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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:рекорд (64) прапор (193) Херсон (268)

 Рекорд України: найдовший прапор з автографами воїнів АТО й ООС у Херсоні. ФОТОрепортаж

У Херсоні встановили новий рекорд України, створивши унікальний Державний прапор, який склали з прапорів, що були привезені в різні періоди із зони ООС і зони АТО волонтерами та військовими, всі прапори - з автографами бійців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я хочу оголосити параметри рекорду. Отож, ми маємо, довжина ланцюга з прапорів підписаних воїнами, що представлені тут на цій локації – 152 метри 40 сантиметрів. Ми маємо 112 прапорів, які привезені зі Сходу України та підписані учасниками бойових дій. А це означає, що новий рекорд, якого досі не було, абсолютно нова номінація, яка показує рівень патріотизму, рівень шани до наших військових – сьогодні встановлено у місті Херсон", - зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У центрі міста прапор розгортали військові, волонтери, дорослі та діти. Хоч у ланцюгу були і не підписані Державні прапори, проте зарахували для фіксування рекорду лише прапори з автографами.

Рекорд України: найдовший прапор з автографами воїнів АТО й ООС у Херсоні 01

"Станиця Луганська", - написано на одному з прапорів з автографами, з ним прийшли на площу три молодих чоловіка. "Я був сапером, це прапор нашої групи саперів на Сході України. На пам'ять зробили собі", - розповів Олексій Олефіренко.

Також з прапорами прийшли волонтерки Кулінарної сотні. "Це подяка бійців Кулінарній сотні Херсонщини. З подяками нам передавали хлопці з АТО прапори за нашу допомогу. Ми їх зберігаємо", - розповіли вони.

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Рекорд України: найдовший прапор з автографами воїнів АТО й ООС у Херсоні 02

Наталія Вишневська – волонтерка з "Херсонської чайки" показала прапори, підписані бійцями в зоні АТО, "з 2015 року ми почали туди їздити і вони підписані безпосередньо в Донецькій області, на Маріупольському напрямку", - пояснила Вишневська.

Волонтери Херсонського обласного волонтерського центру допомоги ЗСУ пошили свій прапор (вісім метрів на чотири) ще до того, як почався війна. Кажуть, що дуже цінують його і розгортають, коли їдуть до військових, під час особливих урочистостей чи церемоній. "Ми розуміємо, що значить прапор для військового, для держави", - заявила координаторка центру Галина Уманець.

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Рекорд України: найдовший прапор з автографами воїнів АТО й ООС у Херсоні 03

Прийшли з прапорами і представники Центру допомоги учасникам АТО при ОДА. "Хлопці підписували нам прапори з різних бригад, всі знамена ми прошили в один єдиний прапор, вони зберігаються у нас у Центрі допомоги учасникам АТО", - розповіла керівниця Центру Наталя Возаловська.

Рекорд України: найдовший прапор з автографами воїнів АТО й ООС у Херсоні 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144510
 
   
 Топ коментарі
 
Мені потрібно. Вам. Знайдуться люди.
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Скажи чесно, ти кацап?
Реально, ти не розумієш, що для нас, українців, значить прапор держави?
...особливо, після 2014 року!
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кому кроме ребят в форме это надо теперь?
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Мені потрібно. Вам. Знайдуться люди.
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Ну он нижче один вже знайшовся, щоб харкнути -
23.08.2019 22:07
Там йому вже й лайк поставила мадам, яка тут топить за Зе проти "порохоботів".
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Поверьте мне - надо. Мои дети и их друзья завтра в Киеве поддержат ветеранов в 11.00 И еще много и много таких. И зимой 2013-2014 нам тоже было надо
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Ахренеть просто можно. Восторг и упоение по сему поводу.
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К стати, чувствуется наследие СССР. Там тоже очень любили бегать с флагами.
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А хіба при Союзі було таке свято? Саме - свято прапору?
Щось не пам'ятаю...
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Да какая разница, как называется свято? Главное - массовость, всеобщий необъяснимый энтузиазм, состояние всеобщей эйфории. Короче, объединение разрозненных людей в управляемую массу, в просторечии - толпу.
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Скажи чесно, ти кацап?
Реально, ти не розумієш, що для нас, українців, значить прапор держави?
...особливо, після 2014 року!
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"Короче, объединение разрозненных людей в управляемую массу, в просторечии - толпу."(с)
А Вы умеете плюнуть в праздник. Рекорд Украины: самый длинный флаг с автографами воинов АТО и ООС в Херсоне - Цензор.НЕТ 1109
Себя при этом уважаете? Или любуетесь собой?
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.

как в Херсоне ?
убийцы Кати перекрашиваются ?
твари.
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