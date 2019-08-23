 Гасла "Слава Україні!" і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, в окупованому місті Антрацит малюнки українських прапорів були нанесені 21-22 серпня на будинку культури (вулиця Леніна), пам'ятнику "Загиблим воїнам-козакам і ополченцям" (район вулиці Леніна), ДЮСШ (вулиця Ростовська).
Написи "Слава Україні" на вулицях Молодіжна 16,18 і Ростовська, 21.
Аваков предложил Минфину купить у МВД конфискованные наркотики и продать в Россию
ок, это уже "есть" а что зебил сделал реально хорошо, ну хоть две значимые вещи (шаурма и новый офис президента не считается)
Его петрокоменты как и он сам- вакуум, то бишь пустота. Так...дурачки цензоровские....
Ты еще вспомни как Парашенко ночами встречался с Зубковым и Мертвечуком которые ему привозили задания и деньги. Ты хоть бы совесть имело так не врать. Если бы перекрыли границы то никакого АТО и не было. Перебили бы несколько десятков алкашей и наркоманов на том все и закончилось бы. Думаешь у всех как у тебя память короткая и не помнят как Порося запретило нашим добровольцам взять под контроль пустой еще тогда донецк, а потом по договоренности выпустил из окруженного Славянска Гиркина с войсками в Донецк. Или думаешь все забыли как Порося електроенергию в окупированный крым поставляло и титановую руду с водой на заводик Фирташа, который работал на окупантов. Есть сотни фактов которые говорят как Парашенко вместо воевать торговал с врагом и работал на окупантов. О том как Парашенко до последнего дня сотрудничал с ФСБ и даже выдавал по их запросу людей воевавших против РФ вообще молчу.
КАК ВЫ ТРОЛЛИ НАДОЕЛИ - НАРОД СМОТРИТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ ТРОЛЛИКОВ - ТЕКСТ У ОБОИХ ОДИН - ПРИКОЛЬНО))))))
якби не петя, то ніколи б Україна не знаходилися в такому жалюгідному стані як зараз!
підписав із сепарами мінський договорняк і пропхав у ВР особливий статус лугандонії у 1му читанні замість того щоб одразу запровадити воєнний стан, як того вимагає закон і відрізати ту лугандонівську пухлину. Відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ. А пораженко повісив весь тягар по забезпеченню лугандонівської гнояри на Україну.
Використав
собі на користь те духовне піднесення, що було в української нації, вкрав в
людей ВІРУ в Українську Реконкісту і
злам олігархічно-клептократичної Системи, проти якої виступав Майдан !!! суддями-антимайданівцями, прокурорами-корупціонерами і
сбушниками-сепарами
Идиоты не догадались
Ты, когда тебе надо какую-то деталь фрезернуть, без раздумий на даче строишь фрезерный цех ?
Обвал гривні, знищення 100 українських банків, домінування капіталу і банків друзів ***** в Україні протягом 5 років віни, роттердам +, дюссельдорф, Україна за парашенка стала найбіднішою країною Європи мінський договорняк, гонтарева-свинарчуки-кононенки-семочки при владі, не запровадив воєнного стану і це унеможливлює прийняття Римського статуту бо українські військові одразу стануть злочинцями адже було якесь незрозуміле АТО
Чого Свинарчуки не сидять ? Три місяці пройшло, як Баканов керує СБУ. Він їм шось пред'явив ?
Чого Роттердам знову вводять через нестачу вугілля ?
Де ти, мурло, домінування кацапських банків побачило ? Гонтарєва їм зробила систему ніпель, по якій вони в Україну гроші завели, а вивести не можуть.
По яким 100 банкам ти панихиду розводиш ? По тим, які на базі кіоску шаурми повідкривались, набрали депозитів під величезні відсотки і не могли ті депозити віддати ?
2014 рік 180 банків 2019 - 77. Всі на базі кіоску шаурми повідкривались? Питання звісно риторичне. Іноді краще мовчати, ніж говорити.
всім банкам сказали докапіталізуватися.
банки на базі кіоску шаурми не змогли цього зробити.
Альфа-Банк купил Укрсоцбанк http://biz.nv.ua/markets/alfa-bank-kupil-ukrsotsbank-257785.html
Гонтареву судити разм із парашенком за відмивання грошей з бюджету України, за торгівлю рефінансом для комерційних банків, за підготовку приватизації залишків держмайна по девальвованій ціні, за грабунок ліквідованих активів УКРАЇНСЬКИХ комерційних банків, за прикриття виводу валюти кацапськими банками, за емісію в 400 млрд, обвал гривні втричі ! А їхні власні банки процвітали в цей час !
01.08.1717:40 Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза
https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
Банки Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают даже в кризис
http://argumentua.com/stati/banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis
Ждя этого есть специальная САП.
назови победы ЗЕ за 100 дней
Но он ни в чём не виноват.
Это победа ежегодных колебаний курса валюты.
Так было и в прошлом году и в позапрошлом
Архів курсу гривні
Каждый год в сентябре прыгает.
а Баканов, Аваков, НАБУ, САП і портновські суди.
Все це у Зеленої Шмарклі є вже 100 днів.
Чого не сидять Свинарчуки ?
Чому свинарчукам навіть підозру ніхто не виніс ?
Відповідь одна - нема ніяких фактів, крім пі*дєжа па тілівізору.
94 дня, а не 100 - это кардинально всё меняет.
За оставшуюся неделю всё порешает и всех пересадит ?
Збагатившись
на крові, воно кровопивця перетворило країну на гетто, а українців на біженців
- поставило народ на лічильник в прямому сенсі цього слова, зробило українців
найбіднішою країною Європи ! Ось його доробок ! Вже так, як петя над українцями
ще ніхто ніколи ще не знущався, навіть кучмо і зек !
01.04.19
Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн, що в 95 разів
більше, ніж в 2017, - декларація https://censor.net.ua/ua/news/3119707/zagalnyyi_dohid_poroshenka_v_2018_rotsi_perevyschyv_15_mlrd_grn_scho_v_95_raziv_bilshe_nij_v_2017_
Порошенко в 2018 году выросли в 8 раз
Понедельник,
5 ноября 2018,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/5/7197267/Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/
29.03.19
Герус про розслідування "Схем": Ці мільярдні розкрадання в
енергетиці були в період Дебальцевського котла, а тарифи для населення
підвищували на 280% https://censor.net.ua/ua/news/3119279/ekschlen_nkrekp_gerus_pro_rozsliduvannya_shem_tsi_milyardni_rozkradannya_v_energetytsi_buly_v_period
Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.
Они прочитали по строчке из песни Тараса Петриненко "Украина". В ролике снялся премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал: "Слава Украине!"
Видео размещено на Facebook-странице посольства Украины в Великобритании.
З Днем прапора, друзі!