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 Політика України
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Все про:День Незалежності (260) привітання (417) Офіс Президента (64)

 Єлизавета II, Трамп і Макрон привітали Україну з Днем Незалежності, - Офіс президента

На адресу Президента України Володимира Зеленського приходять вітання з нагоди 28-ї річниці Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголосив, що підтримка з боку США суверенітету й територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів є незмінною.

"Протягом наступного року Сполучені Штати Америки працюватимуть у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ, які є надзвичайно важливими для успіху України, включно з реформами в царині верховенства права й боротьби з корупцією, зміцненням демократичних інституцій та сприянням економічному зростанню. Українська нація має втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін", – зазначив у своєму вітанні Президент США.

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Також привітання з Днем Незалежності України надійшло від Королеви Великої Британії Єлизавети Другої.

"З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої привітання з нагоди Вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями щастя та процвітання народу України у прийдешні роки", – сказано в тексті.

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон у своєму привітанні наголосив, що Франція залишається поруч з Україною задля відновлення миру на сході країни.

"Я вітаю Вашу ініціативність та рішучість, спрямовані на швидке отримання конкретного прогресу на користь населення, яке потерпає внаслідок конфлікту. 3і свого боку хотів би запевнити Вас у моєму прагненні досягти вирішальних результатів на переговорах у рамках Нормандського формату та в перемовинах з Росією", – зазначив Президент Франції.

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"Я переконаний, що чим швидше Україна проведе амбітні реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, та створить сприятливі умови для реалізації свого виняткового економічного потенціалу, тим швидше в Україну повернеться мир", – додав Еммануель Макрон.

Вітання надійшли й від низки лідерів інших країн світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144504
 
 
 Топ коментарі
 
Если ты такое пишешь, значит ты значительно тупее чем любого человека, ну кроме путина.
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такі новини для порохоботів це як рашпилем по зубах
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Очень приятно. Но последним двум полного доверия нет!
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есть версия, что играя в игру "плохой и хороший полицай" западные лидеры подталкивают куйло к адекватным действиям..хз, може и правда..
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Как ни крути, а на американо-британской подушке Европа до сих не переломала все свои дряхлые конечности. А Трамп - это номинальная фигура.
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Интересно, если схватить Елизавету вторую за старую сморщиневшуюся ягодицу, то сможет ли она в атласе по географии за 9й класс отыскать, где таки находится суверенное государстов - Украина?
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Сексотов ничем не удивишь, Підлога Маккартні, що клеймо на лбу лишнехромосомном.
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Если ты такое пишешь, значит ты значительно тупее чем любого человека, ну кроме путина.
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Тупее просто нет, підлога, це нижче плінтуса.
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такі новини для порохоботів це як рашпилем по зубах
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Узбагойся, кацапчику. Фактично це календарна розсилка зі стандартним текстом, куди секретар (а може робот) підставляє прізвище, посаду, країну, а потім перша особа не дивлячись підписує разом із чеками за собачий корм для королівських улюбленців "доргі".
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С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления.. - цитата

ни фига себе поздравили... наше превосходительство!!!
Елизавета II, Трамп и Макрон поздравили Украину с Днем Независимости, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9941

(я знаю что по протоколу так обращаются к главам других государств... но тут так совпало!!!)))
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Кругом одні зелені шмарклі!! Агенти кримля окружають!! Тотальна зрада!! Ждем доллар по сто !!
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Жди доллар по двести, но только деревянных рублей.
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Gena Vass Це ж правда.Спитай у журналістів г+г. Вони ж не будуть брехати,бо навіщо це їм. Елизавета II, Трамп и Макрон поздравили Украину с Днем Независимости, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8157
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Не поленился и прочитал новость внимательно. Выводы: Трамп и Елизавета отделались формальными посланиями. Трамп может даже не читал, пресс-служба отработала. А Маркон удивил, есть ощущение личной вовлеченности, чувствуется, что он понимает что у нас происходит, не удивлюсь если поправки в текст вносил. В общем французским чиновникам здоровый +, даже если Маркон не читал))
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Він Макрон, а не Маркон. Хоча це прикольно!
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Це шось по фрейду мабуть, навіть не помітив)
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внизапна...оказывается в тырнете не все исчезает Єлизавета II, Трамп і Макрон привітали Україну з Днем Незалежності, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1429

Єлизавета II, Трамп і Макрон привітали Україну з Днем Незалежності, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5024
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