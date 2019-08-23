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Все про:прапор (193) Донбас (12821)

 Гасла "Слава Україні!" і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора. ФОТОрепортаж

На окупованих територіях в День Державного прапора України патріоти намалювали українські прапори і написали гасла "Слава Україні!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в окупованому місті Антрацит малюнки українських прапорів були нанесені 21-22 серпня на будинку культури (вулиця Леніна), пам'ятнику "Загиблим воїнам-козакам і ополченцям" (район вулиці Леніна), ДЮСШ (вулиця Ростовська).

Написи "Слава Україні" на вулицях Молодіжна 16,18 і Ростовська, 21.

Гасла Слава Україні! і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора 01
Гасла Слава Україні! і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора 02
Гасла Слава Україні! і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора 03
Гасла Слава Україні! і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі розмістили український прапор на виїзді з окупованого Іловайська. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144512
 
   
 Топ коментарі
 
а вот это настоящий героизм - зебилов среди них нет - не кто не будет сдаваться
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неужели, одна умная мисль проскочила=))

Аваков предложил Минфину купить у МВД конфискованные наркотики и продать в Россию
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а вот это настоящий героизм - зебилов среди них нет - не кто не будет сдаваться
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Ты и здесь высрался порохосвин. Расскажи лучше как твое Порося сдавало дамбас без единого выстрела, было категорически против перекрытия границы и визового режима с окупантами и вплоть до массового расстрела в Иловайске отказывалось признавать что в Украине уже росийские войска Лозунги "Слава Украине!" и рисунки желто-синих флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага - Цензор.НЕТ 2935
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ну и как тебе, границу уже закрыли, воевать закончили, время бедности кончилось ....
ок, это уже "есть" а что зебил сделал реально хорошо, ну хоть две значимые вещи (шаурма и новый офис президента не считается)
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А фонтаны, фонтаны забыли. Это большое достижение во внешней политике. При порохе, такого не было.
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Индеец на работе... Не мешай. Легко ли с самого утра и до поздней ночи карябать под каждым постом? Кто выдержит? Но нужно...он флагман- пустомеля, выкладывается по полной.
Его петрокоменты как и он сам- вакуум, то бишь пустота. Так...дурачки цензоровские....
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кто тебе номер присвоил - жена или подруга и уточни ,ты у нее 20 или 21 - вот в чем вопрос?
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ты самка собаки - за первые 100 дней при Порохе было освобождено к концу августа более 200 населенных пунктов и 75% территории Луганской и Донецкой области - создана международная коалиция - цапов выкинули из ПАСЕ и G8 - вице президент США лично прилетел в Украину - если бы не цапы,а вернее их прямое вторжение - то АТО и закончилось бы в сентябре - все это факты а ты балаболка без совести и памяти
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"При порохе" - это не означает с его полезным участием. Первых 100 дней очень многое тянули добробаты и волонтеры. Да и потом тоже. Хотя шоколадная свинья старалась их подвиг опосля похерить. Мол, и сами бы справились... Так шо не путай мягкое с теплым. ПеПа просто в то время был шоколадным рызыдентом.
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Ты еще вспомни как Парашенко ночами встречался с Зубковым и Мертвечуком которые ему привозили задания и деньги. Ты хоть бы совесть имело так не врать. Если бы перекрыли границы то никакого АТО и не было. Перебили бы несколько десятков алкашей и наркоманов на том все и закончилось бы. Думаешь у всех как у тебя память короткая и не помнят как Порося запретило нашим добровольцам взять под контроль пустой еще тогда донецк, а потом по договоренности выпустил из окруженного Славянска Гиркина с войсками в Донецк. Или думаешь все забыли как Порося електроенергию в окупированный крым поставляло и титановую руду с водой на заводик Фирташа, который работал на окупантов. Есть сотни фактов которые говорят как Парашенко вместо воевать торговал с врагом и работал на окупантов. О том как Парашенко до последнего дня сотрудничал с ФСБ и даже выдавал по их запросу людей воевавших против РФ вообще молчу.
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ты просто подлец - все шо ты пишешь просто ложь ,мерзкая и противная - еще раз -ты тролль цапский - на этом все
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Ну то й не витрачай на нього більше часу ніж написнути "спам".
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Ты еще вспомни как Парашенко ночами встречался с Зубковым и Мертвечуком которые ему привозили задания и деньги. Ты хоть бы совесть имело так не врать. Если бы перекрыли границы то никакого АТО и не было. Перебили бы несколько десятков алкашей и наркоманов на том все и закончилось бы. Думаешь у всех как у тебя память короткая и не помнят как Порося запретило нашим добровольцам взять под контроль пустой еще тогда донецк, а потом по договоренности выпустил из окруженного Славянска Гиркина с войсками в Донецк. Или думаешь все забыли как Порося електроенергию в окупированный крым поставляло и титановую руду с водой на заводик Фирташа, который работал на окупантов. Есть сотни фактов которые говорят как Парашенко вместо воевать торговал с врагом и работал на окупантов. О том как Парашенко до последнего дня сотрудничал с ФСБ и даже выдавал по их запросу людей воевавших против РФ вообще молчу.
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Гасла "Слава Україні!" і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора - Цензор.НЕТ 5060 Alex Surov 3d90a6e3

