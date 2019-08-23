 Гасла "Слава Україні!" і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в окупованому місті Антрацит малюнки українських прапорів були нанесені 21-22 серпня на будинку культури (вулиця Леніна), пам'ятнику "Загиблим воїнам-козакам і ополченцям" (район вулиці Леніна), ДЮСШ (вулиця Ростовська).

Написи "Слава Україні" на вулицях Молодіжна 16,18 і Ростовська, 21.









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