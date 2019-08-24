 США підтримують Київ у цей історичний момент, - Помпео привітав Україну з Днем Незалежності

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу.

"Від імені президента Трампа й американського народу я вітаю всіх українців з 28-ю річницею незалежності вашої країни", - йдеться в повідомленні.

Помпео підкреслив, що Сполучені Штати "твердо підтримують" квітучу, демократичну і вільну Україну і виступають за відновлення її територіальної цілісності.

"Президентські і парламентські вибори цього року підтвердили прагнення українців до мирного, квітучого та демократичного майбутнього. Як зазначив президент Зеленский, використовуючи свій потенціал, Україна може стати прикладом для інших країн регіону і за його межами. Сполучені Штати підтримують Україну в цей історичний момент, і ми розраховуємо на співпрацю з новим урядом і народом України для просування реформ, що мають вирішальне значення для успіху вашої країни", - зазначив держсекретар.

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