Ты еще вспомни как Парашенко ночами встречался с Зубковым и Мертвечуком которые ему привозили задания и деньги. Ты хоть бы совесть имело так не врать. Если бы перекрыли границы то никакого АТО и не было. Перебили бы несколько десятков алкашей и наркоманов на том все и закончилось бы. Думаешь у всех как у тебя память короткая и не помнят как Порося запретило нашим добровольцам взять под контроль пустой еще тогда донецк, а потом по договоренности выпустил из окруженного Славянска Гиркина с войсками в Донецк. Или думаешь все забыли как Порося електроенергию в окупированный крым поставляло и титановую руду с водой на заводик Фирташа, который работал на окупантов. Есть сотни фактов которые говорят как Парашенко вместо воевать торговал с врагом и работал на окупантов. О том как Парашенко до последнего дня сотрудничал с ФСБ и даже выдавал по их запросу людей воевавших против РФ вообще молчу.
КАК ВЫ ТРОЛЛИ НАДОЕЛИ - НАРОД СМОТРИТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ ТРОЛЛИКОВ - ТЕКСТ У ОБОИХ ОДИН - ПРИКОЛЬНО))))))
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якби не цапи останні 400 років Україна давно б мала рівень життя як в усіх цивілізованих країнах! мосоковія - це бич України !

якби не петя, то ніколи б Україна не знаходилися в такому жалюгідному стані як зараз!
підписав із сепарами мінський договорняк і пропхав у ВР особливий статус лугандонії у 1му читанні замість того щоб одразу запровадити воєнний стан, як того вимагає закон і відрізати ту лугандонівську пухлину. Відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ. А пораженко повісив весь тягар по забезпеченню лугандонівської гнояри на Україну.

Використав
собі на користь те духовне піднесення, що було в української нації, вкрав в
людей ВІРУ в Українську Реконкісту і
злам олігархічно-клептократичної Системи, проти якої виступав Майдан !!! суддями-антимайданівцями, прокурорами-корупціонерами і
сбушниками-сепарами
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И свинарчуков нет. Не будут запчасти с 500% наваром ридной Неньке Украине загонять.
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будут прямые официальные поставки от рособоронпрома ?
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За пять лет нельзя было решить вопрос с заводом для запчастей к советской технике? Надо теперь на рособоронпром уповать? Кацапы тебе и попку должны подтереть, бо без них никак?
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Да конечно же можно было для производства пары сотен запчастей построить завод за миллиард !!!

Идиоты не догадались
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Ты прав, а я дурак. Нужно покупать у контрабандистов беушные запчасти и в шесть раз дороже толкать нашей Армии. Перебьются солдатики, еще завод для них строить... Пы. Сы. Миллиард это что за цена? Стоимость десятка станков и помещения для них по свынарчуковски?
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Может тебе не сказали, что помимо десятка станков и помещения надо ещё лицензию ?

