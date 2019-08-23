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 Політика України, За кордоном
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Все про:G-7 (177) День Незалежності (260) привітання (417)

 Посли країн "Великої сімки" привітали Україну з Днем Незалежності

Посли країн "Великої сімки", до якої входять США, Японія, Велика Британія, Франція, Італія, Канада і Німеччина, привітали Україну з Днем незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Twitter групи послів "Великої сімки".

"З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 щодо підтримки реформ висловлює побажання миру і процвітання українського народу. Вона підтверджує свою повну готовність і відданість допомоги Україні на шляху реформ", - йдеться в повідомленні.

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Посли країн Великої сімки привітали Україну з Днем Незалежності 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144499
 
 
 Топ коментарі
 
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ....а за поздравления чспасибо !
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Абсолютно согласен! Москальё трупы на теле этой планеты
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А совесть есть у послов? (кроме Британии и Канады)
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совесть и дипломатия несовместимы.
Сколько можно повторять - все всегда будут делать то, что интересно своей стране.
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Э, зарание не поздровляют. Завтра День Независимости Украины. Еще наврочат козлоперы...
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СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ....а за поздравления чспасибо !
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Абсолютно согласен! Москальё трупы на теле этой планеты
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Спасибо большое, и не забывайте что Украина сейчас защищает вас от войны.
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Це їхня робота.Вони так само вітали *****.
"Официальные поздравительные послания россиянам были направлены от Соединенных Штатов Америки, Великобритании, КНДР, Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, Белоруссии, Молдавии, Армении, Азербайджана, Киргизии и многих других стран.
Источник: https://versia.ru/glavy-zarubezhnyx-gosudarstv-pozdravili-zhitelej-strany-s-dnem-rossii
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