 Росія продовжить розробляти ракети середньої і меншої дальності, - Путін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Ми будемо, звісно, працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності", - сказав Путін.

Президент РФ додав, що Росія не розміщуватиме ракет доти, доки "в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

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1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

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Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.