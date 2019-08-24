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 Політика України, Події
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Все про:обстріл (5443) Донбас (12828) операція Об'єднаних сил (1506)

 Найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі, жоден український військовослужбовець не постраждав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"23 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню... За минулу добу втрат із нашого боку унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили два обстріли неподалік Водяного зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл поблизу Зайцевого з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню", - додали в штабі.

Зокрема, бойовики обстрілювали українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї: поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета, неподалік Павлополя - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Дивіться також: Схованку із "втраченою в боях" зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144524
 
 
 Топ коментарі
 
Добре хоч без втрат, якщо не обманули..
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Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе. Целью их визита может быть слив региона назад Украине. Об этом, ссылаясь на инсайдерские источники, на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Пишет обозреватель По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице «Дружба». В связи с секретностью, которую создали россияне, пока цель их визита неизвестна. Однако в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении. Кроме того, в Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений, ввели запретную зону и ограничительные меры. «Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбассе или... Посмотрим», - написал Штефан.
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Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе. Целью их визита может быть слив региона назад Украине. Об этом, ссылаясь на инсайдерские источники, на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Пишет обозреватель По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице «Дружба». В связи с секретностью, которую создали россияне, пока цель их визита неизвестна. Однако в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении. Кроме того, в Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений, ввели запретную зону и ограничительные меры. «Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбассе или... Посмотрим», - написал Штефан.
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Скорее всего - выдумка. Не похоже на почерк Суркова, имхо.
Но в качестве праздничной новости для поднятия духа порохоботов и не - сойдет.
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Да не будет никакого слива назад в Украину ,во первых - как вы себе представляете чтобы они добровольно вернулись в Украину? Там десятки тысяч людей которым , если они вернутся в Украину , грозят серьезные сроки . Во вторых - что будете делать со сделками купли продаж квартир итд в днр ? Как будете решать кого днр просто так посадили , а кто реально преступники ? Короче, кроме как военным путем они никогда вернутся , ну или зебилы им предоставят амнистию
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наша сторона подарує амністію і легалізацію.
це єдина умова на яку можуть погодититсь окупанти.
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А за-для чого ординці роздають паспорти в першу чергу саме для жопочленців, причому примусово?
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И как вы себе представляете чтобы местные которые воюют в армиях лднр вошли в состав армии Украины? Найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9517
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Як вони можуть там воювати? Це ж не гражданская вайна.
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А я что говорю что гражданская? К сожалению предатели которые воюют за оккупантов тоже есть
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Добре хоч без втрат, якщо не обманули..
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вяличие выперло, лахта! Ник сменил после бана и снова в бой с методичкой по мышкой?

Что это вы тут с утра пасётесь, проксоты пригожинские?
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я думаю сепари сьогодні будуть особливо лютувати
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а.ще не так давно на "День Незалежності" нафта падала в ціні
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Паникеры начинай- нельзя верить штабу ООС .
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МАЙДАНбандерівка

Зі святом тебе,Україна...

Згинуть наші вороженьки Як роса на сонці...

Найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4460
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сомневаюсь . ночью на харьков прилетел вертолет с бойцами . шел в три ночи
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