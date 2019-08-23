 Понад 5 тисяч росіян не пустили в Україну від початку року

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.

Про це розповів глава пресслужби ДПСУ Андрій Демченко.

Він додав, що з початку року в країну в'їхали 944 тисячі громадян РФ.

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За його словами, причиною відмови в більшості випадків стали порушення правил в'їзду в Крим і на Донбас, а також "перевищення терміну перебування в Україні під час останнього візиту".