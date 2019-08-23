 Посольство США привітало Україну з Днем Незалежності відомим віршем Ліни Костенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення опубліковано у Твіттері посольства.
"З Днем незалежності, Україно! США горді бути вашим партнером у прагненні України до процвітання і світлого європейського майбутнього", - йдеться в повідомленні.
"Наші колеги записали вірш на відео під час своїх подорожей у різні куточки України - на схід і захід, північ і південь. Завдяки групі BRUTTO, кілька років тому цей вірш перетворився на прекрасну пісню, і наш пресаташе Рей Кастілло не міг не зіграти і не заспівати її. Ми насолоджувалися красою України, так само, як і кожним рядком вірша і кожною нотою пісні. Дивіться самі, що з цього вийшло!" - додали в посольстві.
Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, спільно з провідними британськими політиками, аналітиками і дипломатами, записав відеопривітання з нагоди 28 річниці проголошення незалежності України.
https://www.youtube.com/watch?v=Nr8i3jzo5fk
С Днем независимости, Украина!
Thanks FRIENDS !
Thanks!
каждый украинец читал и читает ее великие, на мой взляд, произведения
там и встретиш
то она принципиально не ходит на всякие шоу и интервью
и к себе гостей не ждет
очень своеобразная натура
живет одна и ей вся эта конетель никчему
дякуємо !!!
- Спасибо, проникновенно получилось. С Днем независимости, Украина!
- Аж слёзы подступили
- Костенко - это наш меч в борьбе за независимость и свободу...
Так і не можуть усвідомити, що цю державу тисячоліттями визначала МОВА, вони не здатні бути народом України... - насєлєніє без роду. Нажаль!
я удираю от города километров на сорок - днями не вижу чужих людей, тишина и умиротворение души...!
Cмертен ты сам;
Hо знаю одно, что вечно бессмертно:
Yмершего слава.
Глупый надеется смерти не встретить, коль битв избегает;
Hо старость настанет - никто от нее не сыщет защиты
Жен - на костре,
Меч - после битвы,
Дев - после свадьбы,
Лед - если выдержит,
Пиво - коль выпито.
Старшая Эдда.Речи Высокого.
Философия?
ладно - я отдыхать...\завтра выдвигаюсь на дачу...\
передавай привет всей Семье...!
По случаю праздника ...