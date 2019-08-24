 Найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.
"23 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню... За минулу добу втрат із нашого боку унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили два обстріли неподалік Водяного зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл поблизу Зайцевого з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню", - додали в штабі.
Зокрема, бойовики обстрілювали українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї: поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета, неподалік Павлополя - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Но в качестве праздничной новости для поднятия духа порохоботов и не - сойдет.
це єдина умова на яку можуть погодититсь окупанти.
Что это вы тут с утра пасётесь, проксоты пригожинские?
МАЙДАНбандерівка
Зі святом тебе,Україна...
Згинуть наші вороженьки Як роса на сонці...