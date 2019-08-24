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 Політика України
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 "Ми різні. Але маємо бути єдиними": виступ президента Зеленського під час урочистостей із нагоди Дня Незалежності. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Президент України Володимир Зеленський вірить, що в українському календарі незабаром з'явиться інша, не менш знакова дата - день, коли настане мир.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на урочистостях із нагоди Дня Незалежності. Текст опублікувала пресслужба ОП.

"Кожен мій ранок починається з sms-повідомлення.
Це sms від Генерального штабу. За минулу добу обстрілів - сім, втрат - дві. Цифри можуть бути різними, але лише одна робить ранок добрим. Це - нуль.
Обстрілів - нуль. Втрат - нуль.
І давайте спочатку подякуємо тим, завдяки кому ми можемо сьогодні бути тут, під яскравим сонцем і чистим блакитним небом.
І щоб ці оплески почули наші захисники, які зараз на сході країни захищають Україну.

Завдяки вам ми відзначаємо сьогодні 28-й День Незалежності.
Хоча не зовсім правильно казати, що Україні - 28. Адже до 1991 року ми встигли чимало. Відбулося хрещення Київської Русі, Іван Федоров видав у Львові "Апостол", засновано Києво-Могилянську академію, козаки на чолі з Богданом Хмельницьким та Іваном Сірком підкорили фортецю Дюнкерк, на світ з’явилася Конституція Пилипа Орлика. Україна була однією із засновниць ООН, а Сергій Корольов зробив вагомий внесок у підкорення космосу людством. Це лише декілька важливих подій яскравої історії нашої багатовікової та водночас молодої країни.

Ну а сьогодні ми відзначаємо, мабуть, найважливіший день у житті держави. День, коли вона здобула незалежність.
Сьогодні вже сформувалося ціле покоління, народжене в незалежній Україні. Для них це нормальний стан речей. Для них не може бути інакше. І це прекрасно. Бо це покоління – наша ментальна опора. Опора свободи, демократії та розвитку. Вони мислять інакше, вони думають сучасно, а значить, Україна рухатиметься лише вперед.
Водночас ми з вами мусимо не забувати, що незалежність з’явилася не за помахом чарівної палички. Активна боротьба за неї почалася понад 100 років тому. Тривала вона і в часи Радянського Союзу. Микола Руденко, Василь Стус, Петро Григоренко, В’ячеслав Чорновіл, Левко Лук’яненко, учасники Революції на граніті. Це неповний список тих, хто боровся за здобуття незалежності. Хтось ціною власної свободи, а хтось - ціною власного життя. Заради цього одного дня. 24 серпня 1991 року. І цей день був неминучим. Бо, як казав Левко Лук’яненко, прагнення до незалежності закладене у нашому генетичному коді.
Минуло 28 років. 28 різних років. Непростих, буремних, тернистих, але наших спільних. І всі ці роки ми пережили разом. Усією країною.

Усією країною ми тягнули кравчучки, нарізали купони та дивились як "Багаті теж плачуть". Усією країною мали ваучери, ходили в "мальвінах", а ті, кому пощастило, з пейджерами.
Усією країною стрибали на рекордну висоту – 6 метрів 14 сантиметрів.
Першими перепливали басейни Сіднею та Афін, плакали на олімпійському п’єдесталі в Атланті, коли вгору піднімався український прапор.
Усією країною змушували тремтіти грандів європейського футболу. Коли Лужний зі Львова отримував пас від Головка з Херсона, віддавав на Реброва з Горлівки, а той – на киянина Шевченка… Тоді "гол" лунало від Ужгорода до Луганська.

Усією країною, від Донецька до Карпат, ми летіли до зірок разом із Леонідом Каденюком і раділи, коли у відкритому космосі вперше в історії пролунало "Ще не вмерла…"
Усією країною стояли в черзі у перший "Макдональдз" та слухали "Танець пінгвіна" від Кузьми. Чекали армагеддону з настанням 2000 року та раділи на ранок, що його пережили.
Усією країною ми підкорили Європу "Дикими танцями" та відстояли демократичний вибір у 2004-му. Усією країною молилися за моряків "Фаїни" у полоні сомалійських піратів та плакали за гірниками на шахті імені Засядька.
Усією країною тішилися, коли на когось падав вінок.
Намагалися встигнути до Євро-2012 та усією країною не розуміли, як можна було не побачити гол у ворота Англії?
Це були різні роки. Непрості, але тепер, озираючись назад, можна сказати, що до певного моменту – безтурботні. Адже потім настав 2014 рік.