Ты, когда тебе надо какую-то деталь фрезернуть, без раздумий на даче строишь фрезерный цех ?
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Кабмин не мог отдельным постановлением дать заводу лицензию от Рособоронпрома.
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Кабмин мог эту процедуру ускорить до нескольких месяцев. Или второй вариант. Пристроить отдельный цех к уже действующему заводу (обладающему лицензией). А такие есть.
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это был вброс цапов - вы не жили еще так плохо, как при Порошенко - уже прошло 3 месяца и после выборов полное молчание и нацжены пропали - так шо спецоперация цапов прошла успешно - факт )))))
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Какой вброс? Перепродажа беушных запчастей для нашей Армии в шесть раз дороже, чем заплатили контрабандистам? Чингачгук, не злоупотребляй огненной водой, бо скво из вигвама в прерию нахрен вытурит.
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При чому тут зебіли , лайномете ? я хоч за зе і не голосував але тобі скажу: петерасти, навчіться відповідати за всі лиходіяння Мародера !

Обвал гривні, знищення 100 українських банків, домінування капіталу і банків друзів ***** в Україні протягом 5 років віни, роттердам +, дюссельдорф, Україна за парашенка стала найбіднішою країною Європи мінський договорняк, гонтарева-свинарчуки-кононенки-семочки при владі, не запровадив воєнного стану і це унеможливлює прийняття Римського статуту бо українські військові одразу стануть злочинцями адже було якесь незрозуміле АТО
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такое ощущение, что ты это на лавочке в Макеевке пенсионеркам рассказываешь )))
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Тобто аргументів в тебе окрім цих нема, так ? В мене таке відчуття що тебе, цифрове непорозуміння, улянка залікувала
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яких тобі аргументів на лозунги з Г+Г ?

Чого Свинарчуки не сидять ? Три місяці пройшло, як Баканов керує СБУ. Він їм шось пред'явив ?

Чого Роттердам знову вводять через нестачу вугілля ?

Де ти, мурло, домінування кацапських банків побачило ? Гонтарєва їм зробила систему ніпель, по якій вони в Україну гроші завели, а вивести не можуть.

По яким 100 банкам ти панихиду розводиш ? По тим, які на базі кіоску шаурми повідкривались, набрали депозитів під величезні відсотки і не могли ті депозити віддати ?
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Ну це можна верзти кому завгодно. Але факт є факт
2014 рік 180 банків 2019 - 77. Всі на базі кіоску шаурми повідкривались? Питання звісно риторичне. Іноді краще мовчати, ніж говорити.
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ну так помовч.

всім банкам сказали докапіталізуватися.

банки на базі кіоску шаурми не змогли цього зробити.
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Чи не занатто багато банків кіоску шаурми було? Більше половини. З лютого 2007 по квітень 2012 Порошенко очолював набраду НБУ. Це часом не він шаурмічним кіоскам ліцензії на право надавати банківські послуги видавав?
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А як вони можуть сидіти коли луцик ще генпрокурор ? Баканов суд ? Це ж підсудність гпу дауне ! Роттердам вводять ? Не чув. Але злочини цієї влади не спростовують злочинів парашенка. Тобі істото повилазило як ти не бачиш сотень збербанків росії в Україні, альфа-банк скуповує українські банки. Хоч один росбанк було націоналізовано за роки війни як компенсацію врадіжки українського майна у Криму і на Донбасі ? Натомість петя з лєркою їх весь час докапіталізовували! А російські Приватбанк разом із Укрсоцбанком, Альфабанком визначалися системно важливими !

Альфа-Банк купил Укрсоцбанк http://biz.nv.ua/markets/alfa-bank-kupil-ukrsotsbank-257785.html
Гонтареву судити разм із парашенком за відмивання грошей з бюджету України, за торгівлю рефінансом для комерційних банків, за підготовку приватизації залишків держмайна по девальвованій ціні, за грабунок ліквідованих активів УКРАЇНСЬКИХ комерційних банків, за прикриття виводу валюти кацапськими банками, за емісію в 400 млрд, обвал гривні втричі ! А їхні власні банки процвітали в цей час !

01.08.1717:40 Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza

Банки Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают даже в кризис

http://argumentua.com/stati/banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis
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Луцык по процедуре не нужен для посадки Свинарчуков.

