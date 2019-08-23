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Все про:Донбас (12821) перемир'я (419)

 Від початку доби 23 серпня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

Ворог не порушував режим тиші 23 серпня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців не зафіксовано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останнє перемир'я на Донбасі порушували значно рідше, ніж раніше, - Сайдік

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144502
 
 
 Топ коментарі
 
С начала суток 23 августа нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6367

тихої ночки, синочки...
(Український захід сонця кольорів знамен УПА)
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день прапора святкувала вся Україна
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Хорошая новость......🙂, НО не расслабляться=>орки- и в Африке орки и могут какую-то пакость сделать.........
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главна пиристать стрилять. живите чотка и никасячте (с)
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кацяпи, отримали вказівку від ***** ніхт фаер)?!
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аби не перед бурею..завтра ж свято, кацапня може щось утнути..
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Да никаких "перед бурей", в районе 18 часов на севере Горловки была вполне себе конкретная война.
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Мир это лучше чем война! Приветствую новость о том что огонь прекращен С начала суток 23 августа нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4371
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Лично я радуюсь прекращению огня и отсутствию потерь а победили мы или проиграли это вы уж сами придумайте..
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Огонь прекращен в телевизоре и на цензоре, а на линии разграничения всё как было так продолжается ежедневно ...
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А соевым плохо. Тут ведь ни в чем не обвинишь Зеленского, и на жертвах не побеснуешься.
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Ты уверен? Смотри. Если есть две стороны, которые не могут договорится, у каждого свои принципы, приоритеты, условия и так далее. То идут обстрелы, с обоих сторон.
Когда одна из сторон, договаривается с другой, обещая что то, какие то уступки. То и огонь прекращается, зачем стрелять, если уже договорились. Понятно объяснил?
Надеюсь не надо объяснять, какая сторона пошла на уступки?
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Это что, затишье перед бурей? Завтра, в 4 утра, у ***** наступление по всем фронтам? Очень странно все это...
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Хорошая новость......🙂, НО не расслабляться=>орки- и в Африке орки и могут какую-то пакость сделать.........
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Обдроченцы наверное уже праздник празднуют... С начала суток 23 августа нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3287
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Достаточно одной ошибки в ДНК, и получается днр.
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С начала суток 23 августа нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6367

тихої ночки, синочки...
(Український захід сонця кольорів знамен УПА)
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