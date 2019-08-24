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Все про:радіація (58) ракети (496) Росія (19451)

 "Такий вигляд має смерть", - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - "Радіо Свобода". ФОТО

Одна з двох плавучих платформ, які використовувалися під час ракетних випробувань на полігоні Ненокса в Архангельській області, зруйнована вибухом.

Як передає Цензор.НЕТ, у розпорядження  "Радіо Свобода" потрапили знімки з місця події.

Одне фото зробив місцевий житель і опублікував його в закритому пабліку "Ненокса в серці моєму".

"Такий вигляд має смерть", - написав він.

Автор фото просив не репостити знімок, проте він поширився мережею як скріншоти, зазначає "Радіо Свобода".

На неофіційній зустрічі з жителями Ненокса командир військової частини Володимир Босий підтвердив, що вибух стався під цим понтоном, співробітники державної корпорації "Росатом", які перебували на ньому, загинули.

Водночас, за словами Босого, платформа, ймовірно, зазнала радіаційного забруднення; він попросив людей не наближатися до предметів, які море викидає на берег. У невеликому віддаленні від місця вибуху і в населених пунктах радіаційний фон у нормі, стверджують у ВМФ РФ.

Інформацію з соцмереж підтверджують супутникові знімки, зроблені компанією Maxar, повідомляє "Радіо Свобода" у твітері. На них також видно понтони біля узбережжя.

Такий вигляд має смерть, - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - Радіо Свобода 01

Такий вигляд має смерть, - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - Радіо Свобода 02
Такий вигляд має смерть, - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - Радіо Свобода 03

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки, під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

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19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону НП було відправлено незалежних експертів, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144522
 
   
 Топ коментарі
 
2 лоханки а - 5 коцабов есть. Мелочь, а приятно "Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 6025
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Не скигліть, москалі.
Ви ще не бачили смаленого вовка.
А від нього ви нікуди не дінетесь.
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Фінляндія зафіксувала підвищений рівень радіації після цього вибуху. В Білому морі заборонений вилов риби. Постраждалих з опроміненням коли везли літаком в мАскву, вони померли по дорозі.
Ці падлюки кацапські, просто так не счезнуть в екологічній катастрофі, вони і нас за собою потягнуть. Зробили маленький Чорнобиль-2, та сидять шифруються, скотиняки.
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Североевразийский Сатанат Европе не попутчик.
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Высказываю свое видение. Как европеец.
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У них больше погремушек и денег, у нас - аргументов и воли.

