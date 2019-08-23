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Все про:День Незалежності (260) привітання (417) посольство (312) США (5295)

 Посольство США привітало Україну з Днем Незалежності відомим віршем Ліни Костенко. ВIДЕО

Посольство США привітало Україну з Днем Незалежності, прочитавши вірш відомої української поетеси Ліни Костенко "Вечірнє сонце".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення опубліковано у Твіттері посольства.

"З Днем незалежності, Україно! США горді бути вашим партнером у прагненні України до процвітання і світлого європейського майбутнього", - йдеться в повідомленні.

"Наші колеги записали вірш на відео під час своїх подорожей у різні куточки України - на схід і захід, північ і південь. Завдяки групі BRUTTO, кілька років тому цей вірш перетворився на прекрасну пісню, і наш пресаташе Рей Кастілло не міг не зіграти і не заспівати її. Ми насолоджувалися красою України, так само, як і кожним рядком вірша і кожною нотою пісні. Дивіться самі, що з цього вийшло!" - додали в посольстві.

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Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, спільно з провідними британськими політиками, аналітиками і дипломатами, записав відеопривітання з нагоди 28 річниці проголошення незалежності України.

Також читайте: Посли країн "Великої сімки" привітали Україну з Днем Незалежності

Посольство США привітало Україну з Днем Незалежності відомим віршем Ліни Костенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144513
 
   
 Топ коментарі
 
Это и есть настоящий братский народ, а не гнойные кацапы. Слава Україні!
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С Днем независимости, Украина!
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Американці змогли привітати українською мовою, а колишній "братній" народ взагалі не привітав.🤔
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С Днем независимости, Украина!
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Это и есть настоящий братский народ, а не гнойные кацапы. Слава Україні!
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Очень не простое поздравление. Нам напомнили и не в первый раз именно американцы. Когда то в оранжевую эпоху Клинтон прочёл известные слова Тараса Шевченко, и вот 15 лет спустя Лину Костенко нам напомнили. А кто читал её в эти времена? А в предыдущие? А ведь Апостол нации после Тараса. Пожалеем и скоро. Нигде не слышно её, не зовут, интервью у тварей и негодяев рекой по тв течёт гамнявой---мы рты раззьявив шлюхаем, и макуху прелую кушаем! Прочитайте хоть одно её произведение----там наповал. Очень старая она уже. Потом как всегда поздно будет.
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неправда
каждый украинец читал и читает ее великие, на мой взляд, произведения
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Рад я конечно что каждый украинец читает Лину Костенко. Можно и Оксану Забужко послушать. Но вот что то не попадались мне такие в последние годы.
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поначалу нужно жить в Украине
там и встретиш
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и если тебе не известно
то она принципиально не ходит на всякие шоу и интервью
и к себе гостей не ждет
очень своеобразная натура
живет одна и ей вся эта конетель никчему
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Костенко - это наш меч в борьбе за независимость и свободу
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Вот же клятый госдеп, выдавил таки слезу. Спасибо !
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Американці змогли привітати українською мовою, а колишній "братній" народ взагалі не привітав.🤔
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...американці, які приїхали в Україну на короткий час спромоглись вивчити українську мову, а насєлєніє, що прожило в НЕЗАЛЕЖНІЙ державі 28 років так і залишилось залежним від кацапського язика:
- Спасибо, проникновенно получилось. С Днем независимости, Украина!
- Аж слёзы подступили
- Костенко - это наш меч в борьбе за независимость и свободу...
Так і не можуть усвідомити, що цю державу тисячоліттями визначала МОВА, вони не здатні бути народом України... - насєлєніє без роду. Нажаль!
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Эта все только штобы коцабы их поняли. Посольство США привітало Україну з Днем Незалежності відомим віршем Ліни Костенко - Цензор.НЕТ 1896
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Молодцы американцы. Непосредственные и действительно все от души. Сенькью вери матч.
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Хто буде на Марше Нескорнних, Панове Братове? Я особисто буду дивитися стрiм Нестора Волi чи iнших УКРАИНСКIХ блогерiв. зеленое фрик-шоу - в игнор.
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Вiтаю, мой дальний родственник по скандинавской линии. Перечитываю Старшую Эдду в английском переводе,снова застрял на Речах Высокого - млин, Библия и рядом не стояла.
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я сейчас больше на даче отдыхаю - в город на пару дней только заскакиваю...!
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У нас дом и дача - в одном пакете. Тобто отдыха геть нема
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вот тебе не повезло...(
я удираю от города километров на сорок - днями не вижу чужих людей, тишина и умиротворение души...!
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Я осенью, в олений сезон, ухожу на неделю "погулять". Тут есть такие *****, где эти вонючие двуногие не бывали. Вот туда я раз в год ухожу, шоб от вас отдохнуть. Живу первобытной жизнью, кушаю то, шо добыл. Возвертаюся волосатым,вонючим и свирепым, как и положено истинному Мужчине. Посольство США привітало Україну з Днем Незалежності відомим віршем Ліни Костенко - Цензор.НЕТ 4139
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Гибнут стада,родня умирает,и смертен ты сам;но смерти не ведаетгромкая славадеяний достойных...
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Гибнут стада, родня умирает,
Cмертен ты сам;
Hо знаю одно, что вечно бессмертно:
Yмершего слава.
Глупый надеется смерти не встретить, коль битв избегает;
Hо старость настанет - никто от нее не сыщет защиты
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День хвали вечером,
Жен - на костре,
Меч - после битвы,
Дев - после свадьбы,
Лед - если выдержит,
Пиво - коль выпито.
Старшая Эдда.Речи Высокого.
Философия? Посольство США привітало Україну з Днем Незалежності відомим віршем Ліни Костенко - Цензор.НЕТ 147
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это уже логика Махим...
ладно - я отдыхать...\завтра выдвигаюсь на дачу...\
передавай привет всей Семье...!
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Ну завтра мы увидим главнокомандующего в форме ВСУ ?
По случаю праздника ...
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