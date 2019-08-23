 Від початку доби 23 серпня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців не зафіксовано".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців не зафіксовано".
Когда одна из сторон, договаривается с другой, обещая что то, какие то уступки. То и огонь прекращается, зачем стрелять, если уже договорились. Понятно объяснил?
Надеюсь не надо объяснять, какая сторона пошла на уступки?
тихої ночки, синочки...
(Український захід сонця кольорів знамен УПА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПНО-СУЧКИ НА РФ ТВ
https://www.youtube.com/watch?v=qGyb8rjjNEY&feature=share&fbclid=IwAR0wVQhDjvcDmCFCK_NUZ3VKPScE8YwnuWUUSfIeFlGYIAX-NSVTDuK6E1g