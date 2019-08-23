 Понад 5 тисяч росіян не пустили в Україну від початку року

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.
Про це розповів глава пресслужби ДПСУ Андрій Демченко.
Він додав, що з початку року в країну в'їхали 944 тисячі громадян РФ.
За його словами, причиною відмови в більшості випадків стали порушення правил в'їзду в Крим і на Донбас, а також "перевищення терміну перебування в Україні під час останнього візиту".
КРЕДИТНАЯ ЛАВКА ЗАКРЫЛАСЬ
Государственный департамент США объявил о внедрении второго пакета антироссийских санкций по делу об отравлении Скрипалей. Санкции вступят в силу 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США.
дивитись з 1:09 по 6:45
"ми готуємо лист до посольства, в якому закличемо їх до переговорів і повторимо нашу пропозицію, щоб вони перенесли пам'ятник маршалу Конєву на територію посольства, тобто на територію РФ. Не думаю, що хтось із чеських громадян буде настільки відчайдушним, що стане лазити через паркан російського посольства і обливати маршала Конєва фарбою на території іншої держави", - розповів Колар.
За його словами, чехи вже об'єдналися в окрему ініціативу проти Конєва, а обслуговування самого пам'ятника теж коштує грошей. При цьому він зазначив, що відмивати маршала від фарби, яку нанесли нещодавно, вже не стануть.
Зазначимо, що 22 серпня у Празі облили червоною фарбою пам'ятник радянському маршалу Конєву. Невідомі написали також дату - 1968 рік==
Коліна вже заболіли та ноги затекли "бунтувати" проти царя?