Ждя этого есть специальная САП.
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ответь мне на один вопрос и всем тут то же - а почему у цапов рубль повторил гривну- не злотый ,не крона,а именно рубль - - был 26 а сейчас почти 70 ? а стиральные машинки закрывают и это правильно - нет не одного примера когда кто то из простых украинцев пострадал от закрытия - это главное - и только Порох настоял на том шоб нацбанк стал не зависимым не от кого - принято 6 законов для этого - по этому сейчас курс гривны 25 - да,да из Пороха это - так шо троля расслабся)))))
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Когда шото хорошее - слава ПеПе. Когда шото не получается - ганьба зеленому кловану. Логика минстецьков.
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когда шо-то, то сначала надо разобраться, шо это.

назови победы ЗЕ за 100 дней
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Долар по 25,2 это чья победа? Шакаладного цеха?
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ты зебилка - читать не умеешь - да Порох сделал нацбанк независимым не от кого в Украине - принято более 6 законов и выбрано правление на 7 лет - не для тебя пишу - для народа шоб знали - курс 25 это благодаря Пороху))))
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А курс с 8 до 28 благодаря кому? Тому же Пороху и Гонтаревой, чы они тут уже не при делах?
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у цапов был 26 а сейчас почти 70 - ответ очень прост - война - не злотый ,не крона не упала - ну если не доходит))))
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У цапов было 32 в 2014 году это раз. И второе. На нас тоже санкции наложили? Чы это кто-то очень нехило раздавал банкам гривны из бюджета для поддержки штанов в 2014, а те их тут же переводили в вечнозеленые баксики?
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Беня переводил больше всех.

Но он ни в чём не виноват.
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Это ты сейчас сказал на счет его невиноватости. Его "невиноватость" такая же как и любого из наших олигархов (в пределах погрешности), в том числе и ниразунеолигарха Пэтра Олэксийовича.
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Долар по 25,2 это чья победа? Шакаладного цеха?


Это победа ежегодных колебаний курса валюты.

Так было и в прошлом году и в позапрошлом


Архів курсу гривні
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Ты ниче не путаешь? По прогнозу ******** трехмесячной давности доллар уже к сотке подбираться должен. Так ваши зрадные кликуши хотели опять всех на#бать? Как это пошло. И привычно.
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так он к сотке и подбирается.

Каждый год в сентябре прыгает.
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Это как он к сотке подбирается? Подбирается это если курс 75-80-90. Чы у вашых зрадных методичках по другому было три месяца назад? Надо было так зраду и разгонять - курс доляра в сентябре повысится на 10%. Такое происходит каждый божий год, но дабы вы не перепутали, мы подчеркиваем в 2019 году виной этому будет зеленый клован. Так што не думайте чего иначе, тут его вина, к гадалке не ходи... Ну как то так.
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а що в зе був свій уряд, правоохоронні органи, генпрокурор ?
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для того, шоб сиділи Свинарчуки, треба не уряд,

а Баканов, Аваков, НАБУ, САП і портновські суди.

Все це у Зеленої Шмарклі є вже 100 днів.

Чого не сидять Свинарчуки ?

Чому свинарчукам навіть підозру ніхто не виніс ?

Відповідь одна - нема ніяких фактів, крім пі*дєжа па тілівізору.
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Інаугурація Зеленського була 20 травня 2019 року. Ті, хто підручник математики в молодших класах не скурив, дуже легко підрахує скільки днів Зеленський на посаді президента. Але мабуть це не про Вас.
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Ну извини.

94 дня, а не 100 - это кардинально всё меняет.

За оставшуюся неделю всё порешает и всех пересадит ?
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Серйозно ? Зачекай ще тиждень і почнеться ! Вже ідуть колії зі швайками по порохохряка і свинарчукам ! Щоб щось питати з людини треба щоб спочатку в неї були повноваження, генпрокурор, уряд і важелі впливу. Щоб працювали незалежні суди, які досі після петі залищшаються КОРУПОВАНИМИ !!! Треба політична воля, гідність і порядність, яких в мародера не було від народження ! Розкажи свому парашенку що треба було. Спитай в його вірного пса-луцика чому досі петіни друзі-свинарчуки не сидять ! Жоден свинарчук, брильянтовий прокурор, риг, сепар, корупціонер-можновладець не сів за часи його злочинного правління !
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По суті фактів ясна річ ніц мови. Новий мля каламбур- петя обвалив рубль ! Все це твої здогадки і марення, петерастику, від необмеженого вживання соєвої блекоти. Скажи він з Лєркою гривню обвалювали за інерцією ? Українці мільйонами втікають від життя по-новому, яке влаштував Мародер !

