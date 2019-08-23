EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  193  9
Все про:мінування (474) прокуратура (1846) суд (5466) Харків (1477)

 Харків’янина, який "замінував" житловий будинок заради помсти дружині, судитимуть, - прокуратура

Харківська місцева прокуратура №2 затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо 40-річного харків'янина, підозрюваного в свідомо помилковому повідомленні про підготовлюваний вибух у житловому будинку (ч.1 ст.259 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Владислав Грюк, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня поточного року зловмисник зателефонував на номер "102" та повідомив, що один із житлових будинків у провулку Лізи Чайкіної заміновано і невдовзі станеться вибух.

"Правоохоронці, зокрема спеціалісти вибухотехніки та кінологи, котрі прибули за вказаною у повідомленні адресою, оглянули близько 600 кв. м приміщень та 800 кв. м прилеглої території. З будинку було евакуйовано 180 осіб. Вибухових пристроїв чи інших небезпечних речовин не виявлено. Повідомлення виявилося неправдивим", - повідомив В. Грюк.

Читайте також: "Бомби вибухнуть у всіх дитсадках, банках і кафе": анонім повідомив про замінування сотні об'єктів у Чернівцях, - поліція

Невдовзі викрили та затримали телефонного мінера. Він розповів, що посварився з дружиною, хильнув зайвого і просто таким чином хотів їй помститися, але жарт виявився невдалим, і він шкодує, що вчинив так.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144501
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а чела который заминировал предков зебила уже нашли или как? или это зе! сам звонил ради рейтинга?
 показати весь коментар
 
 
а вот еще один зелебенец-бляхер Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7163

Stepan Klimov‏ @stepan_klimov 12 ч.12 часов назад

Різниця між постами 1 доба! Спочатку топиш за Зеленського, ось його обрали і ти цар гори! А ніт! Ти не на вєліку з кортежем у 12 авто. Ти звичайний євробляхер, який вирішив обдурити всіх... Плати. З Ротердамом ця ж схема - плати. Зараз із зниженням комуналки той же фокус буде.

Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7256
 показати весь коментар
 
Гиг, сьогодні в своєму місті бачив три бляхи це в вісім ранку як ішов тариця в атб. Три, срані, розбиті корита. опель з глинилм дніщем, якийто мерс, не зрозуміло якого року і фольц мабуть старший за мене... При Пороху стіки блях як зараз я вже давно не бачив...
 показати весь коментар
 
 
та ничо...заплатят.не хотели гройсману платить-заплатят зелебениному премьеру Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2069
 показати весь коментар
 
 
Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура

Та нормально всё. В следующий раз уже СИЗО будет минировать.. Потом зону..
 показати весь коментар
 
Нє,ну що можна сказати: дебіл.. Хоча, всі ви,харків"яни,дебіли. гепі з допой привіт передайте... Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5119
 показати весь коментар
 
То його жінка підставила. Подзвонила з домашнього телефону, змінивши голос.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору