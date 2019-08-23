 Харків’янина, який "замінував" житловий будинок заради помсти дружині, судитимуть, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Владислав Грюк, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня поточного року зловмисник зателефонував на номер "102" та повідомив, що один із житлових будинків у провулку Лізи Чайкіної заміновано і невдовзі станеться вибух.

"Правоохоронці, зокрема спеціалісти вибухотехніки та кінологи, котрі прибули за вказаною у повідомленні адресою, оглянули близько 600 кв. м приміщень та 800 кв. м прилеглої території. З будинку було евакуйовано 180 осіб. Вибухових пристроїв чи інших небезпечних речовин не виявлено. Повідомлення виявилося неправдивим", - повідомив В. Грюк.

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Невдовзі викрили та затримали телефонного мінера. Він розповів, що посварився з дружиною, хильнув зайвого і просто таким чином хотів їй помститися, але жарт виявився невдалим, і він шкодує, що вчинив так.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.