 У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Далі заплановано:
12:00 - рівняння колони біля Центрального універмагу;
12:20 - продовження руху колони в напрямку Майдану Незалежності;
12:40 - Майдан Незалежності - шикування колони, виконання Гімну України, урочиста
частина:
13.00 - Михайлівська площа - завершення урочистої частини, початок міжконфесійного
молебню за загиблими в бою воїнами України.
Зазначимо, також у центрі Києва завершується підготовка до Ходи гідності з участю президента Зеленського. Вулицю Хрещатик перекрито для автомобілів і пішоходів, уздовж неї встановлено паркан, уздовж якого стоять правоохоронці.
Поліцейські з металошукачами чергують навколо Майдану Незалежності. Біля Європейської площі готуються до ходи військові й оркестр.
Проблема кварталу 95-камерність(відносна)..
не спеціалісти у парадах,маршах..
"масовка" була досить мізерна,тому виглядало на "обласний рівень"
за життя от тока - но тут удивилова ноль - не украинцы победили на выборах - кацапы....
и да запойте мне за мой флаг... - типа не мое дело
Самые ******** и дебильные свидетели секты мародера все здесь.
Поздоровляю, Бутусов!
Сем Кіслін: Порошенко вкрав і вивів в офшори 8(вісім) мільярдів доларів і має сидіти у одиночній камері з усіма зручностями
(руки тримтять! ) отакі ємоції від народного геройського патріотичного параду Гідності, Честі, Незалежності...свято Душі української, раненої, чутливої, вільної, гідної... "Червона Калина" лунає над головами... дуже багато людей ....
Кияни... підтримуйте !!!
люди стають не коліна перед Героями, дарують їм квти...то нащо ім тут... президенти??