Спочатку всією країною ми довели, що маємо гідність. Не побоялися водометів і кийків. А дехто не побоявся і снайперських куль.
Тоді всією країною ми дізналися, що сотня може бути небесною.

А згодом на нашу землю увірвалася війна. Яку ми зустріли всією країною.
І тут "усією країною" – це вже не просто художній прийом. Бо ми – в прямому сенсі слова – всією країною збирали на бронежилети, медикаменти, тепловізори.
Усією країною, в інтернеті та біля телеекранів, були прикуті до новин зі сходу. Новин, де решта слів втрачала сенс, а перед очима були тільки назви населених пунктів та кількість загиблих героїв.
Як це не парадоксально, але тоді ми народилися вдруге. Як країна та як суспільство. Об’єднались і згуртувалися. Згадали це забуте відчуття, коли ти пишаєшся своєю Батьківщиною. Саме тому сьогодні тут зібралася гордість України! Насамперед це - наші воїни. Ті, хто захищав, і ті, хто зараз захищає нашу землю. Це родини військових. Ті, хто втратив сина, батька, чоловіка чи брата. Це волонтери. Ті, хто допомагає, інколи віддаючи останнє. Тут також ті, хто навчає, і ті, хто рятує життя щодня. Ті, хто на спортивних аренах світу прославляє Україну. Наш науковий і творчий потенціал. І, звичайно,– наше майбутнє – наші діти. Ці люди – не просто учасники Ходи гідності. Це наші тисячі причин любити Україну.
Знаєте, колись мене запитали: а за що ти любиш Україну? Дивне запитання. А за що ти любиш свою маму? Вона тебе народила, виховала, поставила на ноги. Я люблю Україну, бо я тут народився, я люблю наш прапор і радію, коли він переможно майорить. Я люблю наш гімн, бо це – наш найголовніший хіт! Бо яку ще пісню так знає і так співає кожен із нас?
Я люблю нашу землю, бо кожен куточок України – це велика сім’я.
І для тих, хто не розуміє сьогоднішній біль українців, я поясню дуже доступною мовою.
Уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину – просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження. А потім кажуть: "Та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі – хто вам сказав, що це – ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. Ви не хвилюйтесь, їй тут буде краще, у нас прекрасний притулок біля моря, під сонечком".
І от минуло 5 років. І ті, що були так занепокоєні, кажуть:"Та, наче, все нормально. Дитина за вами вже не плаче. І взагалі – не сильно вона на вас і схожа". Чому вони так кажуть? Бо це – не їхня дитина.
А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті. І поставили озброєну охорону. Вам кажуть: "Яка охорона? Там нікого немає". І ви чуєте, як ось тут, поруч, за стіною ваша дитина плаче, але не можете туди зайти.
Кожного дня у кожного з нас розривається серце. І будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов’язково зберемося разом. Бо голос рідної крові переможе!

Дорогі українці! Ми різні, але єдині. Мусимо бути єдиними, бо лише тоді ми - сильні. Зрозуміти, що розраховувати маємо лише на себе. Не сваритися через минуле, а об’єднатися заради майбутнього. Україномовні та "русскоговорящие", незалежно від віку, статі, віросповідання – бути єдиним народом. Не на плакатах, не в гаслах, а ось тут. У кожного в серці. Ми мусимо рухатися вперед, разом будувати країну, разом робити неможливе і кожного ранку казати собі: "Я - українець. І я можу все!"
Наша земля неповторна, чарівна, незламна, неймовірна, дивовижна, казкова, чудесна, прекрасна. Якби не наша Батьківщина, людство могло б і не знати цих слів. Адже всі вони були вигадані для того, щоб описати Україну.
І сьогодні вона відзначає 28-му річницю Незалежності. За ці роки ми зробили найголовніше. Ми їх примножили. Зберегли незалежність і свободу.
І бережемо сьогодні. Хтось - ціною власної свободи, а хтось - ціною власного життя.
У цей важливий день ми віримо, що в українському календарі скоро з’явиться інша, не менш знакова дата. Конкретне число і місяць неважливі.
Бо це буде день, коли настане мир.
І мій ранок починатиметься з sms-повідомлення: "За минулу добу в Україні народилося 1000 хлопчиків та 1001 дівчинка".


