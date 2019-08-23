 Рекорд України: найдовший прапор з автографами воїнів АТО й ООС у Херсоні. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я хочу оголосити параметри рекорду. Отож, ми маємо, довжина ланцюга з прапорів підписаних воїнами, що представлені тут на цій локації – 152 метри 40 сантиметрів. Ми маємо 112 прапорів, які привезені зі Сходу України та підписані учасниками бойових дій. А це означає, що новий рекорд, якого досі не було, абсолютно нова номінація, яка показує рівень патріотизму, рівень шани до наших військових – сьогодні встановлено у місті Херсон", - зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У центрі міста прапор розгортали військові, волонтери, дорослі та діти. Хоч у ланцюгу були і не підписані Державні прапори, проте зарахували для фіксування рекорду лише прапори з автографами.

"Станиця Луганська", - написано на одному з прапорів з автографами, з ним прийшли на площу три молодих чоловіка. "Я був сапером, це прапор нашої групи саперів на Сході України. На пам'ять зробили собі", - розповів Олексій Олефіренко.

Також з прапорами прийшли волонтерки Кулінарної сотні. "Це подяка бійців Кулінарній сотні Херсонщини. З подяками нам передавали хлопці з АТО прапори за нашу допомогу. Ми їх зберігаємо", - розповіли вони.

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Наталія Вишневська – волонтерка з "Херсонської чайки" показала прапори, підписані бійцями в зоні АТО, "з 2015 року ми почали туди їздити і вони підписані безпосередньо в Донецькій області, на Маріупольському напрямку", - пояснила Вишневська.

Волонтери Херсонського обласного волонтерського центру допомоги ЗСУ пошили свій прапор (вісім метрів на чотири) ще до того, як почався війна. Кажуть, що дуже цінують його і розгортають, коли їдуть до військових, під час особливих урочистостей чи церемоній. "Ми розуміємо, що значить прапор для військового, для держави", - заявила координаторка центру Галина Уманець.

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Прийшли з прапорами і представники Центру допомоги учасникам АТО при ОДА. "Хлопці підписували нам прапори з різних бригад, всі знамена ми прошили в один єдиний прапор, вони зберігаються у нас у Центрі допомоги учасникам АТО", - розповіла керівниця Центру Наталя Возаловська.

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