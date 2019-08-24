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Все про:Путін (10450) ракети (496)

 Росія продовжить розробляти ракети середньої і меншої дальності, - Путін

Російська Федерація займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності, але не буде їх розміщувати, поки цього не зроблять Сполучені Штати Америки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Ми будемо, звісно, працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності", - сказав Путін.

Президент РФ додав, що Росія не розміщуватиме ракет доти, доки "в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва".

Дивіться також: "Такий вигляд має смерть", - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - "Радіо Свобода". ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

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1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

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Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144535
 
   
 Топ коментарі
 
чудова новина в святковий ранок))

В Центре управления полетом сообщили, что что космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", не смог состыковаться с МКС в запланированное время.
В сообщении говорится, что корабль завис на подходе к станции на расстоянии 100 метров. Сейчас "Союз" отведет от станции на безопасное расстояние. Специалисты должны определить возможность новой попытки стыковки.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за возможных неполадок в системе стыковке корабля "Курс". При причаливании произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "курс-НА", а когда переключили на второй, то и он не сработал.
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"корапь не слушается" это единственная фраза которая звучала в эфире во время полета и посадки терешковой. После нее Королев изрек свое великое.... "чтобы этой тупой пизды я больше не видел на космодроме".
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Кому що, а курці просо, цим лиш би вбивати, тому і не шкода знищених фуйлом кацапів.
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Опять врёт Пуйло. Уже разместило и угрожает ими Европе.

Надо разместит пару -тройку сотен в Восточной Европе, чтобы
пуйло жило под угрозой испарения в течении 15 минут
после проявления очередной агрессии. Разрядка русне
не пошла впрок, пусть познает эскалацию до надлома
своего военно-промышленного хребта.
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Ракетьі средней дальности не предназначеньі для массированной ядерной атаки , их задача точечно накрьіть пусковьіе шахтьі МБР и центрьі управления противника (обезоруживающий удар).
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Китайози встигли розвернути 4 тисячі ракет середньої дальності і відмовляються вести навіть розмови про заморожування дальшого розміщення. А наші вже майже легендарні Грім-2 так замасковані, що незрозуміло коли полетять у випробуваннях.
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после такого уже не только ненокса и воронеж задумались, но и вся остальная часть улуса мокша начала рыть новые норы на болотах в надежде спрятаться там от новых удмуртских вундервафлей.
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Что за болота, что за мокша, что за вундервафля, ты что за чмо? Откуда???
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чудова новина в святковий ранок))

В Центре управления полетом сообщили, что что космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", не смог состыковаться с МКС в запланированное время.
В сообщении говорится, что корабль завис на подходе к станции на расстоянии 100 метров. Сейчас "Союз" отведет от станции на безопасное расстояние. Специалисты должны определить возможность новой попытки стыковки.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за возможных неполадок в системе стыковке корабля "Курс". При причаливании произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "курс-НА", а когда переключили на второй, то и он не сработал.
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"корапь не слушается" это единственная фраза которая звучала в эфире во время полета и посадки терешковой. После нее Королев изрек свое великое.... "чтобы этой тупой ***** я больше не видел на космодроме".
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)) значит интернет мэм ТП принадлежит королёву. нормально.
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всё прозаичнее- просто комплект сближения поменял имя на "курс-НАХ"
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это реальный исторический факт. К стати корабль и запускался и весь полет производился автоматически. Внутри все органы управления были чисто декоративными. И терешковой об этом много раз говорили. Но она как обезьяна в полете все порывалась управлять кораблем.
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Якісь невідомі патріоти причепили український прапор прямо на борт, фсбешники вже шукають, "Хведор" 1-й під підозрою, але допитати його поки що неможливо, розглядають варіант втопити його за це
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ну нормально. это август! было шото притихло, но тут фёдор присоединился к протестам и призвал к восстанию руцких машин )))
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Фьодор це перший у світі робот, який танцює лєзгінку)))) Оце нанотєхнології!)))))))))
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...фёдор нажрался , решили не рисковать мкс Росія продовжить розробляти ракети середньої і меншої дальності, - Путін - Цензор.НЕТ 5074 Росія продовжить розробляти ракети середньої і меншої дальності, - Путін - Цензор.НЕТ 3520
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Украина должна предложить свои ракеты под системы наведения / слежения США
тогда у нас будут типа "свои" ракеты , превосходящие ракеты москалей
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*****, ну ты даешь. Мультики разве что стоит вам придумывать.
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По последним данным эта бабка - ПЗД МРЖ.
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Украина не только разработает свои ракетьі , но и разместит их. В неядерном исполнении , что мало успокоит Рашу, да и куй с ней !
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Давай куйло клепай и побольше, голодные срузлиги тебя вынесут сами) а вот Штатам твое болото нафиг не упало)
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Надо срочно принимать паРашкостан в G7, пока )(уйло не успел разбомбить их своими ракетами.
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Кстати, российский робот Федор отказался состыковываться с МКС. Какие-то сомнения у него возникли, мож депрессия?
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фьодор просто решил попросить политическое убежище у космитов из альфа ретикула. на мордовию возвращаться ему очень не хочется.
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Дураки изрекают глупости, умные их еще публикуют.
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Все рашистские разработки сделаны через жопу. Молчу про ракеты, а вы помните, как путлер показательно садился в "отечественный" уазик и оторвал ручку двери? Одни разговоры о величии. В топку! Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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"Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки, по закоулочкам!...". Россия строила свои ракеты, (которых нет), десятилетиями, а американцы через две недели уже начали испытания подобных ракет... Учитывая мощь ВПК США, через полгода-год, эти ракеты будут приняты на вооружение... А, если учесть, что у них уже отработана схема использования "контейнеровозов", для "модульного" размещения подобных комплексов, то не исключено, что американцам и "размещать" ничего не надо будет - достаточно разместить контейнеры на палубе танкера или "контейнеровоза, и завести их в Персидский залив, Балтийское, Норвежское, Средиземное и Северное моря... и пусть себе плавают, в нейтральных водах... Могут, параллельно, и грузы перевозить... Например, топливо и продовольствие, для эскадр...
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Ликбез : американцьі провели испьітания модернизированной КР"Томагавк", принятой на вооружение в 70-х годах прошлого века во время правления президента Джимми Картера , ответ на что обещал дать еще Л.И.Брежнев. Модернизация заключается в адаптации корабельного варианта ракетьі к наземной ПУ. Российская "новая" ракета представляет из себя КР"Калибр", также адаптированньій к наземному базированию.
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Розкажіть це Макрону,бо ці ракети саме проти франції,до США вони не долетять.
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Макрону и Меркель нужно было думать намного раньше. Сейчас их мнение никого не интересует.
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Когда состыкуется, то в Украине будет траур.
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а может этим полегчает ....


