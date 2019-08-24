 Сьогодні в Україні відзначається День Незалежності

День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України - політико-правового документа, який став свідченням нового статусу української держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
До своєї незалежності Україна йшла довго. Процес формування української держави має тисячолітню історію. Її початком є виникнення Антського царства, державного об'єднання полян Русі, згодом - Руської держави з центром у Києві. З розпадом Київської держави традиції державності перейшли до Галицько-Волинського князівства. Далі було Литовсько-Руське велике князівство, в складі якого Київська та Волинська землі користувалися значною автономією.
У XVII столітті на території сучасної України починає формуватися Козацька держава. Понад сто років козаки боролися за незалежність України, однак досягти її їм не вдалося. У XVIII столітті український народ втратив свою державність і наступні 200 років перебував у межах двох імперій - Російської та Австрійської.
У XIX - на початку XX століття зароджується і розвивається український національний рух, який призвів до Української революції 1917-1921 років та відродження української державності. Формується Центральна Рада, яка своїм ІІІ Універсалом проголошує про створення Української Народної Республіки, а IV Універсалом оголошує незалежність УНР. У 1919 році Акт Злуки засвідчив соборність українських земель. Однак УНР як держава проіснувала недовго. Український народ втратив шанс мати власну державу до кінця ХХ століття.
Після серпневого путчу в Москві, виходячи з тієї небезпеки, яка нависла над Україною, та продовжуючи тисячолітню традицію державотворення, 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради республіки проголосила незалежність України та створення самостійної держави - України.
Це означало, що українська держава має свою неподільну й недоторканну територію, на якій діють винятково Конституція і закони України. Вона сама здійснює захист і охорону своєї державності, гарантує всім своїм громадянам права і свободи, сама розпоряджається своїми природними багатствами, самостійно веде свою економіку, має свою валютно-фінансову систему і грошову одиницю, сама проводить міжнародну політику і встановлює рівноправні відносини з сусідами, сама розвиває науку, освіту, культуру.
Наприкінці 1991 року Україна з усіх формальних точок зору перетворилася на незалежну державу, яку в цьому статусі в досить короткий термін визнала світова спільнота. Цілковиту державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловилися 90,32% громадян. Схваливши на всеукраїнському референдумі Акт проголошення незалежності України, народ почав новий етап розвитку історії нашої держави.
Зі святом!
ДАЙ РОЗУМУ УКРАЇНЦЯМ, ОСОБЛИВО ТАК ЗВАНІЙ ,,ЄЛІТІ" ЗБЕРЕГТИ УКРАЇНУ І ПОВАЖАТИ УКРАЇНЦІВ.
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24.08.2019, 09:00 • 196 • 0
ДРУЗІ, ВІТАЮ ВСІХ СПРАВЖНІХ УКРАІНЦІВ З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ !!!
Неважливо якої Ви національності, віросповідання та скільки Вам років!
Якщо Ваше серце любить Україну, бажає їй добра та процвітання, якщо у Вашому житті є бажання зробити Україну кращою - Ви справжній українець чи україночка!!!
Про це пише на своїй сторінці у Facebook головний редактор UAinfo.org Сергій Палєха.
Нехай береже нас всіх Господь від зла та дарує сили та наснаги на кожен день!
Бажаю всім нам миру та закінчення війни на сході !!!
Але не просто закінчення, а найголовніше - повернення Криму та тимчасово окупованих загарбниками територій !!!
Нехай так і буде!!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Дожились...
А в патриотизм порошенко и его подельников, вместе с порохоботами, я НЕ ВЕРЮ!!!
Ну никак не вяжется мародерство с патриотизмом.