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 Суспільство
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Все про:Google (28) День Незалежності (260)

 Google випустив дудл до Дня Незалежності України

До Дня Незалежності України Google випустив дудл із зображенням синьо-жовтого прапора України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Google випустив дудл до Дня Незалежності України 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144533
 
   
 Топ коментарі
 
Працює лише з українських ІР... але все рівно приємно.
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Саме так, приємно.
Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!

Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины - Цензор.НЕТ 5545
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Працює лише з українських ІР... але все рівно приємно.
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Да, проверил, на британском не видно. Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины - Цензор.НЕТ 8412
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Да понятно. Не будет же у нас болтаться,к примеру флаг Франции на день взятия Бастилии.
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Ну Гугл может как то обозначить взятие Бастилии, и было бы всем интересно.
Кстати контент с коментов Цензора в поиске буквально 10-15 мин.
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Никогда такого не было и вот, опять ж**а
Google випустив дудл до Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 7493

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Это не смешно, русские рахиты могут угробить всю МКС
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Саме так, приємно.
Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!


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а от мені цікаво . ще для яких країн Гугл так робить ? . і да. з Днем Незалежності Українці !
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Интересно, а как там у кацапов - пуйло в профиль или в анфас?
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У меня тут, в Гане, я вижу развевающийся Государственный флаг. И всё. А что видно в Украине???
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Ну, да! Кстати, с Праздником! Я уже ранее писал, что тут эти цвета- в Законе! Все буксиры портовые, а также портовый транспорт- сине-желтые.
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Дякую, навзаєм, шуруєм зараз в місто, парк + піцца, дитина має знати свято змалечку.
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Чудненько! Удачи и радости! А у меня тут сегодня... воообщем- даже не выпить.
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Гарного вам свята !
Відпочинку та розваг !
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"салют" вже тут.
мокшанська свиня з восьмої години біситься
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Біситься воно якось не так , а от скаженіє певно буде влучніше .
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хоть где-то повоюешь
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Спробуй дитину виростити, дерево посадити, хату побудувати, а то тільки вбивати когось, москаль недобитий.
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Та он даже бездомного кота ни разу не покормил, падлюка, а ты ему такие(!) деяния предлагаешь!
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ну и что, что не покормил? зато обокрал (сожрал весь корм в банках)
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Заглохни хоч сьогодні, тварюко мошкальське.
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Приятно!!! Всех с праздником. Хвост пистолетом и держать курс только на собственное национальное достоинство.
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