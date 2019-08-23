 Посли країн "Великої сімки" привітали Україну з Днем Незалежності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Twitter групи послів "Великої сімки".
"З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 щодо підтримки реформ висловлює побажання миру і процвітання українського народу. Вона підтверджує свою повну готовність і відданість допомоги Україні на шляху реформ", - йдеться в повідомленні.
Сколько можно повторять - все всегда будут делать то, что интересно своей стране.
"Официальные поздравительные послания россиянам были направлены от Соединенных Штатов Америки, Великобритании, КНДР, Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, Белоруссии, Молдавии, Армении, Азербайджана, Киргизии и многих других стран.
Источник: https://versia.ru/glavy-zarubezhnyx-gosudarstv-pozdravili-zhitelej-strany-s-dnem-rossii