З днем народження, Україно!
Слава Україні!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144539
 
   
 Топ коментарі
 
Имитация имитации. Увиденному есть только одно подходящее слово - писец. Причем полный. Так и не смогло выдавить из себя и назвать агрессора.Рашу.агрессором.
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чомусь мені сумно в цей святковий день, и дивлячись на це Зеленє непорозуміння, хочется лаєтеся брудними матюками.. Зі святом всіх Українців! Слава Україні!
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Вот сейчас сплошное "Дякуємо. Рідненькі, дякуємо" в парке Шевченко. До слез. Вот это и есть настоящее отношение народа к своим защитникам.
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вопрос между строк: "Ни слова про агрессора, ни слова про Крым, ни слова про погибших..."
но, ты можешь тоже не отвечать на него. там же нет знака вопроса...
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українці діляться на два типи:
- тих хто за зеленського;
- тих в кого IQ вище 25.
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ты сам себя к кому относишь? Судя по тексту у тебя IQ 26, не больше.
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не гони! в мене IQ - 31, проти тебе я Зігмунд Ейнштейн
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у идиотов IQ в два раза меньше, чем у меня, но величина их IQ 75-80. "Ми різні. Але маємо бути єдиними": виступ президента Зеленського під час урочистостей із нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8728
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Помню, во время инаугурации Зеля предъявил Ляшко, что тот делит людей в Украине. А тут мы таки разные. Эээ?
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Лукашенко заявив, що Зеленський просив у Мінська підтримки, у Москвi кажуть що знають. "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление президента Зеленского во время торжеств по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 7205 Беларусь это и есть колония Московии,кстати в Украине есть много людей советских (граждане Украины),потому Президент и говорит что мы есть разные., но когда мы будем одним народом? многие граждане Украины боятся быть не рабами и потому больше тянет их к холуйству.
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цей симулякр ніяк не тягне на президента, коломойський дуже швидко його злиє
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зебил, ти ********* предатель и путенская марионетка.
Чмо ти а не президент
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Промова - це просто жесть... Такого воно вже наговорило...
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не гірше, ніж на інавгурації про ісландську збірну по футболу
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Скільки не вслухався в промову президента, не почув в його словах нічого того, про що вже півроку скавчать порохоботи.
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Я хотів щось додати щодо ганьби, яку почув від Зе. Але це вже неможливо. Нехай сам зрозуміє свою поразку.
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"Мы разные. Но должны быть едины"

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Это оно про Украину и росию?
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А знаєте мені подобається дивитись як з порохоботів ллється зі роту гидота Да це не патріоти а чєрті "Ми різні. Але маємо бути єдиними": виступ президента Зеленського під час урочистостей із нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 1635
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Утирок, Гугл-переклдач поправ... "Лахту" видно...
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М-м-м-мда... Это Система, с которой не спрыгнуть. Продавцы бюстгальтеров- в шоке! У них просто пропадут все покупательницы, напрочь!
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Жаль, низ не показали... Там, видно, тоже "заголёнка"... Про мозги я, вообще говорить, не хочу...
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А кто должен был петь? Тарас Шевченко в папахе и кожухе?
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Нина Матвиенко, хор им. Веревки..
та пусть даже Тина...но не полуголая при исполнении Гимна - одного из главных национальных символов, наряду с гербом и флагом
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Вася, да тебя девушки не любят! Или ты на печи лежишь, старый пердун?
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не любят!
меня моя жена любит... на печи или нет - то мой секрет.. такая же как и я но правда молодая не годам и красивая (самая красивая и любимая!...)
но на официальном мероприятии.... а чего, кстати преЗЕдент не в шортах тогда???
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а це...изюминка... шобы не как всегда...
(я сам ох.удивился)))))
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Что там ещё варнякает, эта Зелёная шмаркля. Плюнуть бы ему в лицо.
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Так відірви сраку від дивана і піди плюнь... петро заплатить...
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Він вже проковтнув "Ми різні. Але маємо бути єдиними": виступ президента Зеленського під час урочистостей із нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 1029
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В монитор плюнь,а лучше разбей,полегшает.
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Може когось і зачаровує совєцька ковбаса по 2-20, але мені особисто ближче ось це: Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.

І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.

Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам - розкіш боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж жити в путах, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди,
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.

Велику правду - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні ти будь вірний до загину,
Нам Україна вище понад усе!

Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий - то приказ:
"Соборна Українська держава -
Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ".
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"Мы разные. Но должны быть едины":
Выступление "Йагупопа І", во время торжеств по случаю Дня Независимости
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Обычно слушая речь президента Украины в этот день чувствовала душевный подъем, гордость, благодарность, уважение и т.д., сегодня вообще непонятно что- гордости никакой, стыд какой-то, ещё и страх что оно запнется или забудет, что там по бумажке дальше
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Може голову таки помити, щоб не соромно було? "Ми різні. Але маємо бути єдиними": виступ президента Зеленського під час урочистостей із нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 5630
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Та не заткнувся ж! Просто ви з точки зору своїх здібностей його виступ оцінюєте! А ті. хто говорив. що президент не володіє державною мовою - трішки помилялись!
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Сильний текст. І без папірця. Не кожен так зміг би.
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"..на нашу землю увірвалася війна". Звідки увірвалась ? чому увірвалась? Яка війна ,може громадянська ? Сцикає назвати агесора-окупанта.

"Бо це буде день, коли настане мир." -тобто ,коли хтось із кимось підпише акт капітуляції ?
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Нормальное выступление. Мне нравится. Плюсую.
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зебилы - скоро сравним - как можно было так поделить граждан Украины
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народ и партия едины )))))))))
народ и слуги урода едины ))))))))
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Красивое бла-бла-бла от неукраинца.
Но лохи верят...
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Тепер ми всією Україною оплачуємо електроенергію підприємствам Коломойського! Не погоджуйтесь на "єдність" з лайном!
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Много, много много слов, и наконец - финал:
"Бо це буде день, коли настане мир."
Мир с Расией? На каких условиях будет этот мир?
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"Пеця" з усім українським народом. А от сцикун Вофка-шмаркля по фонтанах разом з шавками за шаурмою вже скаче 😁
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Ваш Пеця в ср ...Навіть на *ходу * не вийшов ..Сц..
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Неправильным, подчёркиваю неправильным "порохоботам",а такие есть на форуме и в данной теме также , вы скорее просто не воспитанные ехидные ляшкоботы, экс призедент Порошенко бы вам плюнул в рожу за то, что вы его подставляете и тянете за него лямку не в ту сторону, вам не угодит ни кто и не что, вы просто засранцы вредители и анархисты хотите разжечь ненависть у народа к друг другу, а потом с дивана дистанционно наблюдать Зеленский нормально выступил у меня нет к нему каких то особенных симпатий и я лично не делаю и не делал для себя из кого то кумира, смотрю объективно и с осторожностью и пока меня его действия устраивают, но не в полной разумеется мере, далее посмотрим ,как говорится цеплят по осени считают, я понимаю, что на следующей недели наступит осень но поговорка актуальна вообщем,так что начинайте адекватиться , а также утихомиртесь и поберегите нервы они вам пригодятся на следующих выборах,УДАЧИ ВСЕМ
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І шо? Згадав футбол в образі київського Динамо - то Павелка пожене геть? Ну, зрозуміло, з Азметовим в нього будуть контри, іскритиме...
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А КАЦАПЫ МОСКАЛИ КОНЕЧНО ПРОТИВ ЕДИНСТВА ГРАЖДАН УКРАИНЫ. ИМ ЭТО ЕДИНСТВО КАК НОЖ ПО ГОРЛУ. НЕЗРЯ ПЕТРУШКА ПАРАШОНКА ИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ СО ВСЕХ рфИЙСКИХ Е БЕ НЕ Й СОБИРАЛ. 😂
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Що воно дурнувате там набелькотіло ? Вибачте, але слухати ту маячню вофкі шмарклі не було жодного бажання
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Виступ Препизидента: До нашої країни прийшла війна. Нашу дитину забрали, а іншу закрили в кімнаті. Просте питання: Звідки прийшла війна і хто забрав наших дітей? У цих явищ є назва - російський агресор. Але Президент не зміг цього сказати. Це малоросійство. "Ми різні. Але маємо бути єдиними": виступ президента Зеленського під час урочистостей із нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 5338
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Зеленский Президент Украины .И обзывать Президента Украины может только кацапский дэбил
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Вот реально, Цензор захватили сепаратисты?
Нет?
Так почему этот комментарий не удалён?
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Хриплий і просто НІЯКИЙ головний оратор , текст НУ зовсім не патріотичний ,
виконання невпевнене та з запинками ! Якщо після перегляду минулого ПАРАДУ
в мене охоплювала ГОРДІСТЬ та РАДІСТЬ за нашу країну то цього разу ,
це було просто ШОУ !! шоумени вони ж не патріоти ....
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