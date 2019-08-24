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 Політика України
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Все про:День Незалежності (260) Зеленський (2474)

 Зеленський заснував 29 серпня День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і суверенітет України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський повідомив у суботу на урочистостях із нагоди Дня Незалежності України на Майдані в Києві.

"З метою гідного вшанування пам'яті загиблих українських військовослужбовців і учасників добровольчих формувань мною підписаний указ про заснування Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, і святкування його щорічно 29 серпня", - сказав він.

Читайте також: "Ми різні. Але маємо бути єдиними": виступ президента Зеленського під час урочистостей із нагоди Дня Незалежності. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144542
 
 
 Топ коментарі
 
В Петра часу не вистачало, бабло по офшорах ховав.
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Как об этом дне можно написать праздник?Ума не приложу!
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Робот Федор не попал на МКС: «Союз» не смог состыковаться Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 3895
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Сподіваємося, що цей день буде світкуватися на ДЕРЖАВНОМУ рівні як 14 жовтня.
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ще один любитель свят . Відзначатися !, день Пам'яті святкуватимуть вороги .
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Колись цей день буде днем пам'яті. Добре б було, якби ця ініціатива йшла від родичів загиблих воїнів.
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https://censor.net.ua/video_news/3141178/aktivisty_prizyvayut_obyavit_29_avgusta_dnem_pamyati_pavshih_zaschitnikov_ukrainy_video
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Как об этом дне можно написать праздник?Ума не приложу!
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редактор , напевно , відвертий ворог , знущається і перекручує слова Президента.В словах самого Президента - ані слова про "свято" в цей день Пам'яті.
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Какой праздник, вы что ******, люди погибли, а вам праздник, придурки. уберите это слово.
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Читайте внимательно
А то что здесь пишет редактор написав праздник то его пробллема
Зе цитата

"мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость "
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це не лише його проблема , це мене дуже дратує , викликає бажання важко травмувати гниду .
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А нема бажання травмувати справжню гниду ПОТРОШенка який пограбував країну та помородерив а тепер святого з себе корчить на крові загиблих собі ходи проводить
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???

"мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа"
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Поросятники,а чого Порося не відзначив Захисників України,окремим Святом?
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В Петра часу не вистачало, бабло по офшорах ховав.
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Бухає,та готується до допитів))
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Говорят в Норвегии на рыбалке. Я не шучу.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении праздника 29 августа - Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. вот если ума не хватает.Источник: https://censor.net.ua/n3144542
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Натомість 30 серпня 1941 року Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 4453 в Житомирі пострілами в спину було вбито Сеника і Сціборського. Убивцю просто на місці злочину застрелив буцімто німецький офіцер-льотчик, який згодом безслідно зник. Найімовірніше, це була операція радянських спецслужб, які доклали всіх зусиль, щоб перекласти відповідальність за загибель провідних мельниківців на… бандерівців, що спровокувало нову хвилю протистояння між ними.
..Політичні вбивства за кремлівським сценарієм Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 4708 ....
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Учредил праздник!? Иди с Богданом целуйся, огрызок Зеклоунский.
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іди свинарчука і пєтю підлизуй ,гнида.Слова Президента перекручує україноненависник і твій однодумець .
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Дебіл, він сказав "відзначення". А то шо перевели на руський то капец
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Співробітники сил безпеки, які відповідають за прохід запрошених гостей на майдан Незалежності, не пропустили матір загиблого в 2014 році в Луганській області військового медика Андрія Аболмасова Тамару.Про це сама жінка розповіла під час прямої трансляції журналістці Радіо Свобода.«Я була в списках. Мій син був медиком у штурмовому батальйоні «Айдар», у 2014 році він загинув. У мене був прапор, на ньому нічого не написано, лише побажання хлопців, це по смерті сина було написано. Мене з цим прапором не пустили. Вони (співробітники безпеки на металодетекторі при вході на майдан Незалежності - ред.) мені сказали, що я маю лишити цей прапор і пройти. Я не лишу цей прапор. Під цим прапором загинула моя дитина… Я не хочу бути на такому параді», - сказала Тамара Аболмасова.
https://hromadske.radio/news/2019/08/24/meni-skazaly-shcho-ya-mayu-lyshyty-cey-prapor-i-proyty-matir-zagyblogo-medyka-batalyonu-aydar-video
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Згодом до жінки підходили представники охорони з запрошенням пройти. «Вони казали: проходьте, проходьте, проходьте. Але я вже не пішла, бо, розумієте, що мені вже навіть і не хочеться іти. Я просто його (прапор - ред.) взяла, а мене з ним не пустили. Я піду на другий марш, там, де мені буде зручно», - додала жінка.
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та справді , лупаніть цього паскудного редактора з ноги , щоб розчохлився .
ЯКЕ ДО БІСА СВЯТО , ПАДЛА ?!ВЕСЕЛО ТОБІ ,ПАСКУДА ,РОЗВАЖАЄШСЯ?
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день скорботи повинен бути!
бо саме у ніч з 28 на 29 серпня 2014 року наші військові проривалися з "іловайського котла", продираючиь крізь "зелений під "честне слово" руцкого офіцера" смертельний коридор...
день скорботи за загиблими українцями.. від російської агресії - має бути!!!
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ПАПу не сняться погибшие под Илловайском. Поэтому ПАП и боялся учреждать день памяти 29 августа, который каждый год будет напоминать о его преступлении.
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Нам потрібна перемога.
Саме так лунало на справжньому марші гідності.
І як же без Червоної калини !
Слава Героям !
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