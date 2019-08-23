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Все про:G-7 (177) G8 (30) Росія (19444) США (5295)

 Росія спочатку має попросити повернутися в G8, - Білий дім

В Адміністрації президента Сполучених Штатів вважають, що Росія має попросити про повернення до роботи у форматі G8, коли владнає причини, з яких її виключили з клубу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений чиновник Білого дому.

"Відбулося обговорення, яке, на мою думку, почалося з французької сторони, про те, коли знову настане час для Росії повернутися, якщо коли-небудь це відбудеться. Ключовий фактор, що росіяни самі не просили повернутися. Тому, я очікую, що спочатку має відбутися це", - сказав він.

При цьому чиновник нагадав слова Трампа про те, що участь Росії в переговорах серед країн "Групи семи" була б кроком у доброму напрямку, адже G7 приділяє значну увагу питанням безпеки і економіки.

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"Але він не обов'язково відстоював той чи інший варіант, і ми зараз насправді не маємо чого додаткового сказати", - заявив він.

Також чиновник Адміністрації Трампа додав, що американська сторона "очікує, що питання участі або неучасті Росії обговорять лідери".

Днями президент Росії Володимир Путін перед початком переговорів з лідером Франції Емманюелем Макроном заявив, що російська сторона завжди рада повернутися до формату G8.

"Що стосується можливого формату в рамках восьми держав, ми ніколи ні від чого не відмовляємося. Була чергу Росії провести "вісімку" у свій час, і наші партнери не приїхали. Будь ласка, ми в будь-який час чекаємо в гості наших партнерів вже в рамках "сімки", - заявив російський лідер.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

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Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144507
 
 
 Топ коментарі
 
На коленях в Оральном кабинете...
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скоро зєлєбоб всьо уладить, підпише капітуляцію і рассія не агресор
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Зебилы вы вернули россию в ПАСЕ , G8 , сняли санкции с кацапов вместе Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7512
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На коленях в Оральном кабинете...
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На коленях, а лучше на пузе,виляя хвостиком, и помахивая бутылкой из заднего прохода
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Только нАдА Клинтона обязательно пригласить. Он подскажит что да как... Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7322
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скоро зєлєбоб всьо уладить, підпише капітуляцію і рассія не агресор
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Подпишет, что и ты не дурак, но все знают , что это не так.
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Зебилы вы вернули россию в ПАСЕ , G8 , сняли санкции с кацапов вместе Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7512
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вы уже само это слово "зебилы", в аналог собачьего лая превратили. однозначная, стойкая ассоциация.
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Песики-с..
😁
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Как тебе мозг вернуть, вот загадка.. Санкции снять со здравого смысла и отключить петекапельницу. Или врач сказал-в дурку, реабилитациии не подлежит. Супрун безсильна...
И да.. Илон...ракеты летят вверх, а не в унитаз...как твои.
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Ого))) А где такое подают? Во штырит))) А сказать то что хотел?))) Извини, мы таких заумных фраз не понимаем)))
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прикинь, я Повелитель Мира! Всунул рашку в ПАСЕ, в ДЖей 8 и дал приказ Евросоюзу снять санкции. Дрожи передо мной, смерд
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Зебил , раньше россию не возвращали в ПАСЕ , G8 , продлевали санкции только благодаря стараниям Пороха и его команды которые встречались с мировыми лидерами (которым в большинстве все равно на Украину) и заставляли их не закрывать глаза на то что кацапы оккупируют Крым и воюют на Донбаасе , а теперь пришел зебил и просто ничего не делает кроме постов в фейсбуке Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8032
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плевали всегда мировые лидеры на порошка
в основном за его сверхжадность и брехливость
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Только на деле получается, что плюют на зелю за его непроходимую тупость и ведомость
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Коричневая соевая зрада на вентиляторе.
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Что то я никак не пойму рыжую проститутку, вчера приглашал рашу чуть ли не с караваем, а сегодня очкует.
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там получается что Белый дом отдельно.. а Трамп сам по себе...
и приходиться постараться чтоб ужиться ))))
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Он просто любит потроллить и Европу и Украину и Снежную Нигерию.
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вы не сечёте основного и исторического принципа политики Дикого Запада - поманить пальчиком а затем щёлкнуть оппонента шпорами в нос и умчать в прерии под музыку Морриконе.
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Крах России неизбежен ! Водород вместо нефти, газа и угля - новый тренд в Европе : https://charter97.org/ru/news/2019/8/23/345876/
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мммм... кпд термин понятен для тебя? для производства водорода нужно электричество.. а вот для его производства нужен северный поток -2..
в германии нету бензина из россии.. так что это в плюс раше даже. поскольку нефть из норвегии и англии заменится на газ из россии.
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Пу бултихається між Трампом і ЗЄ і, напевне, сам скоро стане піаністом.
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началось подметание чиновниками дерьма за доней,
но доня сказал, шо сказал и думать по другому он не будет.
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Что-то не пойму я тебя. дядя.. То "давай скорей", то "куда спешишь?".. Ты сам-то понял, чего хочешь? (с)
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Вот это троллинг. Проси говорят, хорошенько проси, а мы подумаем.
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***** еще никто так не унижал. Єто просто прилюдній отстрапон.под музіку Морриконе.
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паРаша ещё не поняла, мир изменился, нефть уже накуй нужна, следом будет и газ, а потом пойдет Китай отнимать свои исконные земли, референдумы и все такое, методы Раши обернутся против нее. Ядерное оружие РФ ??? Да п#зда ему к тому времени будет.
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Угу...не возьмете к себе в песочницу, они в нее насрут. Планетарньіми катаклизмами и миллионами беженцев одичальіх.
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На коленях с Крымом в зубах и Донбассом на спине....
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гы... Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7098знатно поводили рашкиной мордой по нестерильному асфальту
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Это репертуар Дикого Запада. Попросить заварить кофе, выпить его, а затем перестрелять всё семейство.
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козломордые, как там искандеры? еще ржут?=))

