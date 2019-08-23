 Від початку доби 23 серпня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців не зафіксовано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останнє перемир'я на Донбасі порушували значно рідше, ніж раніше, - Сайдік