Збагатившись
на крові, воно кровопивця перетворило країну на гетто, а українців на біженців
- поставило народ на лічильник в прямому сенсі цього слова, зробило українців
найбіднішою країною Європи ! Ось його доробок ! Вже так, як петя над українцями
ще ніхто ніколи ще не знущався, навіть кучмо і зек !
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Чувирло, а скажи мені свій факт про те, на скільки на крові збагатився Порошенко за 5 років ?
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На жери, кончито соєва !Сотні магазинів рАшен і жодного патронного заводу і тому Україна 5 років закуповувала патрони за кордоном за валюту ! Термін «мародерство» походить від французького слова maraudeur, що перекладається як «грабіжник». Суть цього злочину полягає у привласненні чужого майна на полі бою або використання трагічних обставин, катастроф, бойових дій для власної наживи шляхом пограбування людей

01.04.19
Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн, що в 95 разів
більше, ніж в 2017, - декларація https://censor.net.ua/ua/news/3119707/zagalnyyi_dohid_poroshenka_v_2018_rotsi_perevyschyv_15_mlrd_grn_scho_v_95_raziv_bilshe_nij_v_2017_
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Доходы
Порошенко в 2018 году выросли в 8 раз

Понедельник,
5 ноября 2018,

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/5/7197267/Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ

https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/

29.03.19
Герус про розслідування "Схем": Ці мільярдні розкрадання в
енергетиці були в період Дебальцевського котла, а тарифи для населення
підвищували на 280% https://censor.net.ua/ua/news/3119279/ekschlen_nkrekp_gerus_pro_rozsliduvannya_shem_tsi_milyardni_rozkradannya_v_energetytsi_buly_v_period
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пэдротовые инет-инвалиды дальше компа даже в туалет не доходят!
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по туалетам в Италии тебе равных нет
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ага...або плюхатися на коліна перед х*йлом...в тилу, на мирнихз територіях сєпарська вата кішить під дзвін балалайок та бояришнікового перегару...а там люди життям ризикують за жовто-синій прямокутник...
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Ето наши украинцы, наши люди, которые ждут чтобы их освободили, а не закончили войну и нарисовали новую границу где ***** укажет
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Але їх меншість, бо окупанти змінюють населення.
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Ага, так какого ты вечно пишешь *даунбас*? Лицемерная и фальшивая баба!
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Молодцы ребята. Время вашего освобождения настанет!
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Шкода що цих патріотів там так мало ! І певен, що совки і гомосовєтикуси так і не перетворилися на патріотів України навіть за 5 років війни. "Одінарот... пукінввєді... расєя...!" - невиліковне
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Девяностолетние украинские старики под кацапской оккупацией на Донбассе отмечают день украинского прапору.Но ни Мародёр,ни Зе не спешат их освобождать.
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На 3 фотці нестиковочка "бібліотека - філія" на українській мові...
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В День флага Украины в аннексированном Россией Крыму на улицах появилась желто-голубая символика, пишет unian.net.
Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.Гасла "Слава Україні!" і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора - Цензор.НЕТ 1617
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Председатель группы дружбы с Украиной в британском парламентеДжон Уиттингдейл, бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Роберт Бринкли, парламентарии Майкл Фэллон, Элисон Сатти, Джон Гроган, Джонатан Джаногли, Полин Лэтем, граф Оксфордский Рэймонд и другие записали поэтическое поздравление Украине к годовщине ее независимости, пишет gordonua.com.
Они прочитали по строчке из песни Тараса Петриненко "Украина". В ролике снялся премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал: "Слава Украине!"
Видео размещено на Facebook-странице посольства Украины в Великобритании.
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Український прапор для москвалів як осіновий кілок.
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С ним воевали, с ним погибали, с ним побеждали, с ним воровали, им гордились, его стыдились, но он у нас один. Будем беречь его)

З Днем прапора, друзі!
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