Эксперты: За время президентства Путина показатели развития экономики РФ вернулись к уровню 1998 года

http://www.rosbalt.ru/world/2019/08/23/1798747.html
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Вот только не надо "ля ля"... В 98 семья сидела без телевизора и холодильника, поскольку даже в кредит их купить не могли. Сейчас я дешёвые телевизор и холодильник могу купить с одной зарплаты. Даже родители со своих двух пенсий - купят что то одно из них.
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А зачем тебе телевизор? купи портрет ***** и смотри на ночь
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иди на вашу прокацапленную ветку...
ты там и под этим ником на деактив накацапил...
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Да не нужна им "восьмёрка" и проситься они туда не будут, потому как в 2014 году семёрка сбросила маски и показала, что она враг для них, а не друг.
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Угу. И еще уйти с оккупированных территорий востока Украины, забрав (именно забрав) с собой орков.
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Повеселила. Уточнять, что книга написана про МАресьева вообще бесполезно (это он в книге Мересьев).
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Здесь подходит демотиватор с доном Корлеоне:"ты просишь без уважения".
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Донни сам себе режиссёр. Сегодня сказал одно, а завтра другое. Вот что бывает, когда к власти дорывается не политик, а шоумен. Ну, теперь мы тоже это знаем, шо шоу - эта крута.
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Так уже просится. Но несмело так. "На днях президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российская сторона всегда рада вернуться к формату G8"... А должна сорвать картуз и на колени бухнуть прямо в пыль дорожную. И ведь бухнет...
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Все зависит от условий возврата, все важные вопросы лидеры стран могут перетереть и при личных встречах, все это сходняки больше на публику для демонстрации своей важности в этом мире.
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Сайберию -Китаю, Курилы -Японии, Карелию - Финляндии, Кенисберг-ФРГ, Смоленск -Беларуси, Крым и Кубань с Таганрогом - Украине. И опосля всего этого можна Лаптерейх в G8 принимать. Среди восьми друзей должен быть один дурачок, над которым остальные семь постоянно потешаются...
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Кацапія - територія населена козломлодими, копитними істотами. Для чого їх в G8? Їх то і в G200 дивно бачити.
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А что, правильно: паРаша вначале исправит причины её изгнания, потом хорошо попросит вернуться в Г8, а в ответ - "А хрен вам!".
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Капец.. должны попросить?!- Умора Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 263 реально смешно
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Вот именно.
Можно, конечно, поцеловать их.
В Липецке.
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А Расея же только начала думать, что встаёт с колен ...
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