врешті, зникають з історичного шляху.

Нас, українців, теж намагались і намагаються позбавити державної перспективи. Але, «мертві, живі та ненароджені» ведуть боротьбу за місце під сонцем на своїй рідній землі...
Ми, українці, гідні Держави! Ми виборемо Незалежність і Соборність! Ми переможемо!
Зі святом, Брати і Сестри!
З Днем Незалежності!
Боже, бережи Україну!
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Бажаю Україні миру без всяких там барижних умов.
А баризі з підбарижниками - скорішого арешту та ув'язнення за всі скоєні ними злочини.
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Выпей соку из под зельцмана и сразу полегчает!
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Молодець, лахто. Зміг без Гугла нашкрябати дві фрази шкільною українською. Візьми пиріжок з полички і відпочинь.
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Дякуємо! Вітаю всіх, хто боронив і боронить нашу Неньку від ворогів, всіх Українців
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Красно дякуємо!
Ваші слова і Господу в вуха!
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