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 Публічну безпеку в Україні з нагоди Дня Незалежності підтримують 13 тисяч правоохоронців, - Нацполіція

Публічну безпеку в Україні з нагоди Дня Незалежності гарантують 13 тисяч правоохоронців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції.

"24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів. Публічну безпеку і порядок підтримуватимуть 13 тисяч правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні 28-ї річниці Незалежності України відбулася відеоселекторна нарада з участю Олександра Фацевича, керівників головних управлінь Нацполіції в областях і патрульної поліції. Заступник голови Нацполіції визначив завдання особовому складу щодо належного виконання службових обов'язків.

Зокрема, Фацевич повідомив про переведення ситуаційних центрів на всій території держави у посилений режим роботи. Крім того, глава патрульної поліції звернув увагу на швидке реагування поліцейських у разі змін в оперативній обстановці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144537
 
 
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ну а на майдане клован сейчас награды вручает .. очень смешно это выглядит ..
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Настоящий клован набрал жалкие 8%, регулярно ходит на допросы и на День Независимости даже не находится в Украине.
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а там что игрушечный клован - повстанец стоит ? или то просто членограй ?
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Х**лу орден I степени за объединение украинской нации !
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Дивизия полного штатного состава военного времени. Из её состава- сколько в Киеве??? Не менее 50%, как мне кажется.
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