 Росія продовжить розробляти ракети середньої і меншої дальності, - Путін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив президент РФ Володимир Путін.
"Ми будемо, звісно, працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності", - сказав Путін.
Президент РФ додав, що Росія не розміщуватиме ракет доти, доки "в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.
У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.
Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.
4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
над рашкою насміхаєшся ?
Надо разместит пару -тройку сотен в Восточной Европе, чтобы
пуйло жило под угрозой испарения в течении 15 минут
после проявления очередной агрессии. Разрядка русне
не пошла впрок, пусть познает эскалацию до надлома
своего военно-промышленного хребта.
В Центре управления полетом сообщили, что что космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", не смог состыковаться с МКС в запланированное время.
В сообщении говорится, что корабль завис на подходе к станции на расстоянии 100 метров. Сейчас "Союз" отведет от станции на безопасное расстояние. Специалисты должны определить возможность новой попытки стыковки.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за возможных неполадок в системе стыковке корабля "Курс". При причаливании произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "курс-НА", а когда переключили на второй, то и он не сработал.
тогда у нас будут типа "свои" ракеты , превосходящие ракеты москалей
Леман Русс
alex
24.08.2019 в 08:52
1
После Чернобыля? Смеешься? Или ты реально неичего не слышал про комбинат "Маяк", который сливал радиоактивные отходы в ближайшую речку, по которой ниже по течению стояла куча деревень?
Леман Русс
24.08.2019 в 09:24
0
Это который Челябинск-40 бывший и теперь Снежинск? А речка которая Теча? Водоемы № 10 и №11? Так там ерунда, всего то 500 мкр/час, 20-30 фонов)). Рыбы полно и гуси дики ну просто стадами)) Вот был там водоем №9, лог Карачай, там уже серьезнее. На берегу 5 рентгенн в час. А какая вода красивая, изумрудно-зеленая. Жаль ликвидировали еще в начале 90-х)))
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я попкорном закуповуюсь
розслабся та отримуй задоволення від видовища розвалу гамноімперії
Світ стає небезпечнішим, імовірність ядерної війни збільшується, загроза знищення людства, як такого, залишається. З іншого боку, почалася повномасштабна гонка озброєнь, перемогу в якій отримає сторона, яка має більший економічний ресурс. І це не Росія.