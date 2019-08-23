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Все про:Держприкордонслужба (2219) Демченко (7)

 Понад 5 тисяч росіян не пустили в Україну від початку року

Прикордонна служба України заборонила в'їзд на територію країни 5662 росіянам з початку поточного року,

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.

Про це розповів глава пресслужби ДПСУ Андрій Демченко.

Він додав, що з початку року в країну в'їхали 944 тисячі громадян РФ.

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За його словами, причиною відмови в більшості випадків стали порушення правил в'їзду в Крим і на Донбас, а також "перевищення терміну перебування в Україні під час останнього візиту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144515
 
   
 Топ коментарі
 
И белгородское быдло активизировлось...часто вижу в Харькове белгордские номера...особенно у Дафи и Ашана... а фуле, даже низшим слоям общества жрать хочется...не говоря уже про рускую срань из белгороских ипеней...вспоминается 14 год, когда вся эта нечисть автобусами перла сюда спасать рюзьке мир...а на белгородском форуме делили "квартиры хахлов", бляди лапотные, ненавижу...
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Чого вони сюди сторіччями лізуть і лізуть?
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Их вообще из мокшании выпускать нельзя
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А сколько сотен тысяч пустили? Ето лапша на уши лохам, манипуляция цифрами. С одной стороны говорят что на окупированный крым количество туристов уменьшилось в разы с другой каждый день 6-7 тыс. украинцев едут отдыхать в окупированный крым, хотя во время войны линия фронта должна быть закрыта наглухо Более 5 тысяч россиян не пустили в Украину с начала года - Цензор.НЕТ 3571
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И белгородское быдло активизировлось...часто вижу в Харькове белгордские номера...особенно у Дафи и Ашана... а фуле, даже низшим слоям общества жрать хочется...не говоря уже про рускую срань из белгороских ипеней...вспоминается 14 год, когда вся эта нечисть автобусами перла сюда спасать рюзьке мир...а на белгородском форуме делили "квартиры хахлов", ***** лапотные, ненавижу...
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А яка кількість росіян приїжджала до України?
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Может и не рассияне хотели в Украину,а украинцы получившие гражданство Рассеи ,ну то ж Пеца накосячил
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Вот шо ты такое буровишь..прям слышать тошно
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США объявили о новых санкциях против России
КРЕДИТНАЯ ЛАВКА ЗАКРЫЛАСЬ
Государственный департамент США объявил о внедрении второго пакета антироссийских санкций по делу об отравлении Скрипалей. Санкции вступят в силу 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США.
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Пхались сюди подивитись чо там у хохлов.
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зачем вообще мордву в Украину пускать?
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На опыты, например. Если есть руцкие мальчики в трусиках, то их распять можно- красиво ведь. Ну и опять же злободневный вопрос нехватки рабов. Ведь далеко не все бандеровцы получили по два обещанных руцких раба. И на местах полно перегибов и злоупотреблений - кому десяток лаптеногих ванюшек, а кому кукиш с маслом. Доколе?
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на опыты в смысле на органы, или как рабочую силу? таки да. это вещь нужная.
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На опыты - во всех смыслах. Британские ученые еще обзавидуются. Тут вечная тема для дослиджень и диссертаций. Главное - наличие подопытного материала, а именно рюзьке лудей.
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"Кацапи" і "робота" - малосумісні поняття. Кетайці це озвучують прямим текстом.
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Тобто не пустили лише0,5% з тих кацапів,що їхало в Україну.
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какие настоящие рузькие луди. духовные и челюсти у них рузькаговорящие.
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Чого вони сюди сторіччями лізуть і лізуть?
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буфер - раньше против турок и татар - сейчас - подлетное время ракеты с территории Украины - до 5 мин - они до бункера не успеют добежать - как то так
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отсутствие визового режима с РФ и торговля на крови -претензии к Порошенко./…в ведении визового режима я не вижу необходимости, - Данилюк/ Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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Цитата ==Уряд Чехії готує лист до посольства РФ із пропозицією переговорів щодо подальшої долі пам'ятника маршалу СРСР Івану Конєву у Празі
"ми готуємо лист до посольства, в якому закличемо їх до переговорів і повторимо нашу пропозицію, щоб вони перенесли пам'ятник маршалу Конєву на територію посольства, тобто на територію РФ. Не думаю, що хтось із чеських громадян буде настільки відчайдушним, що стане лазити через паркан російського посольства і обливати маршала Конєва фарбою на території іншої держави", - розповів Колар.
За його словами, чехи вже об'єдналися в окрему ініціативу проти Конєва, а обслуговування самого пам'ятника теж коштує грошей. При цьому він зазначив, що відмивати маршала від фарби, яку нанесли нещодавно, вже не стануть.
Зазначимо, що 22 серпня у Празі облили червоною фарбою пам'ятник радянському маршалу Конєву. Невідомі написали також дату - 1968 рік==
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Це вирішується на рівні мерії. Кацапам слід запропонувати викупити пам'ятник і вивезти нах за межі Чехії у двотижневий термін.
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афуітєльниє пратєсти з жосткімі задєржаніямі вже здулися на рашці?
Коліна вже заболіли та ноги затекли "бунтувати" проти царя?
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Погоди. Может полтора калеки в Масквабаде и выползет к воскресенью на бутылке попрыгать.
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Где визовый режим ? А так просто скудная информация подана . Какой процент от общего числа въехавших составили эти 5 тыс.?
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