И воспрявшая Украина - нам в помощь.
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Якщо підсумувати вирази Ляпаса, то можна зрозуміти що радіація на московії та загибель московських вчених це добре, тут можна з ним погодитись.
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На китайский Владивосток - не разевай роток ! "Такий вигляд має смерть", - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 8068
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Теперь рыба резко подорожает...А вместо норвежской повезут кацапскую радиоактивную...
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она там от гептила скорей передохнет,чем успеет накопить, и пойматься.. "Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 3937
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Дійсно, жлоби і бидлобариги знайдуть засіб нагодувати цією рибою співгромадян як за поребриком так і в Україні. Це є бидляча натура яка не має кордонів. .
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Насколько я понимаю, кое-кто пытается "мультики" претворить в жизнь... почаще бы так.
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Пуйло сказало - надо,
Служивые ответили - есть,
а Бог покзал f*ck u.
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Та чого вже там... Такий вигляд має вся Росія, крім тієї, що в телевізорі в них показують. На фото нічого нового не показали.
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Неймовірне зростання української економіки на 4,6%. "Просто перестали красти", аномалія чи норма? https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/21/650817/
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Неймовірне зростання української економіки на 4,6%.
Просто перестали красти
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Просто врожай хороший, шо аж вивезти не має чим. Ціна того що виросло зразу ж оцінюють і приплюсовують до ВВП .
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Вполне вероятный тренд при президентстве Зеленского.
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То мені вже повертатись з Польщі ? Будуть по людськи платити ? Бо поляки платять тільки 1000$ , і піднімати зарплату не собираються , блін .
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Че то не впечатляет. Где они там смерть узрели?
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"Так выглядит смерть"
Нет, так выглядит ваше величие и его цена, лапти...
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Все плохо я так понял, кацабы засрали море радиацией ((( и мора касабов не будет, ибо в основном все осталось в воде(((
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будет. вода не воздух, а рыба и продукты переработки тюленины не последний, а по сути основной источник тамошней писчи)).
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ну так это ж какое-то село в епенях... вот мацквабад бы то даааа)
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не надо отчаиваться. по тому, шо в дубне станцию мониторинга отцепили, мацкву тоже прихватило. не так, как хотелось бы, но для начала потянет. надо подождать )
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по поморскому берегу чёрного моря уже гуляет писец. скоро и по терскому )). щястя привалило и всем живущим по пути следования ветров, гнавших послевзрывное облако. "дары лесов" - немалый источник писчи на рассеи. по логике, в рамках заботы о крепостных, сбор грибов в отдельных районах этой "облачной тропы", минимум, должны признать "нецелесообразным, из за внезапной эпидемии африканской грибной чумы" )). но было бы наивным полагать, что их сбор, как и ягод будет запрещён. хотя теперь всё будет легче собирать в сумерках и ночью. нямки будут светиться, а днём дозиметр будет указывать на места их произрастания )). сборщики днём, по осени будут теперь похожи на чёрных копателей. только эти будут гонять по лесам не с металлодетекторами, а с дозиметрами укреплёнными на грибной палке )). крепостные гоняющие по лесах с ножом и такой палкой, включенной по звуку "до полика", могут теперь не опасаться встречи с "хозяином тайги". тот будет знать о их приближении всегда заранее )) (предпринимателям на заметку - тот кто первый наладит выпуск таких грибноискательских дивайсов, может первым умереть от инфаркта, инсульта,...., возможны варианты) )).
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"Корабль «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот «Федор», не смог пристыковаться к МКС. В настоящее время он отходит в сторону от станции.
Как сообщает РИА Новости, «Союз» подошел к МКС ближе чем 100 метров, после чего завис, а затем начал отдаляться.
«Союз 2.1а» с андроидом на борту стартовал с Байконура 22 августа. Во время старта в космос робот сказал: «Поехали!», а до того поздравил россиян с Днем флага."
Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/scitech/42705424/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Роботь ***** бухнул баяры и паслал усех ********** к е беням и атключилсся. "Такий вигляд має смерть", - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 6785 "Такий вигляд має смерть", - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 6785 "Такий вигляд має смерть", - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 6785
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Таке гарне місце - треба пуйлу ткди перенести щорічний форум валдай. для закалювання молодого покоління пуйлолюбів.
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Вони не лише себе вбивають, а й нищать все довкола
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Русня загиджує нашу планету Земля,як гельміни здоровий організм ким суттєво вони і являються.
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"Так выглядит смерть" - це фото Пуйла на фоні Кремля.
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Никакого ракетного ядерного атмосферного двигателя у ************ нет и уже не будет. Есть просто изотопный двигатель.
Как это работает:
это беспилотное подводное транспортировочное средство в виде торпеды с большим радиусом действия, измеряемым тысячами километров, которая перевозит ракету с атомной боеголовкой. Ракета под водой доставляется в заданную точку Мирового океана, отделяется от носителя - и производится подводный пуск.
Чтобы обеспечить такой радиус действия, торпеда оборудована изотопным двигателем Стирлинга, преобразующим в данном устройстве тепло в механическую энергию - энергию вращения гребного вала винта (см. Википедию - Двигатель Стирлинга). С целью повышения эффективности такой двигатель работает при высоком давлении.
Вероятно, взорвался именно изотопный двигатель торпедо-ракеты, что могло привести к взрыву топлива ракеты.
В пользу моей теории говорят:
1)Место испытаний. Оно на воде. Если бы это был атмосферный ядерный двигатель, испытания были бы на суше, в шахте какой-нибудь.
2.Быстрое падение уровня радиоактивного загрязнения, потому что использовался специфический изотоп с коротким периодом полураспада. Взрыв ядерного реактора выбросил бы также и длительноживущие нуклиды.
3.Масштаб загрязнения, который при взрыве реактора был бы куда серьёзнее.
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Мой вывод: то, что бабахнуло - оно не летает само по себе. Оно автономно плавает под водой. Небыстро. В лучшем случае - со скоростью подводной лодки. И пытается доставить ракету близко к побережью США или Великобритании например. И там произвести пуск ракеты с ядерной боеголовкой.
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