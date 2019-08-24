 Google випустив дудл до Дня Незалежності України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Google присвятив дудл автору "Чорної ради", письменникові Пантелеймону Кулішу. ФОТО
Військовий парад до Дня Незалежності України в центрі Києва. ПОВНЕ ВІДЕО
Кабмін затвердив план заходів із відзначення Дня Незалежності України
Сьогодні в Україні відзначається День Незалежності
Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль
+21
Працює лише з українських ІР... але все рівно приємно.
+14
Саме так, приємно.
Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!
Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!
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Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!
Відпочинку та розваг !
мокшанська свиня з восьмої години біситься