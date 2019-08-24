 "Такий вигляд має смерть", - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - "Радіо Свобода". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, у розпорядження "Радіо Свобода" потрапили знімки з місця події.

Одне фото зробив місцевий житель і опублікував його в закритому пабліку "Ненокса в серці моєму".

"Такий вигляд має смерть", - написав він.

Автор фото просив не репостити знімок, проте він поширився мережею як скріншоти, зазначає "Радіо Свобода".

На неофіційній зустрічі з жителями Ненокса командир військової частини Володимир Босий підтвердив, що вибух стався під цим понтоном, співробітники державної корпорації "Росатом", які перебували на ньому, загинули.

Водночас, за словами Босого, платформа, ймовірно, зазнала радіаційного забруднення; він попросив людей не наближатися до предметів, які море викидає на берег. У невеликому віддаленні від місця вибуху і в населених пунктах радіаційний фон у нормі, стверджують у ВМФ РФ.

Інформацію з соцмереж підтверджують супутникові знімки, зроблені компанією Maxar, повідомляє "Радіо Свобода" у твітері. На них також видно понтони біля узбережжя.





Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки, під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

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19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону НП було відправлено незалежних експертів, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.