 Посли країн "Великої сімки" привітали Україну з Днем Незалежності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Twitter групи послів "Великої сімки".

"З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 щодо підтримки реформ висловлює побажання миру і процвітання українського народу. Вона підтверджує свою повну готовність і відданість допомоги Україні на шляху реформ", - йдеться в повідомленні.

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