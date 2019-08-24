 "Такий вигляд має смерть", - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - "Радіо Свобода". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, у розпорядження "Радіо Свобода" потрапили знімки з місця події.
Одне фото зробив місцевий житель і опублікував його в закритому пабліку "Ненокса в серці моєму".
"Такий вигляд має смерть", - написав він.
Автор фото просив не репостити знімок, проте він поширився мережею як скріншоти, зазначає "Радіо Свобода".
На неофіційній зустрічі з жителями Ненокса командир військової частини Володимир Босий підтвердив, що вибух стався під цим понтоном, співробітники державної корпорації "Росатом", які перебували на ньому, загинули.
Водночас, за словами Босого, платформа, ймовірно, зазнала радіаційного забруднення; він попросив людей не наближатися до предметів, які море викидає на берег. У невеликому віддаленні від місця вибуху і в населених пунктах радіаційний фон у нормі, стверджують у ВМФ РФ.
Інформацію з соцмереж підтверджують супутникові знімки, зроблені компанією Maxar, повідомляє "Радіо Свобода" у твітері. На них також видно понтони біля узбережжя.
Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки, під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".
19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.
Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону НП було відправлено незалежних експертів, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.
и почаще
Но вы там явно не в большинстве.
И воспрявшая Украина - нам в помощь.
Служивые ответили - есть,
а Бог покзал f*ck u.
Просто перестали красти
Нет, так выглядит ваше величие и его цена, лапти...
Как сообщает РИА Новости, «Союз» подошел к МКС ближе чем 100 метров, после чего завис, а затем начал отдаляться.
«Союз 2.1а» с андроидом на борту стартовал с Байконура 22 августа. Во время старта в космос робот сказал: «Поехали!», а до того поздравил россиян с Днем флага."
Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/scitech/42705424/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Как это работает:
это беспилотное подводное транспортировочное средство в виде торпеды с большим радиусом действия, измеряемым тысячами километров, которая перевозит ракету с атомной боеголовкой. Ракета под водой доставляется в заданную точку Мирового океана, отделяется от носителя - и производится подводный пуск.
Чтобы обеспечить такой радиус действия, торпеда оборудована изотопным двигателем Стирлинга, преобразующим в данном устройстве тепло в механическую энергию - энергию вращения гребного вала винта (см. Википедию - Двигатель Стирлинга). С целью повышения эффективности такой двигатель работает при высоком давлении.
Вероятно, взорвался именно изотопный двигатель торпедо-ракеты, что могло привести к взрыву топлива ракеты.
В пользу моей теории говорят:
1)Место испытаний. Оно на воде. Если бы это был атмосферный ядерный двигатель, испытания были бы на суше, в шахте какой-нибудь.
2.Быстрое падение уровня радиоактивного загрязнения, потому что использовался специфический изотоп с коротким периодом полураспада. Взрыв ядерного реактора выбросил бы также и длительноживущие нуклиды.
3.Масштаб загрязнения, который при взрыве реактора был бы куда серьёзнее.
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Мой вывод: то, что бабахнуло - оно не летает само по себе. Оно автономно плавает под водой. Небыстро. В лучшем случае - со скоростью подводной лодки. И пытается доставить ракету близко к побережью США или Великобритании например. И там произвести пуск ракеты с ядерной боеголовкой.