Леман Русс
alex
24.08.2019 в 08:52

1

После Чернобыля? Смеешься? Или ты реально неичего не слышал про комбинат "Маяк", который сливал радиоактивные отходы в ближайшую речку, по которой ниже по течению стояла куча деревень?

Леман Русс
24.08.2019 в 09:24

0

Это который Челябинск-40 бывший и теперь Снежинск? А речка которая Теча? Водоемы № 10 и №11? Так там ерунда, всего то 500 мкр/час, 20-30 фонов)). Рыбы полно и гуси дики ну просто стадами)) Вот был там водоем №9, лог Карачай, там уже серьезнее. На берегу 5 рентгенн в час. А какая вода красивая, изумрудно-зеленая. Жаль ликвидировали еще в начале 90-х)))

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а коли він зістикується, стикун ти наш?
я попкорном закуповуюсь
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Думаю быстрее, чем украинская ракета. состыкуется с МКС. Есть дорога и есть обочина. Чувствуй разницу
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Ну да, лучше на обочине тихонько ракеты запускать, чем их взрывать, делать дырявые модули или непристыковывающиеся летательные аппараты!)))))
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Нужна помощь Украины, ну ни как
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Какой смешной коцап.А ну брысь в спам😂🌷
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Соответствующие средства" Союзмультфильму" уже выделены
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Когда уже Украина начнет радоваться своим успехам?
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а где тут.. про успехи рахи.. Это лишь говорит о том. что взрывы "буревестников" наподобии Севередонецка.. будут продолжаться
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vera Rom Успех Рахи уже в том, что она больше 1000 лет стоит. Приходил Мамай, Батый, Ливонцы, Джедмитриии всякие. Наполеон, Карл ХII, Гитлер приходил... Стоит Раша. А успехи, столь ли они нужны?
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нє бздо, окупант
розслабся та отримуй задоволення від видовища розвалу гамноімперії
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Та и роскажи, як я сам себе окупiровав, скотиняка така.
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Гундос, на прошлой неделе кредитный рейтинг РФ повысили, до инвестиционного, изучи тему. ЗВР разваливающейся, вырос на 12 млрд$ Ты кушай, не ляпайся. Застучать не забудь
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Как я и отмечал несколько дней назад ,нельзя продавать Мотор -Сичь китайцам.Болтон срочно едет в Украину разбираться с этим вопросом.Заря -машпроект тоже желательно подмыться,за сотрудничество с Ираном через подставных.Зе надо держать нос по ветру и давать по рукам предателям
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пипец в спешите - даже собственные глаги проявляются...
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Так а по сути-то все правильно сказала. Тема ж про продажу Мотор-Сичи не просто так возникла. Полагаю, что новая команда в курсе происходящего. Так почему они будут сами себе по рукам давать?
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Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на китайский экспорт в США.Рекомендовал бизнесу немедленно убраться из Китая.Индия,Вьетнам,Таиланд,Индонезия -прекрасная замена Китаю.Зе на заметку.Кукурузу куда угодно ,только не в Китай.
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Архангельск захезали , Воронежу приготовиться?
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а до етого он кацапляндия теплое молоко из соски сосало...
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Деньги потратят и ещё больше украдут.Результат известен заранее.Рональд Рейган сейчас смеялся бы.
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Путяра, сдохни падаль! Хочу отметить.
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Бажаю,щоб Московія згоріла разом з Москвою і москалями.
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"Россия продолжит разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности, - Путин"

Світ стає небезпечнішим, імовірність ядерної війни збільшується, загроза знищення людства, як такого, залишається. З іншого боку, почалася повномасштабна гонка озброєнь, перемогу в якій отримає сторона, яка має більший економічний ресурс. І це не Росія.
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Ну все, хана рыбам Белого моря и рашистским ядерщикам. Надеюсь последние скоро кончатся и оставят в покое рыб и весь мир!!!
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