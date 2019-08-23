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Все про:Аваков (1211) цигарки (397)

 МВС посилить боротьбу з нелегальним ринком сигарет, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ має намір посилити боротьбу з нелегальним обігом тютюнових виробів в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на заcіданні колегії МВС 23 серпня, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на сайт МВС України.

"Ми маємо покласти край ринку контрабандних цигарок та контрафактному виробництву на інших українських фабриках", - сказав Арсен Аваков.

Міністр навів аналітичні дані компанії KPMG, згідно з якими Україна є найбільшим постачальником контрабанди сигарет до Євросоюзу. При цьому одне з джерел контрабандних потоків - внутрішній ринок України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Акциз - 2019": в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн. ФОТО

"Частка нелегальної продукції сигарет за останні роки збільшилася в сім разів, практично до 10%. Втрати бюджету в 2018 році становили 3 млрд грн. Крім того, за даними ДФС, близько 50% роздрібно-оптової торгівлі сигаретами перебувають у тіні. Що, за нашою оцінкою, в 2018 році призвело до втрат в державному і місцевих бюджетах на рівні 2,5 млрд грн за попередніми розрахунками, втрати в державних і місцевих бюджетах за 6 місяців 2019 року вже становлять 2 млрд грн. А до кінця року втрати можуть становити 4 млрд грн", - сказав Аваков.

Заступник Голови Національної поліції – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець повідомив, що щомісяця держава зазнає понад 3 мільярдів гривень збитків від "сірих" схем на тютюновому ринку України.

"На сьогодні існує дві проблеми: перша – це надходження контрабандним шляхом транзитних цигарок в Україну і переміщення їх в Європу, друга – існування "сірих" схем ухилення сплати податків", - зазначив заступник Голови Нацполіції – начальник Департаменту захисту економіки.

За словами Ігоря Купранця, Департаментом захисту економіки Нацполіції України було викрито "сіру схему" ухилення від сплати 5% акцизного збору при реалізації тютюнових виробів. Підприємства, які здійснюють оптову торгівлю тютюновими виробами, не відображають у бухгалтерському обліку велику частину проданої за готівку продукції. У своїх документах відображають номенклатури інших товарних груп, що дозволяє ухилятися від сплати 5% ставки акцизного збору. В результаті роботи даної схеми у реальних підприємствах виникає "тіньовий" обіг грошових коштів, а представники "конвертаційних центрів" за винагороду допомагають їм їх легалізувати.

Купранець повідомив, що Департамент захисту економіки наклав арешти на рахунки 52 підприємств на загальну суму понад 1 млрд грн.

Також заступник голови Нацполіції звернувся до міністра фінансів Оксани Маркарової з проханням надати допомогу з боку податкових органів у боротьбі з нелегальним тютюновим ринком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144505
 
 
 Топ коментарі
 
рюкзаков, чючело, а кто тебе мешал усиливать все эти годы?
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Курить я буду, но пить не брошу (с) МВД усилит борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Аваков - Цензор.НЕТ 8751
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Кто же тебе, голубь, мешал делать это раньше? Судя по тому, с какой скоростью это все расплодилось, ответ один: сам себе и мешал. Других вариантов просто нет.
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Знизьте мразіки акцизи і сигарети вийдуть із тіні і бюджет отримає мільярди. Слабо?
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видно... мало откатывают, больше не нужныМВД усилит борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Аваков - Цензор.НЕТ 8444
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Велике , душевне спасибі контробандистам і мєнтам, СБУшникам і прочим, що дали нам вижити в ці важкі роки та зекономити простому люду тисячі гривень.
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це з якого боку подивитись, хто вижив, а хто добре нажився, але поки права та закону не буде в державi, так виживатемо надалi
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рюкзаков, чючело, а кто тебе мешал усиливать все эти годы?
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бабків з тютюном на базарі вже не видно . а 3 роки назад ше були
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Прям. По крайней мере , этой зимой продавали блок Мальборо за 250гр. А Винстон - за 200.
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А сам запэдротно- триперный копейкин - усiм ведомо.
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Проте повно с російським та молдавським гівном, що зветься "сигарети".
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Добре, що кинув палити...
Так що, я в цих сортах гівна не розбираюсь МВД усилит борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Аваков - Цензор.НЕТ 9239
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Так в нас майже все * курево * під патронатом москальської фірми !
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как то приходилось заяву писать в это аваковское заведение, именуемое у нас полицией по недоразумению, на что мне ответили, вместе того, чтобы принять меры, что у нас вся страна такая, каждый копает бабки из нелегального бизнеса, кто где может....кстати, а где "аналитические данные" о доверии народа полиции, чего там улучшилось при так называемом министре, которого еще оставить хотят, а то любили об этом говорить, когда к корыту власти рвались, а сейчас совсем не слышно об этом
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Чё то помню не так давно писали про слугу Зеленского на повышение пошёл . который контролирует всю контрафактную розницу в Киеве . конкуренция
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Кто же тебе, голубь, мешал делать это раньше? Судя по тому, с какой скоростью это все расплодилось, ответ один: сам себе и мешал. Других вариантов просто нет.
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А раніше чого він не боровся ?! Чи мусара просто таксу збільшать ?!
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Самьій позорньій министр...теневой хозяин страньі. Останется на своем месте? Ну ,хотя бьі не Медведевчук.
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Та его уже нет, этого рынка теневого. Успокойся. МВД усилит борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Аваков - Цензор.НЕТ 499
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Таке враження, що якби не контробанда цигарок, то МВД можна було б і розпустити... МВД усилит борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Аваков - Цензор.НЕТ 8801
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Авакяну кирдик. Форма "нацжон" вже появилась в "секондхенді"
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Пару раз в неделю прохожу по Привозу - борьба с нелегальным рынком сигарет на каждом углу! Побеждает бабло и нелегальный рынок!
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Политика правительства ясна: обратно к махре и самогону.
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Когда вы взяточники с путинским тедисом разберетесь?
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А не хочет МВД усилить борьбу с нелегальным игровым бизнесом? А то уж очень очи мулит нескончаемая череда этих заведений на главных улицах (и не только) городов. И кстати, неплохо бы потрусить аптеки, продающие без рецептов наркосодержащие препараты... Наркоманы размножаются как грибы... Не хочет, неее...? Боится источник дохода потерять?
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А ніхто не знає куди йшла така собі продукція такий собі Донецькі табачні фабриці «Хамадей» всі ці роки ?

Чому сепари виготовляли цигарки і продавали їх по всій Україні і на ці грощі фінансували тероризм проии України МВС посилить боротьбу з нелегальним ринком сигарет, - Аваков - Цензор.НЕТ 4884

Може тому "Торнадо" і сидить у в язниці ?
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«Филип Моррис»,«Джэй ти Ай»,«Бритиш Американ Табако»,угробили отечественных производителей.Весь основной доход уходит за границу.
Это -рука Запада.
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Могу Авакову лично показать в Черновцах две точки через которые проходит несколько десятков фур сигарет и спиртовозов за неделю. Еще и схему одного из направлений, как сигареты без марок заходят в страну через Одесский порт. Но самое интересное что это все дело крышует МВД, СБУ и прокуратура ))) Все о этих оптовиках знают но МВД их вплотную не видит вот уже 15 лет ))
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