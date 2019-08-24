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 Політика України, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:День Незалежності (260) марш (223) Олег Богачук (871)

 У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України. ФОТОрепортаж

Початок руху колони бульваром Шевченка в напрямку Бессарабського ринку і далі Хрещатиком - об 11:30.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Далі заплановано:

12:00 - рівняння колони біля Центрального універмагу;
12:20 - продовження руху колони в напрямку Майдану Незалежності;
12:40 - Майдан Незалежності - шикування колони, виконання Гімну України, урочиста
частина:
13.00 - Михайлівська площа - завершення урочистої частини, початок міжконфесійного
молебню за загиблими в бою воїнами України.


У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 01
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 02
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 03
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 04
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 05
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 06
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 07
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 08
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 09
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 10
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 11
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 12
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 13
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 14

Зазначимо, також у центрі Києва завершується підготовка до Ходи гідності з участю президента Зеленського. Вулицю Хрещатик перекрито для автомобілів і пішоходів, уздовж неї встановлено паркан, уздовж якого стоять правоохоронці.

Поліцейські з металошукачами чергують навколо Майдану Незалежності. Біля Європейської площі готуються до ходи військові й оркестр.

Дивіться також: У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144538
 
   
 Топ коментарі
 
СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛАВА УКРАИНЕ! С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ! СПАСИБО ГЕРОЯМ!
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Чекаю на справжню ходу гідності.
А не на виставу.
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Как был Зеленский клоуном, так и остался. На этом марше не место Зеклоунам в красных труселях и в обнимку с педиком Богданом.
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стрім

Проблема кварталу 95-камерність(відносна)..
не спеціалісти у парадах,маршах..

"масовка" була досить мізерна,тому виглядало на "обласний рівень"
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сегодня их зеленое время - хорошо понимаю тех кто с ними в зеленую коалицию не хочет идти....
за життя от тока - но тут удивилова ноль - не украинцы победили на выборах - кацапы....
и да запойте мне за мой флаг... - типа не мое дело
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а я не понял- шо у кого-то детей украли и люди гибнут их освобождая?
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ага...твоих детей пропаганда *****...но тебе ж по барабану.
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коментар відмічено як спам  
 
Цензор стал порохоботским сборищем.
Самые ******** и дебильные свидетели секты мародера все здесь.
Поздоровляю, Бутусов!
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Это где то с 15-16 года.. Смешно вспоминать, но в 14 году меня несколько раз банили, за то что я писал против бени. Тут всех в спам отправляли, кто против него что то писал. А потом, видимо, хозяин поменялся )
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Недоумок, вы так и не поняли, что Украина страна воинов, а не клоунов.
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Нічого не поробиш. Цензор - демократичний сайт. Мародер Порошенко зібрав всю мерзоту з Раші і з України і валить баблом. А бабла накраденого в нього вистачає...
Сем Кіслін: Порошенко вкрав і вивів в офшори 8(вісім) мільярдів доларів і має сидіти у одиночній камері з усіма зручностями
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Це Україна, яка буде за себе боротися.
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пішли колони... пішли...під партіотичні пісні...
(руки тримтять! ) отакі ємоції від народного геройського патріотичного параду Гідності, Честі, Незалежності...свято Душі української, раненої, чутливої, вільної, гідної... "Червона Калина" лунає над головами... дуже багато людей ....
Кияни... підтримуйте !!!
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Хода ветеранів - потужна сила. Бажано, щоб це була хода не за російського шпигуна Мародера.
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та тут вже ніхто його не згадує.. тут тільки Військові, побратими, матері і вдови загиблих і чесний люд з дітьми.. ані політіків, ні президентів...ні одного політичного гасла, або символіки якоїсь партіі - нащо вони тут... і ніхто не єдиним словом не зганьбив ні діючого ні папередника..
люди стають не коліна перед Героями, дарують їм квти...то нащо ім тут... президенти??
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От яка українофобська істота встігла вже забанити? Яж не чипав ані Петю, ані Зелю?!
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