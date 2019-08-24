 Зеленський заснував 29 серпня День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і суверенітет України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський повідомив у суботу на урочистостях із нагоди Дня Незалежності України на Майдані в Києві.

"З метою гідного вшанування пам'яті загиблих українських військовослужбовців і учасників добровольчих формувань мною підписаний указ про заснування Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, і святкування його щорічно 29 серпня", - сказав він.

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