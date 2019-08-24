 Зеленський заснував 29 серпня День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і суверенітет України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський повідомив у суботу на урочистостях із нагоди Дня Незалежності України на Майдані в Києві.
"З метою гідного вшанування пам'яті загиблих українських військовослужбовців і учасників добровольчих формувань мною підписаний указ про заснування Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, і святкування його щорічно 29 серпня", - сказав він.
А то что здесь пишет редактор написав праздник то его пробллема
Зе цитата
"мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость "
"мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа"
..Політичні вбивства за кремлівським сценарієм ....
https://hromadske.radio/news/2019/08/24/meni-skazaly-shcho-ya-mayu-lyshyty-cey-prapor-i-proyty-matir-zagyblogo-medyka-batalyonu-aydar-video
ЯКЕ ДО БІСА СВЯТО , ПАДЛА ?!ВЕСЕЛО ТОБІ ,ПАСКУДА ,РОЗВАЖАЄШСЯ?
бо саме у ніч з 28 на 29 серпня 2014 року наші військові проривалися з "іловайського котла", продираючиь крізь "зелений під "честне слово" руцкого офіцера" смертельний коридор...
день скорботи за загиблими українцями.. від російської агресії - має бути!!!
Саме так лунало на справжньому марші гідності.
І як же без Червоної калини !
Слава Героям !