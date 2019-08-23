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Все про:Держекоінспекція (43) Ляпіна (32) екологія (462)

 Кабмін затвердив порядок взяття зразків екоінспекцією в портах, - Ляпіна

Кабінет міністрів затвердив процедуру того, як в портах України відбуватиметься взяття проб і як цей процес буде контролюватися.

Таке рішення було дуже позитивно сприйнято бізнесом, заявила глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал

За словами глави ДРС, це рішення – це вже другий значущий крок у наведенні порядку в роботі екологічної інспекції України, яка перевіряє порти.

Спочатку були врегульовані відносини між екоінспекцією та іншими органами, які здійснювали діяльність у портах і контролюють порти. І тепер врегульована процедура того, як робиться забір проб, як вони контролюються,
– заявила Ляпіна.

При цьому, за її словами, таке рішення було дуже позитивно сприйнято бізнесом, оскільки це спосіб зробити прозорим контроль і нагляд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Кабміну про перевірки бізнесу прийнято з порушеннями закону, - глава ДРС

Як раніше заявляв глава митної служби України Максим Нефьодов, загальна сума втрат від неправомірної діяльності екологічних інспекторів становила до 200 млн доларів на рік. Масштаби неправомірних перевірок були настільки великі, що стали причиною скорочення кількості заходження іноземних суден в українські порти.

"Іноземні судна просто відмовлялися заходити в українські порти через наявність високих корупційних ризиків, вважаючи за краще порти Варни або Констанци. Але, незважаючи на заборону, екологічні інспектори продовжують самовільно проводити перевірки судів в морських портах України", – заявив Нефьодов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144503
 
 
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гарячая кукуруза, мидии, рапаны, холодное пиво....
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У всех зеленуха на Днепре ? Вчера к воде ходил , так блин дыхать нема чим було . Вродеж поросенко там шось бухтел , шо лоба и амура запускали , шоб зеленуху жрали . Сбрехал , чи шо ? Кабмин утвердил порядок взятия образцов экоинспекцией в портах, – Ляпина - Цензор.НЕТ 6156
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Первый раз ? В последние годы жара, что возле Светловодска постоянно зеленая водоросль.
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А хде рыба , шо должна эту водоросль жрать ?
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Умирает рыба. Это так называют водоросль,а реально это бактерии .
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Эх, Ляпина. Сколько раз КМУ запрещал маски шоу. .
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