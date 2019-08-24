 Саміт G7 сьогодні стартує у французькому Біарріці

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, зустріч високого рівня відбудеться 24-26 серпня.

Франція, яка цього року головує в G7, головним пріоритетом саміту визначила боротьбу з нерівністю.

"Новий формат саміту у Біарріці, який включає партнерські країни, зокрема африканські, а також ключових представників громадянського суспільства, надасть спільні відповіді, як боротися із усіма формами нерівності", - заявили у французькому головуванні.

Для досягнення цієї мети Франція визначила п'ять пріоритетів: боротьба з нерівністю можливостей, просування гендерної рівності, забезпечення доступу до освіти та високоякісної медицини; зменшення нерівності у захисті планети через фінансування заходів із запобігання змінам клімату, що ґрунтується на збереженні біорозмаїття та океанів; вжиття заходів заради миру, протидії безпековим загрозам, тероризму, що послаблюють основоположні засади суспільств; використання можливостей, які створені цифровими технологіями та штучним інтелектом, з метою просування етичних та орієнтованих на людину питань; відновлення рівноправного партнерства з Африкою.

З метою обговорення та вирішення проблем нерівності на саміт у Біарріці запрошено лідерів восьми країн-партнерів: Австралії, Чилі, Індії, Південної Африки, Буркіна-Фасо, Сенегалу, Руанди та ПАР.

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Згідно з програмою саміту, увечері в суботу президент Франції Емманюель Макрон зустрічатиме та вітатиме глав держав та урядів "Групи семи". Далі лідери зберуться на неформальну вечерю.

У неділю зустріч високого рівня розпочнеться з робочої сесії, присвяченій питанням безпеки та оборони, а також глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі.

Лідери особливу увагу приділять Україні, ситуаціям в Ірані, Сирії, Лівії та на Близькому Сході.

Далі у форматі робочого обіду глави держав та урядів G7 спільно із запрошеними партнерами обговорять головну проблематику саміту - боротьбу з нерівністю, включно з пропозиціями щодо подолання гендерної нерівності.

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Наступна робоча сесія другого дня саміту буде присвячена партнерству з Африкою.

У неділю ввечері лідери зберуться на вечерю в розширеному форматі - разом із дружинами.

У понеділок, у заключний день саміту, глави держав і урядів обговорять проблеми клімату, захисту біологічного розмаїття і океанів, а також проведуть робочу сесію з питання цифрової трансформації.

"Група семи" (G7) є неформальним об'єднанням Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також Європейського Союзу. Ці найбільш економічно розвинені світові держави становлять 50% глобальної економіки, поділяють спільні цінності свободи і демократії, мають колективне прагнення вирішувати найголовніші проблеми планети.